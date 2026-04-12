10 Film dan Acara TV Charlie Hunnam Terbaik Rating Tinggi, Penuh Drama, Aksi, dan Ketegangan!

Charlie Hunnam adalah aktor asal Inggris kelahiran 10 April 1980 yang dikenal luas lewat perannya sebagai Jax Teller dalam Sons of Anarchy.

Kariernya berkembang lewat perpaduan peran intens di televisi dan film besar, seperti Pacific Rim, The Lost City of Z, dan King Arthur: Legend of the Sword, yang memperkuat citranya sebagai aktor karismatik dengan karakter kuat.

Hunnam memulai karier di Inggris melalui Queer as Folk dan Undeclared, sebelum menembus Hollywood lewat beberapa film, seperti Nicholas Nickleby dan Cold Mountain.

Pada tahun 2025, ia kembali mencuri perhatian lewat perannya sebagai Ed Gein dalam serial Netflix Monster: The Ed Gein Story.

Bagi Anda yang mencari tontonan berkualitas dengan akting kuat dan cerita menarik, deretan film dan acara TV Charlie Hunnam dengan rating tinggi bisa menjadi pilihan yang layak untuk ditonton.

Film dan Acara TV Charlie Hunnam Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah film dan acara TV Charlie Hunnam terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, karakter-karakter kuat yang berkesan, serta cerita yang emosional, intens, dan penuh daya tarik:

1. Monster: The Ed Gein Story (2025)

Monster: The Ed Gein Story (2025)

Genre : Crime, Psychological Thriller, Drama

: Crime, Psychological Thriller, Drama Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Tom Hollander, Lesley Manville

: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Tom Hollander, Lesley Manville Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Monster: The Ed Gein Story (2025)

Monster: The Ed Gein Story (2025) merupakan musim ketiga dari serial antologi kriminal populer garapan Ryan Murphy dan Ian Brennan yang dirilis pada Oktober 2025.

Serial ini berfokus pada kisah nyata Ed Gein, seorang pembunuh berantai sekaligus perampok kuburan dan penculik dari Wisconsin pada era 1950-an, yang diperankan dengan sangat intens oleh Charlie Hunnam.

Cerita dalam serial ini tidak hanya menampilkan rangkaian kejahatan Gein, tetapi menggali secara mendalam latar belakang psikologisnya, terutama hubungan traumatisnya dengan sang ibu, Augusta Gein, yang dominan dan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadiannya.

Setelah kematian ibunya, transformasi Gein menjadi sosok “monster” digambarkan secara perlahan namun menghantui, membuat penonton memahami bagaimana kesepian dan tekanan mental dapat berkembang menjadi sesuatu yang mengerikan.

Yang membuat serial ini menarik adalah pendekatan meta-narasinya.

Selain menceritakan kejahatan Gein, serial ini juga menyoroti bagaimana kasusnya berdampak besar pada budaya pop Amerika, menjadi inspirasi bagi karya-karya ikonik, seperti Psycho, The Texas Chain Saw Massacre, dan The Silence of the Lambs.

Suasana yang dibangun sangat gelap, psikologis, dan penuh eksplorasi terhadap kesepian serta penyakit mental.

Performa Charlie Hunnam di sini benar-benar menjadi sorotan utama.

Ia melakukan transformasi fisik ekstrem dengan menurunkan berat badan lebih dari 30 pon (sekitar 13-14 kg) dan menciptakan suara tinggi yang khas untuk menggambarkan persona Ed Gein yang “terdistorsi”.

Akting Charlie Hunnam mampu menyeimbangkan sisi manusiawi yang rapuh dengan sisi mengerikan yang tak terduga.

