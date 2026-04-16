8 Film Baskara Mahendra Terbaik, dari Romance, Horor, hingga Drama Keluarga

Baskara Mahendra Putra adalah aktor dan model Indonesia yang dikenal berkat kemampuan aktingnya yang kuat dalam berbagai genre film dan serial web.

Ia tidak berasal dari dunia akting, melainkan lulusan Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan sempat bekerja sebagai pegawai kantoran, termasuk menjadi Sales Manager di Zomato pada 2016.

Kariernya di dunia hiburan mulai terbuka setelah menjadi finalis Abang None Jakarta 2016. Namanya semakin dikenal luas saat memerankan Jojo, yang membawanya meraih penghargaan Aktor Pendukung Pilihan Tempo 2019.

Bagi Anda yang ingin menikmati akting Baskara Mahendra lebih jauh, dari sekian banyak film yang telah ia bintangi, terdapat sejumlah judul dengan rating tinggi yang layak masuk dalam daftar tontonan.

Rekomendasi Film Baskara Mahendra Dengan Rating Tinggi

Berikut adalah film Baskara Mahendra terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas aktingnya yang konsisten, emosional, dan penuh totalitas dalam berbagai genre, mulai dari drama keluarga, romansa, hingga horor dan cerita berlatar sejarah:

1. Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (2026)

Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? (2026) (Foto: Instagram / mawar_eva)

Genre : Drama Keluarga

: Drama Keluarga Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Mawar Eva de Jongh, Rey Bong, Dwi Sasono, Unique Priscilla, Baskara Mahendra, Dinda Kanyadewi

: Mawar Eva de Jongh, Rey Bong, Dwi Sasono, Unique Priscilla, Baskara Mahendra, Dinda Kanyadewi Situs atau platform streaming : Bioskop Indonesia (Cinema XXI, CGV, Cinepolis)

: Bioskop Indonesia (Cinema XXI, CGV, Cinepolis) Tonton trailer: Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (2026)

Film Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? merupakan drama keluarga Indonesia yang dirilis pada 9 April 2026, disutradarai oleh Kuntz Agus dan diadaptasi dari novel best seller karya Khoirul Trian.

Film ini mengangkat tema yang cukup dalam dan relevan, yaitu fenomena fatherless, yang tidak selalu berarti ketiadaan sosok ayah secara fisik, tetapi lebih kepada ketidakhadiran secara emosional dalam keluarga.

Cerita berpusat pada Dira (Mawar de Jongh) dan adiknya Darin (Rey Bong), dua saudara yang tumbuh dalam keluarga yang sekilas terlihat baik-baik saja.

Namun di balik itu, mereka merasakan kekosongan karena ayah mereka, Yudi (Dwi Sasono), tidak mampu hadir sebagai figur penuntun dan pemberi arah, meskipun ia tetap ada secara fisik.

Ketidakhadiran emosional ini menjadi inti konflik batin yang perlahan terungkap sepanjang film.

Situasi keluarga semakin berubah drastis ketika sebuah insiden ledakan kompor melukai ibu mereka, Lia (Unique Priscilla).

Peristiwa ini memaksa Dira untuk mengambil peran besar sebagai penopang keluarga, baik secara emosional maupun praktis.

Dalam prosesnya, Dira mulai mempertanyakan arah hidupnya, sekaligus mempertanyakan figur ayah yang seharusnya menjadi tempat bersandar, namun justru tampak rapuh.

Film ini diproduksi oleh Five Elements Pictures dan dirilis secara serentak di jaringan bioskop besar Indonesia seperti Cinema XXI, CGV, dan Cinepolis.

Dari segi akting, deretan pemain memberikan performa yang kuat, termasuk Baskara Mahendra yang memerankan karakter Bumi.

Meski bukan pusat cerita, kehadiran Baskara sebagai bagian dari top cast memberikan warna tersendiri dalam dinamika emosional film.

Ia berperan sebagai karakter yang turut memperkaya konflik maupun memberikan dukungan terhadap perjalanan tokoh utama, sekaligus menunjukkan kualitas aktingnya sebagai salah satu aktor muda yang semakin diperhitungkan.

