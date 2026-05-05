10 Film dan Series yang Diperankan Arbani Yasiz, dari Romance Sampai Horor

Arbani Yasiz adalah aktor, model, dan penyanyi Indonesia kelahiran 15 Oktober 1994 yang dikenal luas berkat kemampuan aktingnya dalam berbagai serial dan film populer dengan rating tinggi.

Ia memulai karier sebagai model remaja dan meraih juara kedua Coverboy majalah Aneka Yess! tahun 2012, sebelum akhirnya terjun ke dunia akting melalui FTV dan sinetron seperti Popcorn (2013).

Namanya semakin melejit saat memerankan Roman dalam Roman Picisan the Series (2017), peran ikonik yang membawanya meraih penghargaan Aktor Terfavorit di Panasonic Gobel Awards 2017.

Bagi Anda yang mencari tontonan berkualitas dengan cerita yang kuat dan akting yang memikat, deretan film dan acara TV Arbani Yasiz terbaik dengan rating tinggi bisa menjadi pilihan menarik, karena menghadirkan kisah yang emosional, beragam, dan layak untuk diikuti.

Rekomendasi Film dan Series TV Arbani Yasiz Terbaik yang Wajib Ditonton

Berikut adalah film dan acara TV Arbani Yasiz terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas aktingnya yang semakin matang, beragam, dan konsisten dari waktu ke waktu, sekaligus memperlihatkan kemampuannya menjelajahi berbagai genre:

1. Keluarga Yang Tak Dirindukan (2026)

Genre : Drama Keluarga

Pemain : Arbani Yasiz, Miqdad Addausy, Nabila Zavira, Kiki Narendra, Irene Librawati, Mathias Muchus

Keluarga Yang Tak Dirindukan (2026) merupakan serial drama keluarga Indonesia produksi MD Entertainment yang tayang perdana pada 13 Februari 2026 di MDTV dan Netflix.

Serial ini mengangkat realitas sosial yang sangat relevan, yaitu fenomena “generasi sandwich”, di mana anak-anak harus memikul tanggung jawab ekonomi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan keluarga mereka.

Cerita berpusat pada tiga bersaudara yang hidupnya berubah drastis setelah sang ayah, Santoso (Kiki Narendra), mengalami insiden tragis yang membuatnya tidak lagi mampu bekerja.

Situasi ini memicu konflik emosional, tekanan ekonomi, serta pergulatan batin yang berat, karena mereka harus berjuang mempertahankan keutuhan keluarga di tengah kondisi yang semakin sulit.

Tidak hanya berfokus pada masalah finansial, serial ini juga menggali tema luka batin, pengorbanan, serta arti kesetiaan dalam keluarga.

Arbani Yasiz sebagai Thoriq tampil cukup menonjol dengan membawa narasi emosional tentang beban generasi sandwich.

Ia memerankan anak kedua yang harus mengubur impian pribadinya demi tanggung jawab keluarga.

Aktingnya terasa natural karena ia membangun chemistry kuat dengan para pemain lain, sehingga emosi yang ditampilkan terasa realistis.

Peran ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Arbani, karena ia harus memahami dinamika kehidupan yang berbeda dari pengalaman pribadinya, termasuk bagaimana merawat orang tua dan menghadapi tekanan tanggung jawab yang besar.

Review IMDb - Keluarga Yang Tak Dirindukan (2026): Tidak ada ulasan di IMDb dan sumber lainnya.

2. Musuh Dalam Selimut (2026)

Genre : Drama, Psikologis, Romansa, Thriller

Pemain : Yasmin Napper, Arbani Yasiz, Megan Domani, Rowiena Umboh, Willem Bevers

Musuh Dalam Selimut (2026) adalah film drama psikologis-thriller Indonesia yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan dirilis pada 8 Januari 2026.

Film ini mengangkat kisah pengkhianatan dalam rumah tangga dengan sudut pandang yang intens dan penuh ketegangan, terutama karena ancaman datang dari orang terdekat.

Cerita mengikuti kehidupan Gadis (Yasmin Napper), seorang perempuan yang sedang hamil anak pertama dan hidup bahagia bersama suaminya, Andika (Arbani Yasiz).