Penampilannya ini bahkan diakui secara luas oleh kritikus dan membawanya masuk dalam nominasi Best Actor di ajang Critics’ Choice Television Awards dan Golden Globe.

review imdb by miss_toucan:

Saya memiliki ekspektasi tinggi terhadap ini. Setelah melihat Evan Peters di AHS, saya sudah tahu dia akan sangat bagus dalam peran ini. Dan dia tidak mengecewakan. Saya belum banyak menonton dokumenter tentang Dahmer jadi tidak terlalu tahu banyak tentang kepribadian atau perilakunya, tetapi karakter yang diperankan Peters sangat kompleks, menyeramkan, dan benar-benar terdistorsi serta jahat. Salah satu detail paling mengganggu dari kejahatan Dahmer yang ditampilkan dalam serial ini adalah bagaimana polisi mengabaikan dan meremehkan laporan saksi, serta kurangnya tindakan mereka yang membuat Dahmer tetap bebas dan bisa membunuh lebih banyak pria. Serial ini sangat luar biasa. Saya sarankan Anda mulai menontonnya sejak sore hari karena Anda pasti ingin menontonnya sekaligus sampai selesai.

2. Shantaram (2022)

Shantaram (2022)

Genre : Drama, Thriller, Crime

: Drama, Thriller, Crime Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Charlie Hunnam, Antonia Desplat, Shubham Saraf, Alexander Siddig, Fayssal Bazzi, Elektra Kilbey

: Charlie Hunnam, Antonia Desplat, Shubham Saraf, Alexander Siddig, Fayssal Bazzi, Elektra Kilbey Situs atau platform streaming : Apple TV+, Prime Video

: Apple TV+, Prime Video Tonton trailer: Shantaram (2022)

Shantaram (2022) adalah serial drama thriller yang diadaptasi dari novel semi-autobiografi karya Gregory David Roberts.

Ceritanya mengikuti Lin Ford, seorang pecandu heroin yang berhasil melarikan diri dari penjara keamanan maksimum di Australia, lalu bersembunyi di Bombay (Mumbai) pada era 1980-an untuk memulai hidup baru.

Namun, kehidupan barunya tidak berjalan sederhana. Lin mencoba menebus masa lalunya dengan menjadi dokter gadungan di kawasan kumuh Mumbai, membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki akses medis.

Di sisi lain, ia justru terseret semakin dalam ke dunia kriminal, mulai dari jaringan mafia, penyelundupan senjata hingga konflik di Afghanistan, hingga kisah cinta yang kompleks dan penuh risiko.

Charlie Hunnam kembali menjadi pusat kekuatan serial ini. Banyak ulasan menyebut penampilannya sebagai “commanding performance”, kuat, karismatik, dan mampu memikat perhatian penonton sepanjang cerita.

Ia berhasil menghadirkan karakter yang kompleks, yaitu seorang buronan yang rapuh, penuh rasa bersalah, tetapi tetap berusaha menjadi sosok yang berarti bagi orang lain.

Hunnam juga menunjukkan dedikasi tinggi secara fisik, tampil total dalam berbagai adegan intens serta berhasil menyesuaikan diri dengan latar budaya dan suasana Mumbai tahun 1980-an.

Meski demikian, ada sedikit kritik terkait aksen Australia-nya yang terkadang terasa kurang konsisten.

Namun, hal ini tidak terlalu mengganggu keseluruhan performa emosionalnya yang tetap kuat dan meyakinkan.

review imdb by Supermanfan-13:

Saya sudah menjadi penggemar berat Charlie Hunnam sejak Sons of Anarchy, jadi saya memutuskan untuk mencoba ini ketika pertama kali mendengarnya. Lalu saya melihat trailer dan semakin menantikannya. Hasilnya benar-benar sebagus yang saya harapkan, dan Hunnam melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai pemeran utama di sini. Ia memerankan mantan pecandu heroin bernama Lin Ford yang pergi ke Bombay pada tahun 1980-an sebagai buronan yang ingin memulai hidup baru. Di sana ia menjadi dokter dan terlibat banyak masalah setelah bekerja sama dengan bos kriminal yang sedang berperang dengan geng Rusia, hingga mereka harus pergi ke Afghanistan untuk menyelesaikan semuanya. Ia juga jatuh cinta pada seorang wanita yang semakin memperumit keadaan sementara ia berusaha mendapatkan kebebasannya dari semua pihak.