Review IMDb Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (2026):

Belum ada review di IMDb dan platform lainnya saat ini.

2. Bolong: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (2026)

Bolong: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (2026) (Foto: imdb)

Genre : Horor Supernatural, Thriller, Drama Sejarah (Folk Horror)

: Horor Supernatural, Thriller, Drama Sejarah (Folk Horror) Rating (IMDb) : 6.0/10

: 6.0/10 Pemain : Baskara Mahendra, Carissa Perusset, Khiva Iskak, Anya Zen

: Baskara Mahendra, Carissa Perusset, Khiva Iskak, Anya Zen Situs atau platform streaming : Bioskop Indonesia (Cinema XXI, CGV, Cinepolis)

: Bioskop Indonesia (Cinema XXI, CGV, Cinepolis) Tonton trailer: Bolong: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (2026)

Bolong: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah adalah film horor-misteri sejarah yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Adhya Pictures bersama Dapur Film.

Film ini dijadwalkan tayang perdana di International Film Festival Rotterdam (IFFR) pada awal 2026 sebelum dirilis secara luas di bioskop Indonesia.

Mengambil latar tahun 1964, film ini mengangkat kisah yang terjadi 309 hari sebelum peristiwa G30S/PKI.

Ceritanya mengikuti Soegeng, seorang detektif yang menyelidiki serangkaian pembunuhan misterius di kawasan Lubang Buaya.

Para korban ditemukan dalam kondisi mengerikan, dengan lubang misterius di tubuh mereka serta pesan-pesan aneh yang terukir di wajah mereka, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus penuh teka-teki.

Film ini menggabungkan unsur horor supernatural dengan thriller investigatif dan drama sejarah, menjadikannya masuk dalam subgenre folk horror yang kental dengan nuansa lokal dan sejarah.

Baskara Mahendra memerankan tokoh utama, Letnan Soegeng, dan penampilannya dinilai kuat serta impresif.

Untuk mendalami perannya, Baskara melakukan riset mendalam, termasuk mempelajari foto kakeknya yang merupakan seorang tentara, guna menangkap gestur dan ekspresi khas “tentara klasik” era 1960-an.

Menariknya, meskipun sempat diragukan karena postur tubuhnya yang dianggap terlalu mungil, Hanung Bramantyo justru melihat hal tersebut sebagai keunggulan karena sesuai dengan representasi fisik tentara pada masa itu.

Dalam film ini, Baskara menghadirkan sosok perwira yang tegap dan berwibawa di tengah situasi kota yang tidak aman, sekaligus menggambarkan tekanan psikologis yang kompleks.

Tantangan tersebut berhasil ia tampilkan dengan baik, menjadikan karakternya terasa autentik dan meyakinkan.

Review IMDb Bolong: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (2026):

Belum ada review di IMDb dan platform lainnya saat ini.

3. Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia (2025)

Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia (2025) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Religi, Romansa

: Drama, Religi, Romansa Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Yasmin Napper, Baskara Mahendra, Emir Mahira, Ria Ricis

: Yasmin Napper, Baskara Mahendra, Emir Mahira, Ria Ricis Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia (2025)

Film Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia merupakan drama religi-romansa yang dirilis pada 19 Juni 2025, disutradarai oleh Guntur Soeharjanto dan diadaptasi dari karya Asma Nadia.

Meski merupakan sekuel, film ini menghadirkan cerita baru yang tidak secara langsung melanjutkan kisah sebelumnya.

Cerita berfokus pada Aisha (Yasmin Napper), seorang jurnalis televisi yang memutuskan menjadi mualaf demi cintanya kepada Arif (Emir Mahira).

Ia kemudian pergi ke Ningxia, Tiongkok, untuk menyusul Arif yang sedang menempuh pendidikan S2.

Namun, setibanya di sana, Aisha justru dihadapkan pada kenyataan pahit karena Arif menghilang tanpa kabar.

Dalam kondisi penuh keputusasaan, Aisha dibantu oleh Mo (Baskara Mahendra), seorang pemuda Tionghoa-Indonesia yang tinggal di Ningxia.