Namun, kebahagiaan tersebut perlahan berubah menjadi mimpi buruk ketika Suzy (Megan Domani), tetangga yang awalnya terlihat ramah, mulai menunjukkan sikap obsesif dan mencurigakan.

Seiring berjalannya waktu, Suzy berkembang menjadi ancaman nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Perilaku manisnya berubah menjadi keanehan yang menegangkan, membuat Gadis merasa tidak aman bahkan di rumahnya sendiri.

Film berdurasi 1 jam 48 menit ini diproduksi oleh Narasi Semesta dan dikenal memiliki plot twist yang “edan” di bagian akhir, yang berhasil meninggalkan kesan kuat bagi penonton.

Arbani Yasiz tampil sangat berbeda dalam film ini, karena ia memerankan karakter “red flag”, jauh dari citra protagonisnya yang biasa.

Ia mengaku sempat mengalami stres dalam mendalami peran Andika, karena harus menyampaikan konflik batin yang kompleks tanpa banyak dialog.

Sutradara Hadrah Daeng Ratu bahkan memuji totalitas Arbani, terutama kemampuannya mengekspresikan emosi melalui tatapan mata dan gestur tubuh yang penuh makna.

Review IMDb - Musuh Dalam Selimut (2026): Tidak ada ulasan di IMDb dan sumber lainnya.

3. Sampai Titik Terakhirmu (2025)

Genre : Drama, Romantis

Pemain : Arbani Yasiz, Mawar Eva de Jongh, Unique Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, Shakeel Fauzi, Tika Panggabean, Onadio Leonardo

Film Sampai Titik Terakhirmu (2025) adalah drama romantis produksi LYTO Pictures yang dirilis pada 13 November 2025 dan diangkat dari kisah nyata yang sempat viral, yaitu perjuangan cinta antara Albi Dwizky dan almarhumah Shella Selpi Lizah yang melawan kanker ovarium.

Cerita berfokus pada hubungan Albi (Arbani Yasiz) dan Shella (Mawar de Jongh) yang dipenuhi cinta dan harapan akan masa depan, namun harus diuji ketika Shella didiagnosis mengidap penyakit serius.

Dalam kondisi tersebut, Albi tetap setia mendampingi, merawat, dan berjuang bersama Shella hingga akhir hayatnya.

Akting Arbani Yasiz dalam film ini mendapatkan banyak pujian karena dinilai mampu menyampaikan emosi cinta tanpa syarat dengan sangat tulus dan menyentuh.

Ia bahkan melakukan riset mendalam dengan mengenal langsung sosok Albi asli, termasuk mempelajari logat bicara khas Medan yang mereka miliki.

Hasilnya, karakter yang ia tampilkan terasa hidup dan autentik.

Meski demikian, beberapa ulasan menyebutkan bahwa naskah film ini cenderung terlalu melodramatis, namun hal tersebut tidak terlalu mengurangi kekuatan emosi yang berhasil disampaikan melalui akting para pemainnya.

Review IMDb by laiwillysuryanto: Sangat menyentuh dan mudah dirasakan oleh semua orang. Sebuah adaptasi kisah nyata. Bagi mereka yang kehilangan seseorang, film ini merepresentasikan beberapa kisah yang sangat menyentuh dan relevan tentang kehilangan dalam keluarga, trauma, dan dinamika hubungan yang kompleks. Cerita-cerita ini sangat beresonansi dengan penonton karena menyentuh tema universal tentang cinta, kesedihan, dan ketahanan hidup.

4. Assalamualaikum Baitullah (2025)

Genre : Drama, Religi

Pemain : Michelle Ziudith, Arbani Yasiz, Tissa Biani, Miqdad Addausy, Maudy Koesnaedi, Vonny Anggraini

Assalamualaikum Baitullah (2025) adalah film drama religi yang dirilis pada 17 Juli 2025 dan disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, diadaptasi dari novel best-seller karya Asma Nadia.