3. The Gentlemen (2019)

The Gentlemen (2019)

Genre : Crime, Action, Comedy

: Crime, Action, Comedy Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery

: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: The Gentlemen (2019)

Film garapan Guy Ritchie ini dikenal dengan gaya khasnya, dialog tajam, alur cerita yang kompleks, serta humor gelap yang cerdas.

Ceritanya berpusat pada Mickey Pearson, seorang ekspatriat Amerika yang membangun kerajaan marijuana besar di London.

Ketika ia berencana menjual bisnisnya, berbagai pihak mulai bermanuver, mulai dari kriminal saingan hingga aristokrat bangkrut, memicu konflik penuh intrik, pengkhianatan, dan manipulasi.

Narasi film ini disampaikan secara unik melalui karakter Fletcher, seorang detektif swasta licik yang menceritakan ulang kejadian dengan gaya penuh twist.

Dalam film ini, Charlie Hunnam memerankan Raymond Smith, tangan kanan Mickey yang tenang, rapi, dan sangat efisien.

Karakter Raymond digambarkan sebagai sosok yang metodis dan cerdas, bertugas menjaga stabilitas di tengah kekacauan yang terus terjadi.

Performa Hunnam sangat menonjol karena berhasil menyeimbangkan ketenangan dengan aura bahaya yang tersirat.

Ia juga menjadi sumber humor tersendiri melalui reaksi-reaksinya terhadap situasi absurd di sekitarnya. Penampilannya disebut sebagai salah satu yang paling stylish dan berkesan dalam film ini.

review imdb by watch_umean:

Penulisan, penyutradaraan, akting, dan keseluruhan produksinya semuanya sangat berkualitas. Sudah lama saya tidak merasa begitu menikmati menonton sebuah film. Ini akan menjadi film cult classic, jadi jangan sampai terlewat.

4. Papillon (2017)

Papillon (2017)

Genre : Biography, Drama, Crime

: Biography, Drama, Crime Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan, Roland Møller, Eve Hewson

: Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan, Roland Møller, Eve Hewson Situs atau platform streaming : Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies, Apple TV

: Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: Papillon (2017)

Papillon adalah film biografi kriminal yang diadaptasi dari memoar karya Henri Charrière.

Film ini mengikuti kisah Henri “Papillon” Charrière, seorang pria yang dijebak atas tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di koloni penal yang brutal di Guyana Prancis, dikenal sebagai Pulau Setan.

Terobsesi untuk bebas, Papillon menjalin hubungan dengan Louis Dega, seorang pemalsu uang yang kaya namun lemah.

Bersama-sama, mereka merencanakan pelarian yang tampak mustahil dari sistem penjara yang kejam dan tak manusiawi.

Performa Charlie Hunnam di film ini mendapat banyak pujian karena totalitasnya. Ia mampu menampilkan ketangguhan fisik sekaligus kerentanan emosional seorang pria yang terus disiksa secara mental dan fisik.

Transformasi fisiknya sangat mencolok, terutama dalam adegan pengasingan di mana ia harus menurunkan berat badan secara drastis.

Meski film ini sering dibandingkan dengan versi klasik tahun 1973 yang dibintangi Steve McQueen, banyak kritikus sepakat bahwa Hunnam berhasil menghadirkan interpretasi yang berbeda, lebih kasar, intens, dan modern.

review imdb by dogmaticdogs:

Saya tidak pernah menonton versi aslinya, jadi saya tidak bisa membandingkannya dengan film ini. Namun, saya merasa aktingnya di atas rata-rata dan ceritanya menarik. Terlalu banyak dari kita yang menganggap kebebasan kita sebagai sesuatu yang biasa saja. Film seperti ini bagus untuk membuat kita tetap sadar dan membumi.