Perjalanan pencarian ini tidak hanya menjadi pencarian fisik, tetapi juga perjalanan spiritual bagi Aisha.

Di sisi lain, muncul dilema emosional ketika ia mulai menaruh perhatian pada Mo, sementara Arif tiba-tiba kembali hadir dalam hidupnya.

Peran Baskara sebagai Mo mendapat banyak apresiasi. Ia menunjukkan totalitas dengan mempelajari bahasa Mandarin dalam waktu singkat dan mampu berdialog dengan lancar.

Bahkan, Yasmin Napper memuji kemampuan bahasa Mandarin Baskara, menyebut intonasinya sangat baik dan terdengar seperti seseorang yang sudah lama tinggal di Tiongkok.

Karakter Mo sendiri digambarkan sebagai sosok hangat dan suportif, yang perlahan membangun chemistry emosional dengan Aisha.

Hubungan mereka terasa dinamis dengan berbagai pasang surut perasaan.

Salah satu pengalaman paling berkesan bagi Baskara adalah saat harus berdialog langsung dalam bahasa Mandarin dengan penutur asli di lokasi syuting, situasi yang awalnya membuatnya gugup, namun berhasil ia atasi dengan baik.

Review IMDb Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia (2025):

Belum ada review di IMDb dan platform lainnya saat ini.

4. Losmen Bu Broto: The Series (2025)

Losmen Bu Broto: The Series (2025) (Foto: imdb)

Genre : Drama Keluarga

: Drama Keluarga Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Mathias Muchus, Maudy Koesnaedi, Baskara Mahendra, Ayushita, Febby Rastanty

: Mathias Muchus, Maudy Koesnaedi, Baskara Mahendra, Ayushita, Febby Rastanty Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Losmen Bu Broto: The Series (2025)

Losmen Bu Broto: The Series adalah miniseri 8 episode yang menjadi kelanjutan dari film layar lebar tahun 2021, dan dirilis di Netflix pada 29 Mei 2025.

Serial ini langsung masuk jajaran trending di Netflix Indonesia, menunjukkan antusiasme penonton terhadap kisah keluarga Broto.

Berbeda dengan filmnya, serial ini menghadirkan cerita yang lebih intim dan kompleks, dengan fokus pada dinamika anak-anak keluarga Broto—Tarjo, Pur, dan Sri—dalam mengelola penginapan keluarga mereka di Yogyakarta.

Cerita utama berpusat pada Tarjo (Baskara Mahendra), anak bungsu yang ingin membuktikan kemampuannya mengelola losmen dengan pendekatan modern.

Konflik menjadi semakin rumit ketika Tarjo jatuh cinta pada Hana (Wulan Guritno), seorang tamu penting yang ternyata sudah menikah.

Hubungan ini menghadirkan dilema moral, konflik batin, serta tekanan sosial yang kuat.

Serial ini tetap mempertahankan nuansa hangat khas keluarga Jawa, namun diperkaya dengan isu-isu tabu dan konflik emosional yang lebih dalam.

Terdapat beberapa perubahan pemeran dari versi film, seperti Ayushita yang menggantikan Putri Marino sebagai Mbak Pur, serta Febby Rastanty yang menggantikan Maudy Ayunda sebagai Jeng Sri.

Baskara Mahendra sendiri tampil sangat menonjol sebagai Tarjo.

Perannya dinilai penuh emosi, menggambarkan pergulatan batin antara ambisi pribadi, rasa tanggung jawab terhadap keluarga, serta cinta yang terlarang.

Ia juga berhasil membangun chemistry yang kuat dengan Wulan Guritno, terutama dalam menggambarkan hubungan beda usia yang kompleks.

Menariknya, Baskara tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga terlibat dalam penulisan cerita, menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan karakter Tarjo secara mendalam.

Review IMDb Losmen Bu Broto: The Series (2025):

Belum ada review di IMDb dan platform lainnya saat ini.