Film ini mengisahkan perjalanan emosional dan spiritual Amira (Michelle Ziudith), seorang wanita yang hidupnya hancur akibat pengkhianatan suaminya, Pram (Miqdad Addausy), serta kehilangan orang-orang tercinta.

Dalam kondisi terpuruk, Amira memutuskan pergi ke Tanah Suci sebagai bentuk pelarian, yang kemudian berkembang menjadi perjalanan pencarian jati diri dan penyembuhan luka batin.

Film ini mengangkat tema keikhlasan, jodoh, pengkhianatan, serta bagaimana seseorang menemukan ketenangan melalui hubungan dengan Tuhan.

Pengambilan gambar dilakukan di Indonesia dan Mekkah, memberikan nuansa spiritual yang kuat.

Arbani Yasiz memerankan Barra, sosok pria yang lembut, mandiri, dan sangat berbakti kepada ibunya.

Karakter Barra digambarkan memiliki kedewasaan, namun terjebak dalam dilema karena dijodohkan dengan Amel (Tissa Biani) sebagai wasiat ayahnya, sementara hatinya mencintai wanita lain.

Peran ini menuntut kedalaman emosional, dan Arbani dinilai mampu menampilkan konflik batin tersebut dengan cukup baik, terutama dalam membangun dinamika hubungan ibu dan anak bersama Maudy Koesnaedi.

Review IMDb - Assalamualaikum Baitullah (2025): Tidak ada ulasan di IMDb dan sumber lainnya.

5. Pabrik Gula (2025)

Genre : Horor, Supranatural

Pemain : Arbani Yasiz, Ersya Aurelia, Erika Carlina, Bukie B. Mansyur, Wavi Zihan, Benedictus Siregar

Pabrik Gula (2025) adalah film horor supranatural produksi MD Pictures yang disutradarai oleh Awi Suryadi dan diadaptasi dari thread viral karya SimpleMan, penulis KKN di Desa Penari.

Film ini menjadi salah satu film terlaris yang dibintangi Arbani Yasiz, dengan jumlah penonton mencapai sekitar 4,5 hingga 4,7 juta setelah dirilis pada momen Lebaran 2025.

Cerita berkisar pada sekelompok buruh musiman yang bekerja di sebuah pabrik gula tua yang menyimpan misteri kelam dari masa kolonial.

Alur cerita mengikuti Endah (Ersya Aurelia), Fadhil (Arbani Yasiz), dan para buruh lainnya yang datang untuk bekerja selama musim panen.

Namun, situasi berubah mencekam ketika salah satu buruh melanggar aturan dan mengikuti sosok misterius di malam hari.

Sejak saat itu, teror dari makhluk gaib penjaga pabrik mulai menghantui mereka, menuntut balas dendam atas peristiwa masa lalu.

Lingkungan kerja pun berubah menjadi tempat yang mematikan, memaksa mereka bertahan hidup dalam ketakutan.

Film ini menonjolkan atmosfer pabrik tua yang gelap dan konsep “jam merah”, yaitu waktu sakral bagi makhluk gaib.

Peran Arbani sebagai Fadhil mendapat respons positif karena menunjukkan sisi berbeda dari dirinya, keluar dari genre romantis yang biasa ia mainkan.

Ia tampil total sebagai buruh kasar yang harus menghadapi situasi horor intens, menampilkan ekspresi ketakutan dan ketegangan yang meyakinkan.

Karakter Fadhil digambarkan sebagai sosok yang berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah teror.

Review IMDb by Nefarius45: Beberapa kritikus tampaknya menilai film ini secara buta tanpa mengetahui alasan dan tujuan pembuatannya. Jelas bahwa film ini didasarkan pada kejadian nyata yang terjadi di pabrik gula tersebut. Namun, sebagian orang tidak menyukai alur ceritanya. Bagaimana mungkin orang mengubah kisah nyata? Kunci utama pembuatan film ini adalah untuk menceritakan kembali apa yang terjadi, bukan mengubah alur cerita agar lebih menarik. Jujur saja, film ini memiliki kualitas yang sangat baik. Dari segi alur cerita saya tidak mempermasalahkannya karena ini adalah kisah nyata. Saya paling menyukai jump scare-nya yang sangat efektif, bahkan wajah hantu yang ditampilkan pun terasa sangat menyeramkan, memberikan pengalaman yang sangat baik. Audio visualnya juga bagus.