5. King Arthur: Legend of the Sword (2017)

King Arthur: Legend of the Sword (2017)

Genre : Action, Fantasy, Adventure

: Action, Fantasy, Adventure Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Eric Bana

: Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Eric Bana Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: King Arthur: Legend of the Sword (2017)

Film ini merupakan reinterpretasi kisah legendaris Raja Arthur dengan gaya khas Guy Ritchie yang cepat, energik, dan penuh nuansa modern.

Ceritanya mengikuti Arthur yang tumbuh sebagai anak jalanan di Londinium tanpa mengetahui asal-usul kerajaannya.

Hidupnya berubah ketika ia berhasil mencabut pedang legendaris Excalibur dan harus menghadapi takdirnya sebagai raja.

Ia kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak untuk melawan pamannya, Vortigern, yang merebut tahta menggunakan sihir hitam.

Film ini memadukan aksi abad pertengahan dengan elemen fantasi, seperti sihir dan monster raksasa.

Charlie Hunnam menghadirkan versi Arthur yang berbeda dari biasanya. Ia tidak digambarkan sebagai bangsawan sejak awal, melainkan sebagai sosok jalanan yang sarkastik, tangguh, dan cerdik.

Pendekatan ini memberikan nuansa khas “Guy Ritchie”, lebih dekat ke karakter hooligan daripada raja klasik.

Secara fisik dan karisma, Hunnam tampil meyakinkan dalam adegan aksi dan mampu memimpin cerita dengan energi yang kuat.

Meski respon kritikus beragam, banyak penonton menilai penampilannya justru menjadi salah satu kekuatan utama film ini, bahkan dianggap lebih baik daripada yang diperkirakan.

review imdb by lisa_hoseason:

Jika Anda ingin aksi tanpa henti dari awal sampai akhir, maka ini jelas film untuk Anda. Karakternya menyenangkan dengan banyak wajah yang familiar di sepanjang film. Saya suka efek spesialnya dan soundtrack-nya luar biasa karena cocok dengan gaya filmnya (ini akan saya tambahkan ke koleksi saya). Sayang sekali banyak orang sudah menilai buruk film ini sebelum rilis resminya... coba tonton di bioskop lokal Anda dan nilai sendiri, saya pikir Anda akan terkejut dengan hasilnya!

6. Sons of Anarchy (2008)

Sons of Anarchy (2008)

Genre : Crime, Drama, Action

: Crime, Drama, Action Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Pemain : Charlie Hunnam, Katey Sagal, Ron Perlman, Kim Coates, Tommy Flanagan

: Charlie Hunnam, Katey Sagal, Ron Perlman, Kim Coates, Tommy Flanagan Situs atau platform streaming : Disney+, Prime Video, Google Play Movies

: Disney+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Sons of Anarchy (2008)

Sons of Anarchy (2008–2014) adalah serial drama kriminal aksi yang sangat populer dan sukses, diciptakan oleh Kurt Sutter.

Serial ini berfokus pada kehidupan SAMCRO (Sons of Anarchy Motorcycle Club, Redwood Original), sebuah klub motor outlaw yang beroperasi di kota fiksi Charming, California, dan terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan senjata dan kekerasan terorganisir.

Cerita utamanya mengikuti Jackson “Jax” Teller, yang diperankan oleh Charlie Hunnam, seorang wakil presiden klub yang mulai mempertanyakan arah dan moral klubnya.

Konflik internal ini semakin kompleks karena ia terjebak di antara realitas brutal klub yang dipimpin ayah tirinya, Clay Morrow, dan warisan idealisme dari ayah kandungnya yang telah meninggal.

Pergulatan antara keluarga, loyalitas, dan moralitas menjadi inti dari perjalanan karakter Jax sepanjang tujuh musim.