5. Ganjil Genap (2023)

Ganjil Genap (2023) (Foto: imdb)

Genre : Drama Komedi Romantis (Rom-Com)

: Drama Komedi Romantis (Rom-Com) Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Clara Bernadeth, Baskara Mahendra, Oka Antara, Joshua Suherman, Nadine Alexandra

: Clara Bernadeth, Baskara Mahendra, Oka Antara, Joshua Suherman, Nadine Alexandra Situs atau platform streaming : Prime Zone

: Prime Zone Tonton trailer: Ganjil Genap (2023)

Ganjil Genap adalah film drama komedi romantis yang disutradarai oleh Bene Dion Rajagukguk dan diadaptasi dari novel best-seller karya Almira Bastari.

Film ini pertama kali dirilis di bioskop pada 28–29 Juni 2023 dan mengangkat kisah percintaan urban dengan pendekatan yang ringan namun tetap relevan.

Cerita berfokus pada Gala (Clara Bernadeth), seorang perempuan yang tiba-tiba diputuskan oleh kekasihnya, Bara (Baskara Mahendra), setelah menjalin hubungan yang sangat lama, sekitar 8 hingga 13 tahun, tergantung versi cerita yang beredar.

Perpisahan tersebut menjadi pukulan besar bagi Gala, yang kemudian harus berjuang untuk bangkit dan mencari pasangan baru di tengah dinamika kehidupan Jakarta.

Dalam perjalanannya untuk move on, Gala bertemu dengan Aiman (Oka Antara), yang menawarkan perspektif baru dalam hidupnya.

Sementara itu, karakter Bara yang diperankan Baskara digambarkan sebagai sosok “red flag”, yaitu pasangan yang tidak mampu berkomitmen meskipun telah menjalin hubungan panjang.

Baskara berhasil membawakan karakter Bara dengan sangat meyakinkan, hingga mampu memancing emosi penonton, terutama rasa kesal terhadap keputusannya yang sepihak.

Meskipun beberapa ulasan menyebutkan bahwa karakter Bara tidak terlalu dikembangkan secara mendalam karena fokus cerita lebih tertuju pada Gala dan Aiman, peran tersebut tetap menjadi elemen krusial karena menjadi pemicu utama konflik dalam film.

Review IMDb oleh AlfianFilmscape:

Konsep yang cerdas dan relevan: angka 6 diberikan karena premisnya yang sangat cerdas. Ide ceritanya segar, lucu, dan sangat spesifik dengan realitas Jakarta, sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk sebuah rom-com. Tontonan yang ringan dan menghibur: film ini berhasil menjadi tontonan ringan yang menyenangkan. Didukung visual yang cerah, chemistry yang cukup baik antar pemeran utama, serta humor yang sesuai, film ini mudah dinikmati. Namun, film ini tidak bisa mendapatkan nilai lebih tinggi karena eksekusinya yang sangat formulaik. Setelah premis uniknya diperkenalkan di awal, alur cerita berjalan seperti rom-com pada umumnya yang sudah sering kita lihat. Konfliknya mudah ditebak, dan penyelesaiannya terasa terlalu rapi serta klise. Potensi unik dari “aturan ganjil-genap” juga terasa kurang dieksplorasi dan lebih berfungsi sebagai alat cerita daripada inti konflik sebenarnya.

6. Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua (2020)

Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua (2020) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Gore, Aksi, Thriller

: Horor, Gore, Aksi, Thriller Rating (IMDb) : 6.0/10

: 6.0/10 Pemain : Chelsea Islan, Hadijah Shahab, Baskara Mahendra, Shareefa Daanish, Widika Sidmore, Arya Vasco

: Chelsea Islan, Hadijah Shahab, Baskara Mahendra, Shareefa Daanish, Widika Sidmore, Arya Vasco Situs atau platform streaming : Disney Hotstar+

: Disney Hotstar+ Tonton trailer: Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua (2020)

Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua adalah film horor aksi Indonesia yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Timo Tjahjanto.

Film ini merupakan sekuel langsung dari Sebelum Iblis Menjemput (2018) dan melanjutkan kisah teror supranatural yang sebelumnya telah menimpa karakter utamanya.

Dengan pendekatan yang lebih intens dibanding film pertama, sekuel ini menghadirkan pengalaman horor yang lebih brutal, cepat, dan penuh adegan ekstrem sejak awal hingga akhir.