6. Winter Elegy (2024)

Genre : Drama, Misteri

Pemain : Arbani Yasiz, Maizura, Dinda Hauw, Agatha Chelsea, Yumi Kwandy, Giulio Parengkuan, Wafda Saifan Lubis, Roy Sungkono

Winter Elegy (2024) adalah film drama misteri Indonesia yang disutradarai oleh Danial Rifki dan pertama kali tayang di ajang Jakarta World Cinema 2024.

Film ini menghadirkan kisah yang penuh emosi dengan balutan misteri yang perlahan terungkap, berfokus pada empat istri muda, Stellar, Rury, Thalia, dan Livia, yang hidup mereka mendadak berubah setelah pesawat yang membawa suami mereka dinyatakan hilang kontak.

Dalam kondisi penuh duka dan ketidakpastian, keempat perempuan ini memutuskan pergi ke Jepang untuk mencari jawaban, tepatnya ke wilayah yang memiliki keterkaitan dengan masa lalu suami mereka.

Di tengah suasana musim dingin Jepang yang indah namun terasa dingin secara emosional, mereka justru menemukan fakta mengejutkan yang mengguncang perasaan, yaitu bahwa cinta sejati suami-suami mereka ternyata bukanlah mereka, melainkan seseorang dari masa lalu di Fukushima.

Dari sinilah cerita berkembang menjadi perjalanan pengungkapan rahasia, luka batin, sekaligus pencarian jati diri masing-masing karakter.

Film ini tidak hanya menyajikan misteri, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang kesedihan, kehilangan, dan realita pahit dalam hubungan.

Arbani Yasiz berperan sebagai Reiner, suami dari Livia, yang menjadi salah satu kunci utama dalam misteri yang terungkap.

Perannya sangat krusial karena ia merupakan sosok yang menyimpan rahasia masa lalu yang perlahan membuka konflik utama cerita.

Akting Arbani dinilai mampu menyatu dengan atmosfer film yang penuh duka dan misteri, menghadirkan emosi yang tulus dan menyayat hati.

Secara keseluruhan, para pemeran ensemble dalam film ini juga berhasil membangun suasana yang kuat, membuat penonton ikut larut dalam perjalanan emosional yang kompleks.

Review IMDb - Winter Elegy (2024): Tidak ada ulasan di IMDb dan sumber lainnya.

7. Azzamine (2024)

Genre : Drama, Romantis, Religi

Pemain : Arbani Yasiz, Megan Domani, Axel Matthew Thomas, Arafah Rianti, Alex Abbad, Dina Lorenza, Indra Brasco, Meisya Siregar

Film Azzamine (2024) adalah drama romantis religi Indonesia yang dirilis pada 22 Agustus 2024, disutradarai oleh Benni Setiawan dan diproduksi oleh MD Pictures.

Film ini diadaptasi dari novel populer karya Sophie Aulia yang awalnya dikenal sebagai Alternate Universe (AU) di Twitter.

Ceritanya berpusat pada Haura Jasmine (Megan Domani), seorang gadis tomboy yang santai dan jauh dari kesan religius, yang hidupnya berubah drastis ketika ia dijodohkan dengan Raden Azzam Al-Baihaqqi (Arbani Yasiz), sosok pria yang sangat religius, tenang, dan dikenal sebagai pribadi yang soleh.

Konflik utama muncul dari penolakan Jasmine terhadap perjodohan tersebut, karena ia merasa tidak pantas bersanding dengan Azzam, terlebih lagi ia sudah memiliki kekasih bernama Deka (Axel Matthew Thomas).

Di sisi lain, Azzam yang sabar dan penuh kelembutan perlahan mencoba mendekati Jasmine tanpa paksaan, menciptakan dinamika hubungan yang membuat Jasmine berada dalam dilema antara cinta lamanya dan sosok imam ideal yang dihadirkan dalam hidupnya.