Peran Charlie Hunnam sebagai Jax Teller dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam kariernya.

Ia menunjukkan penjiwaan total terhadap karakter yang sangat kompleks, seorang pria yang cerdas, penyayang keluarga, namun juga mampu melakukan tindakan kekerasan brutal demi mempertahankan persaudaraan dalam klubnya.

Hunnam berhasil menghadirkan daya tarik emosional yang kuat, memberikan kedalaman pada sosok biker yang secara stereotip dianggap “liar”. Selain itu, karisma dan intensitasnya sebagai pemimpin terasa sangat kuat di layar.

review imdb by Rob1331:

Sons of Anarchy adalah salah satu dari dua atau tiga serial favorit saya sepanjang masa. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan cukup banyak hal tentang serial luar biasa ini yang belum pernah dikatakan, cukup lihat ulasan-ulasan lain untuk melihat betapa dicintainya serial ini. Saya tahu orang-orang sering mengatakan ini tentang banyak serial, tetapi Sons of Anarchy benar-benar salah satu serial terbaik yang pernah dibuat! Setiap musim sama bagusnya dengan musim lainnya, yang mana sangat jarang terjadi, tetapi Sons of Anarchy berhasil melakukannya. Lakukan kebaikan untuk diri Anda sendiri dan tonton saja. Saya jamin ini tidak hanya akan memenuhi ekspektasi Anda, tetapi akan melampauinya.

7. Pacific Rim (2013)

Pacific Rim (2013)

Genre : Action, Sci-Fi, Adventure

: Action, Sci-Fi, Adventure Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Max Martini, Robert Kazinsky

: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Max Martini, Robert Kazinsky Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Pacific Rim (2013)

Pacific Rim (2013) adalah film aksi fiksi ilmiah spektakuler arahan Guillermo del Toro yang menampilkan pertempuran epik antara monster raksasa bernama Kaiju dan robot raksasa bernama Jaeger.

Berlatar di masa depan (tahun 2025), umat manusia menghadapi ancaman global dari makhluk asing yang muncul dari portal di dasar Samudra Pasifik.

Untuk melawan mereka, manusia menciptakan Jaeger, robot humanoid raksasa yang dikendalikan oleh dua pilot melalui koneksi mental yang disebut “Drift”.

Cerita berpusat pada Raleigh Becket, karakter yang diperankan oleh Charlie Hunnam, seorang pilot Jaeger yang mengalami trauma mendalam setelah kehilangan saudaranya dalam pertempuran.

Ia kemudian dipanggil kembali oleh Marshal Stacker Pentecost untuk menjadi harapan terakhir umat manusia, berpasangan dengan pilot pemula Mako Mori dan mengendalikan Jaeger legendaris, Gipsy Danger.

Film ini dikenal dengan visual yang luar biasa, skala aksi yang masif, serta penghormatan terhadap genre Kaiju khas Jepang.

Dalam hal performa, Charlie Hunnam memberikan penampilan yang solid sebagai sosok pahlawan yang “terpuruk namun bangkit kembali”.

Ia berhasil menampilkan karakter yang penuh tekad dan emosi, meskipun film ini lebih banyak menonjolkan aspek visual dan kehadiran kuat Idris Elba.

Chemistry antara Hunnam dan Rinko Kikuchi juga menjadi nilai tambah, menghadirkan momen dramatis yang menyentuh di tengah aksi yang intens.

Meski beberapa kritikus menganggap perannya cukup standar, secara keseluruhan ia tetap meyakinkan dan mampu membuat penonton peduli terhadap perjalanan karakternya.

review imdb by Darkside-Reviewer:

Saya sangat merekomendasikan menonton film ini jika Anda penggemar film yang menampilkan monster raksasa yang menghancurkan kota sambil bertarung dengan robot raksasa yang menggunakan pedang, senjata, dan tinju roket. Ini bukan film untuk anak-anak jika Anda bertanya-tanya, meskipun sinopsisnya terdengar seperti dibuat untuk anak-anak yang menonton kartun Transformers, film ini jelas untuk penonton dewasa.