Cerita berlatar dua tahun setelah kejadian pertama, mengikuti Alfie (Chelsea Islan) dan adik tirinya Nara (Hadijah Shahab) yang berusaha melanjutkan hidup mereka.

Namun, trauma dari kejadian masa lalu masih membayangi keduanya.

Situasi menjadi semakin mencekam ketika mereka diculik oleh sekelompok anak muda yang ternyata merupakan mantan penghuni panti asuhan tempat ayah angkat mereka dahulu melakukan ritual pemujaan iblis.

Kelompok ini membutuhkan bantuan Alfie untuk menghadapi kekuatan jahat yang kembali bangkit dan semakin berbahaya.

Berbeda dengan film pertamanya yang cenderung slow-burn, sekuel ini tampil lebih agresif dalam menyajikan teror, dengan kombinasi elemen gore, aksi, dan ketegangan psikologis yang terus meningkat.

Hal ini menjadikan film ini terasa lebih intens dan tidak memberi banyak ruang bagi penonton untuk bernapas.

Dalam jajaran pemain, Baskara Mahendra berperan sebagai Budi, salah satu anggota kelompok mantan anak panti yang membawa Alfie ke lokasi rumah berhantu tersebut.

Perannya tergolong menantang karena ia harus menjalani berbagai adegan ekstrem, termasuk adegan yang melibatkan api asli yang cukup berbahaya dan menegangkan.

Dari segi akting, Baskara Mahendra dinilai mampu menampilkan emosi yang kuat di tengah situasi penuh teror, terutama dalam menggambarkan trauma masa lalu yang dialami karakternya.

Meskipun fokus utama cerita tetap berada pada Alfie, kontribusi Baskara Mahendra sebagai bagian dari kelompok korban tetap terasa penting dalam membangun atmosfer dan dinamika cerita.

Review IMDb oleh Fella_shibby:

Atmosfer dan tingkat keseramannya dua kali lebih kuat dibanding film pertama. Jika pada film pertama latarnya adalah rumah tua terbengkalai yang jauh dari kota, maka di sini latarnya adalah panti asuhan rusak dan terisolasi di tengah lokasi terpencil yang penuh kenangan mengerikan. Film ini jauh lebih menakutkan, lebih berdarah, lebih menegangkan, memiliki lebih banyak jumlah korban, dan sangat, sangat menyeramkan. Film-film lain dari sutradaranya (Headshot, Killers, The Night Comes for Us, dll.) memang sangat brutal dan penuh aksi, sementara film ini sedikit lebih brutal namun terasa lebih menakutkan. Saya menjadi penggemar berat sutradara ini. Saya memberi nilai 9 karena sangat menikmatinya. Sederhana saja, bukan tipe “kritikus sok tahu”.

7. Bebas (2019)

Bebas (2019) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Komedi, Persahabatan

: Drama, Komedi, Persahabatan Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Maizura, Sheryl Sheinafia, Agatha Pricilla, Zulfa Maharani, Lutesha, Baskara Mahendra

: Maizura, Sheryl Sheinafia, Agatha Pricilla, Zulfa Maharani, Lutesha, Baskara Mahendra Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Bebas (2019)

Bebas adalah film drama-komedi Indonesia yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana.

Film ini merupakan adaptasi dari film Korea Selatan populer Sunny (2011), namun dikemas dengan nuansa lokal yang kuat, terutama dalam menggambarkan kehidupan remaja Jakarta di era 1990-an.

Cerita berpusat pada persahabatan enam pelajar SMA yang menamai geng mereka “Bebas” pada tahun 1995/1996. Mereka menjalani masa remaja yang penuh warna, mulai dari persahabatan, cinta, hingga kenakalan khas anak sekolah.

Namun, sebuah peristiwa tragis membuat mereka terpisah selama lebih dari dua dekade.

Di masa kini, salah satu anggota geng yang sedang sakit parah memiliki keinginan terakhir untuk berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat lamanya, yang kemudian menjadi pemicu perjalanan emosional penuh nostalgia.