Peran Arbani Yasiz sebagai Azzam mendapatkan banyak pujian karena dianggap sangat berhasil dalam menggambarkan karakter pria religius yang lembut, sabar, dan menenangkan tanpa terkesan kaku.

Ia mampu menghadirkan sosok “suami idaman” dengan cara yang natural, didukung oleh gaya akting yang halus dan penuh penghayatan. A

degan-adegan romantis islami yang ia tampilkan juga berhasil membuat penonton terbawa suasana, bahkan seringkali memunculkan reaksi “salting” karena tutur kata dan bahasa tubuhnya yang santun.

Review IMDb - Azzamine (2024): Tidak ada ulasan di IMDb dan sumber lainnya.

8. Ancika: Dia yang Bersamaku 1995 (2024)

Genre : Drama, Romantis

Pemain : Arbani Yasiz, Azizi Asadel (Zee JKT48), Daffa Wardhana, Dito Darmawan

Ancika: Dia yang Bersamaku 1995 (2024) merupakan film drama romantis Indonesia yang diadaptasi dari novel karya Pidi Baiq, sekaligus menjadi kelanjutan dari kisah cinta Dilan setelah perpisahannya dengan Milea.

Film yang disutradarai oleh Benni Setiawan ini dirilis pada 11 Januari 2024 dan mengambil latar tahun 1995, menampilkan fase baru kehidupan Dilan yang kini sudah menjadi mahasiswa.

Dalam cerita ini, Dilan (Arbani Yasiz) kembali jatuh cinta, kali ini pada seorang siswi SMA bernama Ancika Mehrunisa Rabu (Azizi Asadel/Zee JKT48).

Berbeda dengan Milea, Ancika digambarkan sebagai sosok yang tegas, pintar, tidak menyukai hubungan pacaran, serta memiliki pandangan negatif terhadap geng motor, yang justru menjadi bagian dari identitas Dilan.

Hal ini membuat perjuangan Dilan untuk memenangkan hati Ancika menjadi jauh lebih menantang dan berbeda dari kisah cintanya sebelumnya.

Peran Arbani Yasiz sebagai Dilan dinilai cukup berhasil dan memberikan warna baru yang lebih dewasa serta matang.

Meskipun sempat diragukan karena menggantikan Iqbaal Ramadhan yang identik dengan karakter Dilan, Arbani mampu menghadirkan versi Dilan yang lebih tenang namun tetap mempertahankan ciri khas gombalan yang ikonik.

Chemistry-nya dengan Zee JKT48 juga dinilai kuat, sehingga mampu membuat penonton ikut terbawa dalam dinamika hubungan mereka.

Review IMDb by ansar88: Sebagai penggemar cerita Dilan, pergantian aktor yang memerankan Dilan tidak mengganggu saya dan justru meningkatkan ketertarikan saya terhadap kelanjutan ceritanya. Arbani Yasiz memerankan Dilan dewasa dengan gaya yang lebih tenang dan bijaksana, begitu pula Zee JKT48 yang memerankan Ancika dengan sangat baik, meskipun ada beberapa bagian yang masih terlihat kaku, terutama pada bagian voice over. Penggunaan aksen Sunda dalam film ini lebih terasa dan terdengar dibandingkan film sebelumnya, namun ada satu karakter (teman Ancika) yang sering menggunakan kosakata Sunda yang kurang tepat, termasuk penggunaan kata “Euy.” Kekurangan dari film ini adalah konflik yang terasa dangkal, sehingga kisah cinta Ancika dan Dilan terasa berjalan mulus. Namun jika membaca novel Ancika, sebenarnya terdapat beberapa konflik menarik yang mungkin bisa dimasukkan dalam film ini. Terlepas dari itu, hal yang membuat saya menyukai film ini adalah banyaknya aktor dan aktris baru yang terlihat lebih segar untuk perfilman Indonesia.