8. Children of Men (2006)

Children of Men (2006)

Genre : Sci-Fi, Thriller, Drama

: Sci-Fi, Thriller, Drama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Clive Owen, Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, Michael Caine, Charlie Hunnam

: Clive Owen, Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, Michael Caine, Charlie Hunnam Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Children of Men (2006)

Children of Men (2006) adalah film fiksi ilmiah distopia thriller garapan Alfonso Cuarón yang secara luas diakui sebagai salah satu film terbaik di era 2000-an.

Film ini mengambil latar di Inggris pada tahun 2027, dalam dunia yang kacau akibat manusia tidak lagi mampu bereproduksi karena alasan yang tidak diketahui.

Kondisi ini menyebabkan runtuhnya masyarakat global, meningkatnya konflik, dan kehancuran berbagai negara.

Inggris menjadi salah satu wilayah terakhir yang masih bertahan, meskipun dalam kondisi penuh kekacauan dan ketegangan politik.

Di tengah situasi tersebut, cerita mengikuti Theo, seorang mantan aktivis yang harus melindungi seorang wanita imigran bernama Kee yang secara ajaib hamil, sebuah harapan terakhir bagi umat manusia.

Charlie Hunnam muncul dalam film ini sebagai Patric, anggota kelompok pemberontak bernama “Fishes”.

Perannya memang tergolong kecil dan bukan pusat cerita, namun tetap memiliki kontribusi dalam menggambarkan dinamika kelompok yang berada di tengah konflik politik dan kekacauan sosial.

Meskipun durasi kemunculannya terbatas, penampilan Hunnam dinilai cukup intens dan mampu menyatu dengan atmosfer film yang tegang dan realistis.

Ia menunjukkan kemampuan untuk tetap menonjol meskipun berada dalam peran pendukung kecil di film dengan skala besar seperti ini.

review imdb by totalrack:

Aksi dalam film ini dieksekusi dengan sangat rapi. Adegan pertempurannya terasa sangat realistis hingga membuat kepala seperti “pusing”. Saya masih tidak percaya film ini dibuat pada tahun 2005/2006. Karakternya terasa sangat nyata. Atmosfer dan perhatian terhadap detail di setiap adegan sangat luar biasa, termasuk hal-hal di latar belakang yang tidak fokus, yang menambah lapisan dunia yang terasa hidup. Ini adalah film epik besar dengan seorang pahlawan yang bahkan tidak pernah menembakkan senjata. Saya akan menunggu sekitar seminggu lalu menontonnya lagi. Sutradaranya seharusnya memenangkan Oscar.

9. Green Street Hooligans (2005)

Green Street Hooligans (2005)

Genre : Crime, Drama, Sport

: Crime, Drama, Sport Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Marc Warren, Leo Gregory

: Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Marc Warren, Leo Gregory Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Green Street Hooligans (2005)

Green Street Hooligans (2005) adalah film drama kriminal yang mengangkat sisi gelap dunia hooliganisme sepak bola di Inggris.

Ceritanya mengikuti Matt Buckner, seorang mahasiswa Amerika yang dikeluarkan dari Harvard secara tidak adil, lalu pindah ke London untuk memulai hidup baru bersama keluarganya.

Di sana, ia bertemu dengan Pete Dunham, yang diperankan oleh Charlie Hunnam, pemimpin kelompok hooligan brutal pendukung West Ham United bernama Green Street Elite (GSE).

Dari sinilah Matt mulai terjerumus ke dalam dunia penuh kekerasan, loyalitas ekstrem, dan fanatisme sepak bola yang berbahaya, terutama dalam konflik dengan kelompok rival seperti Millwall.

Peran Charlie Hunnam sebagai Pete Dunham dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam kariernya.