Film ini menggunakan alur maju-mundur antara masa SMA di tahun 90-an dan kehidupan mereka saat dewasa, sehingga berhasil menghadirkan kontras antara mimpi masa muda dan realitas kehidupan.

Nuansa nostalgia Jakarta tempo dulu terasa sangat kuat, mulai dari gaya berpakaian, musik, hingga suasana kota.

Dalam versi masa SMA, Baskara Mahendra memerankan Jojo, satu-satunya laki-laki dalam geng Bebas.

Karakter Jojo digambarkan sebagai sosok yang ramah, seru, dan mampu menjadi penyeimbang di tengah dinamika kelompok perempuan yang kuat.

Peran ini menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian karena Baskara Mahendra berhasil menghidupkan karakter Jojo dengan sangat natural dan karismatik.

Aktingnya dinilai mampu mengimbangi para pemeran wanita, bahkan memperkaya dinamika geng sehingga terasa lebih hidup dan “epic”.

Berkat penampilannya di film ini, Baskara Mahendra meraih penghargaan sebagai Aktor Pendukung Pilihan Festival Film Tempo 2019 dan Aktor Pendukung Terpilih Piala Maya 2019, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktor muda berbakat di industri film Indonesia.

Review IMDb oleh cmaharani-41976:

Saya benar-benar jatuh cinta dengan film ini. Saya sangat bersyukur bisa menontonnya, karena Bebas sangat relevan dengan situasi yang ada, dan seluruh kru serta pemain bekerja dengan sangat baik. SAYA SUKA SEKALI 😍❤👍

8. Lima (2018)

Lima (2018) (Foto: imdb)

Genre : Drama Realis

: Drama Realis Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Prisia Nasution, Yoga Pratama, Baskara Mahendra, Tri Yudiman, Dewi Pakis

: Prisia Nasution, Yoga Pratama, Baskara Mahendra, Tri Yudiman, Dewi Pakis Situs atau platform streaming : Bioskop Indonesia (Cinema XXI, CGV, Cinepolis)

: Bioskop Indonesia (Cinema XXI, CGV, Cinepolis) Tonton trailer: Lima (2018)

Lima adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2018 dengan konsep yang cukup unik, yaitu sebagai film antologi yang digarap oleh lima sutradara berbeda, yaitu Shalahuddin Siregar, Tika Pramesti, Lola Amaria, Adriyanto Dewo, dan Harvan Agustriansyah.

Film ini mengangkat nilai-nilai Pancasila sebagai tema utama, dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Cerita berfokus pada tiga bersaudara, Fara, Aryo, dan Adi, yang baru saja kehilangan ibu mereka, Maryam.

Konflik mulai muncul ketika perbedaan pandangan agama memengaruhi cara mereka mengurus pemakaman sang ibu.

Situasi ini berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila, diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks keberagaman.

Film ini mengangkat lima nilai utama yang merepresentasikan setiap sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan.

Dengan pendekatan drama realis, film ini menyajikan konflik yang terasa dekat dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Karena tema dan kompleksitas isu yang diangkat, film ini diklasifikasikan sebagai tontonan 17+ oleh Lembaga Sensor Film.

Dalam film ini, Baskara Mahendra memerankan Adi, anak bungsu dari Maryam. Perannya tergolong penting karena menjadi salah satu sudut pandang dalam melihat konflik keluarga dan sosial yang terjadi.

Karakter Adi juga digunakan untuk menyoroti isu kemanusiaan, termasuk perundungan (bullying) dan bagaimana seseorang berusaha tetap berbuat benar di tengah tekanan lingkungan.

Penampilan Baskara Mahendra sebagai Adi dinilai cukup kuat, terutama karena ia mampu menggambarkan dilema moral dan tekanan emosional yang dialami karakternya.

Ia menunjukkan bagaimana Adi berusaha membantu dan bersikap manusiawi, meskipun harus menghadapi intimidasi dari lingkungan sekitarnya.

Peran ini menjadi salah satu langkah awal penting dalam karier Baskara Mahendra, yang kemudian semakin dikenal luas melalui film-film berikutnya, seperti Bebas.

Review IMDb Lima (2018):