9. Mantan IPA & IPS (2022)

Genre : Drama, Romansa, Komedi

Pemain : Arbani Yasiz, Safira Ratu Sofya, Naimma Aljufri, Fadi Alaydrus, Taha Tolu, Bebeto Leutually, Sitha Marino

Mantan IPA & IPS (2022) adalah serial televisi Indonesia yang merupakan sekuel dari IPA & IPS, dengan fokus pada kehidupan para karakter setelah mereka lulus dari SMA Garuda.

Cerita berpusat pada Rifki (Arbani Yasiz) dan teman-temannya yang kini melanjutkan pendidikan di Universitas Harapan Bangsa.

Meskipun sudah memasuki dunia perkuliahan, konflik lama antara “mantan anak IPA dan IPS” ternyata masih berlanjut, bahkan semakin kompleks dengan hadirnya dinamika kehidupan kampus yang baru.

Selain konflik pertemanan, serial ini juga menyoroti kisah romansa Rifki yang cukup rumit.

Ia terlibat hubungan yang manis dan menggemaskan dengan Karin (Ratu Sofya), sekaligus menghadapi dinamika baru dengan karakter Gisca (Naimma Aljufri).

Perpaduan antara drama, romansa, dan komedi membuat serial ini terasa ringan namun tetap menarik untuk diikuti dalam jangka panjang.

Diproduksi oleh MNC Pictures, serial ini sukses menembus lebih dari 500 episode, menjadikannya sinetron terpanjang yang pernah dibintangi Arbani Yasiz pada saat itu.

Peran Arbani sebagai Rifki sangat sentral karena ia menjadi tokoh utama yang memimpin jalannya cerita.

Karakternya digambarkan sebagai sosok gentleman dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Akting Arbani dinilai konsisten sepanjang ratusan episode, dengan chemistry yang kuat bersama lawan mainnya, terutama Ratu Sofya.

Ia sendiri mengungkapkan bahwa proyek ini terasa sangat spesial karena suasana kekeluargaan yang terbangun selama lebih dari satu tahun proses syuting.

Review IMDb - Mantan IPA & IPS (2022): Tidak ada ulasan di IMDb dan sumber lainnya.

10. My Comic Boyfriend (2022)

Genre : Drama, Romantis, Fantasi

Pemain : Hanggini, Arbani Yasiz, Debo Andryos, Sharon Sahertian, Bobie Antonio, Tora Sudiro, Kenes Andari

My Comic Boyfriend (2022) adalah serial orisinal Vision+ bergenre drama romantis fantasi yang dirilis pada 11 November 2022 dan disutradarai oleh Reka Wijaya.

Cerita ini menghadirkan premis unik tentang seorang gadis SMA bernama Naya (Hanggini), yang merasa kesepian, kurang percaya diri, dan tidak memiliki kehidupan sosial yang menarik.

Dalam kondisi tersebut, ia berharap agar karakter komik favoritnya, Jetta (Arbani Yasiz), bisa hadir di dunia nyata.

Keajaiban pun terjadi ketika Jetta benar-benar keluar dari dunia komik dan menjadi nyata, bahkan menjadi sosok yang menemani Naya sebagai pacarnya.

Kehadiran Jetta mengubah kehidupan Naya yang sebelumnya membosankan menjadi penuh warna, sekaligus menghadirkan berbagai konflik menarik antara dunia fantasi dan realitas.

Peran Arbani Yasiz sebagai Jetta dinilai unik dan cukup menantang, karena ia harus memerankan karakter komik yang “tidak sepenuhnya manusia”.

Ia dituntut untuk mengatur gestur tubuh, cara berjalan, hingga cara berbicara agar terasa berbeda dan sedikit “tidak nyata”, namun tetap menarik untuk ditonton.

Dalam membangun chemistry dengan Hanggini, Arbani sempat merasa canggung karena keduanya sudah bersahabat di dunia nyata, namun pada akhirnya mereka berhasil menampilkan hubungan romantis yang manis dan meyakinkan.

Tantangan terbesar bagi Arbani dalam peran ini adalah menghidupkan karakter tanpa referensi nyata, sehingga ia harus mengandalkan imajinasi serta arahan sutradara untuk menciptakan karakter Jetta yang khas dan memorable.