Ia tampil sangat intens dan karismatik sebagai pemimpin yang disegani, setia terhadap kelompoknya, namun juga brutal dan tanpa kompromi dalam kekerasan.

Meskipun aksen Cockney yang ia gunakan sempat mendapat kritik karena dianggap kurang autentik, hal tersebut tidak mengurangi kekuatan aktingnya.

Karismanya justru menjadi daya tarik utama film ini. Hubungan antara Pete dan Matt menjadi inti emosional cerita, sekaligus alasan utama karakter Matt bisa masuk dan bertahan di dunia hooligan yang keras tersebut.

review imdb by tbirder1000:

Saya menonton pemutaran Hooligans di SXSW dan saya sangat terkesan! Film yang luar biasa. Para pemainnya sangat bagus. Sutradaranya luar biasa! Aksi yang hebat dan tetap sangat bermakna! Ini adalah peran yang sangat bagus untuk Elijah Wood, sebuah perubahan besar dari perannya yang biasa. Charlie Hunnam sangat bagus. Dan Leo Gregory sebagai Bover juga luar biasa. Adegan aksinya luar biasa. Saya tidak percaya film ini disutradarai oleh seorang wanita. Dia benar-benar menggambarkan kehidupan hooligan sepak bola dengan realistis. Sangat berbeda dari gambaran media. Saya tidak sabar melihat lebih banyak film dari sutradara ini! Kapan film ini akan dirilis di bioskop agar saya bisa merekomendasikannya ke teman-teman saya?

10. Undeclared (2001)

Undeclared (2001)

Genre : Comedy, Sitcom, Drama

: Comedy, Sitcom, Drama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Jay Baruchel, Carla Gallo, Charlie Hunnam, Monica Keena, Seth Rogen, Timm Sharp

: Jay Baruchel, Carla Gallo, Charlie Hunnam, Monica Keena, Seth Rogen, Timm Sharp Situs atau platform streaming : Prime Video, Plex, Google Play Movies

: Prime Video, Plex, Google Play Movies Tonton trailer: Undeclared (2001)

Undeclared (2001-2003) adalah serial sitkom kampus yang dibuat oleh Judd Apatow, yang juga dikenal lewat karya, seperti Freaks and Geeks.

Serial ini berfokus pada kehidupan sekelompok mahasiswa baru di University of Northeastern California, dengan cerita utama mengikuti Steven Karp yang mencoba menjalani kehidupan kampus sambil meninggalkan masa “geek”-nya di SMA.

Kehidupan kampus yang digambarkan terasa sangat realistis, mulai dari kebebasan baru, hubungan pertemanan, percintaan, hingga konflik keluarga seperti ayah Steven yang sering muncul di kampus setelah perceraian.

Gaya humor serial ini dikenal jujur, canggung, dan dekat dengan kehidupan nyata mahasiswa.

Meskipun hanya bertahan satu musim dengan total 17 episode, Undeclared tetap dianggap sebagai salah satu sitkom yang sangat lucu dan berbakat.

Serial ini juga menarik karena menampilkan banyak bintang tamu yang kemudian menjadi besar, seperti Amy Poehler, Jason Segel, Kevin Hart, Adam Sandler, dan Ben Stiller.

Dalam serial ini, Charlie Hunnam memerankan Lloyd Haythe, seorang mahasiswa drama asal Inggris yang tampan, karismatik, dan dikenal sebagai ladies’ man di asrama.

Namun di balik itu, ia juga memiliki sisi rapuh dan sering membuat keputusan yang konyol.

Penampilan Hunnam di sini sangat menonjol karena memperlihatkan sisi komedinya yang jarang terlihat di proyek-proyeknya yang lebih serius.

Ia tampil sangat charming, lucu, dan tidak ragu untuk terlihat konyol, menjadikannya salah satu elemen terkuat dalam ensemble cast serial ini.

review imdb by Prophetik: