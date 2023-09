FIFA Hapus Berita Soundtrack Piala Dunia U-20, Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah?

Rumor pembatalan Piala Dunia U-20 2023 semakin menguat setelah FIFA menghapus berita mengenai soundtrack resmi Piala Dunia U-20 yang dibawakan para penyanyi berbakat Indonesia.

Sebelumnya, FIFA dan Weird Genius telah merilis lagu resmi Piala Dunia U-20 berjudul "Glorious" pada Jumat (24/3). Cuplikan video lagu ini sempat diunggah di laman resmi FIFA dan menjadi viral di media sosial dengan mendapat banyak respons positif dari warganet.

Namun, berita mengenai lagu "Glorious" yang dinyanyikan oleh penyanyi berbakat Indonesia kini menghilang dari situs resmi FIFA.

Berdasarkan penelusuran jejak digital pemberitaan tersebut melalui link awal diterbitkan, namun tidak menemukannya.

"Ooops... We're Sorry! This page cannot be found. Continue on fifa.com," tulis keterangan di laman tersebut.

Hilangnya berita berjudul "FIFA and Weird Genius tease electrifying Official Song" semakin menambah spekulasi mengenai kelangsungan Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia.

Tak hanya itu, cuitan akun resmi PSSI mengenai teaser video lagu "Glorious" juga menghilang dari platform media sosial. Meski demikian, pemberitaan dan potongan cuplikan lagu tersebut masih bisa disaksikan di fifaplus dengan link yang tersedia.

Sebelumnya, FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U-20 yang rencananya diselenggarakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Keputusan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Piala Dunia U-20 2023 berpotensi dibatalkan.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari FIFA maupun PSSI mengenai kelanjutan Piala Dunia U-20 2023. Namun, rumor yang beredar telah membuat masyarakat Indonesia, khususnya para pencinta sepak bola Tanah Air, resah dan menantikan kepastian.

Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia diharapkan menjadi ajang yang memperkenalkan bakat-bakat muda sepak bola Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Namun, dengan rumor pembatalan ini, harapan tersebut terancam sirna. Para pencinta sepak bola Indonesia kini menunggu kejelasan dari pihak terkait terkait nasib Piala Dunia U-20 2023 di Tanah Air.