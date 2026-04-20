10 Film dan Serial TV Dwi Sasono dengan Rating Tertinggi, dari Drama, Action, hingga Thriller

Ukuran Font Kecil Besar

Dwi Sasono adalah salah satu aktor papan atas Indonesia yang dikenal karena kemampuan aktingnya yang versatil, mampu memerankan karakter komedi, drama emosional, hingga aksi dengan sama baiknya.

Ia merupakan suami dari penyanyi Widi Mulia dan telah membintangi puluhan film serta acara televisi sejak debutnya pada tahun 2006.

Namanya mulai dikenal luas lewat peran Rizal dalam Mendadak Dangdut (2006) garapan Rudi Soedjarwo, di mana ia tampil natural sebagai sosok pemilik organ tunggal yang nyentrik.

Berkat penampilannya tersebut, ia langsung meraih nominasi di ajang MTV Indonesia Movie Awards dan Indonesian Movie Awards pada periode 2007–2008.

Bagi Anda yang mencari tontonan berkualitas, deretan film dan acara TV Dwi Sasono dengan rating tinggi bisa menjadi pilihan menarik.

Film dan Acara TV Dwi Sasono Terbaik Dengan Rating Tinggi

Berikut adalah film dan acara TV Dwi Sasono terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas aktingnya yang konsisten, kuat, dan penuh totalitas dalam berbagai genre:

1. Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (2026)

Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? (2026)

Genre : Drama Keluarga

: Drama Keluarga Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain : Dwi Sasono, Mawar Eva de Jongh, Rey Bong, Unique Priscilla, Baskara Mahendra, Dinda Kanyadewi

: Dwi Sasono, Mawar Eva de Jongh, Rey Bong, Unique Priscilla, Baskara Mahendra, Dinda Kanyadewi Situs atau platform streaming : Bioskop (rilis 9 April 2026)

: Bioskop (rilis 9 April 2026) Tonton trailer: Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (2026)

Film Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? merupakan drama keluarga Indonesia yang tayang mulai 9 April 2026 dan diadaptasi dari novel best seller karya Khoirul Trian.

Disutradarai oleh Kuntz Agus dan diproduksi oleh Five Elements Pictures, film ini mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu fenomena fatherless, bukan dalam arti fisik, melainkan ketidakhadiran sosok ayah secara emosional di dalam keluarga.

Cerita berpusat pada Dira (Mawar de Jongh) dan Darin (Rey Bong), dua saudara yang berjuang mencari arah hidup mereka di tengah kebingungan, karena ayah mereka, Yudi (Dwi Sasono), meskipun hadir secara fisik, tidak mampu memberikan bimbingan emosional yang mereka butuhkan.

Konflik keluarga mulai memuncak ketika terjadi insiden ledakan kompor yang melukai sang ibu, Lia (Unique Priscilla).

Peristiwa ini tidak hanya memicu masalah finansial, tetapi juga membuka berbagai konflik lama yang selama ini terpendam dalam keluarga mereka.

Situasi tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan keluarga yang tidak dibangun dengan komunikasi emosional yang sehat.

Peran Dwi Sasono sebagai Yudi menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Ia berhasil membawakan karakter ayah yang “hadir tapi tidak benar-benar ada” dengan sangat melankolis, menciptakan suasana sesak dan kekosongan emosional yang terasa nyata.

Seiring perkembangan cerita, aktingnya juga mampu menghadirkan kedalaman emosi yang kuat, memicu konflik, sekaligus mengajak penonton untuk merenungkan pentingnya peran ayah dalam kehidupan anak.

Tak heran jika film ini mendapat respons positif dengan rating tinggi, yakni 8.1/10 di IMDb.

Review by Ethan Run3r: Film ini memberikan dampak emosional yang sangat kuat sejak awal hingga akhir. Penggambaran sosok ayah yang hadir secara fisik namun tidak hadir secara emosional terasa sangat nyata dan menyakitkan. Dwi Sasono tampil dengan performa yang tenang namun penuh beban emosional, yang menjadi penopang utama cerita. Ini adalah drama keluarga yang berat, tetapi memiliki makna yang dalam dan membekas lama setelah selesai ditonton.

2. Keluarga Super Irit (2025)

Keluarga Super Irit (2025)

Genre : Drama, Komedi Keluarga

: Drama, Komedi Keluarga Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru Prawiro Sasono, Widuri Puteri Sasono, Den Bagus Satrio Sasono

: Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru Prawiro Sasono, Widuri Puteri Sasono, Den Bagus Satrio Sasono Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Keluarga Super Irit (2025)

Keluarga Super Irit adalah film drama-komedi keluarga Indonesia yang tayang perdana pada 12 Juni 2025.

Film ini disutradarai oleh Danial Rifki, diproduksi oleh Falcon Pictures, dan diadaptasi dari komik populer Korea Selatan karya Yim Chang Ho.

Ceritanya berfokus pada keluarga Sukaharta yang menjalani gaya hidup hemat secara ekstrem, bahkan bisa dibilang tidak masuk akal dan cenderung pelit.

Keluarga ini terdiri dari Toni (Dwi Sasono), Linda (Widi Mulia), serta ketiga anak mereka, Sally, Billy, dan Kenny.

Mereka memiliki prinsip hidup yang disebut TRIK (Taktik Irit Keluarga), yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara unik sekaligus kocak.

Mulai dari menumpang Wi-Fi tetangga, mencuri arus listrik di kantor kecamatan, makan gratis di resepsi orang tak dikenal, hingga menjatah air cebok, semua dilakukan demi bertahan hidup dengan pengeluaran seminimal mungkin.

Konflik semakin kompleks ketika Toni mengalami masalah ekonomi, seperti PHK atau pemotongan gaji, yang memaksa keluarga ini pindah ke bedeng bekas kandang burung.

Mereka pun harus berjuang keras agar tidak bangkrut, sambil menghadapi tekanan dari berbagai sisi, termasuk saudara yang ingin menumpang dan ancaman kehilangan rumah lama mereka.

Menariknya, film ini dibintangi oleh keluarga asli Dwi Sasono, sehingga chemistry yang ditampilkan terasa sangat natural.

Kehadiran Widi Mulia dan ketiga anak mereka membuat interaksi keluarga di layar terasa hangat dan nyata, sementara unsur komedi mengalir secara alami.

Dwi Sasono sendiri dinilai sangat memukau dalam perannya sebagai Toni, sosok ayah yang berusaha mempertahankan kebahagiaan keluarga di tengah krisis finansial.

Penampilannya tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh, bahkan disebut sebagai salah satu kekuatan utama film ini.

Review by Melissa Tjoan57: Film ini menghadirkan pendekatan yang mengejutkan terhadap gaya hidup super hemat yang ekstrem, namun tetap dikemas dengan humor yang ringan dan hangat. Kehadiran keluarga asli di dalam film membuat interaksi terasa sangat alami dan tidak dibuat-buat. Dwi Sasono berhasil menyeimbangkan unsur komedi dan sisi emosional dengan sangat baik, sehingga situasi yang absurd tetap terasa masuk akal dan menghibur.

3. Bad Guys (2025)

Bad Guys (2025)

Genre : Aksi, Kriminal

: Aksi, Kriminal Rating (IMDb) : 8.8/10

: 8.8/10 Pemain : Oka Antara, Dwi Sasono, Randy Pangalila, Maudy Effrosina, Omara Esteghlal, Ibnu Jamil, Surya Saputra

: Oka Antara, Dwi Sasono, Randy Pangalila, Maudy Effrosina, Omara Esteghlal, Ibnu Jamil, Surya Saputra Situs atau platform streaming : Vidio (Original Series)

: Vidio (Original Series) Tonton trailer: Bad Guys (2025)

Bad Guys (2025) adalah serial orisinal Vidio bergenre aksi-kriminal yang diadaptasi dari drama Korea Selatan populer tahun 2014 dengan judul yang sama.

Serial ini disutradarai oleh Ferry Pei Irawan dan William Chandra, serta diproduksi oleh BASE Entertainment dan CJ ENM.

Ceritanya berpusat pada Jaka (Oka Antara), seorang perwira polisi yang diliputi rasa bersalah dan dendam setelah kematian putrinya.

Karena tidak puas dengan sistem hukum yang ada, Jaka mengambil langkah ekstrem dengan membentuk tim khusus yang beranggotakan para narapidana berbahaya untuk memburu pembunuh berantai.

Dalam proses penyelidikan, mereka tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga mulai mengungkap sisi gelap dari sistem peradilan itu sendiri.

Dwi Sasono berperan sebagai Anton, mantan anggota kartel yang memiliki kemampuan bertarung tinggi dan latar belakang kelam.

Karakter ini digambarkan sangat intens dan penuh konflik, menjadikannya salah satu elemen penting dalam tim bentukan Jaka.

Peran ini juga menjadi titik perubahan besar bagi Dwi Sasono, karena ia keluar dari zona nyaman drama keluarga dan komedi, lalu tampil dalam aksi laga yang fisik dan brutal.

Anton menjadi salah satu tulang punggung tim dalam berbagai operasi lapangan, dan kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam dinamika kelompok.

Dengan rating tinggi 8.8/10 di IMDb, serial ini menunjukkan kualitas produksi dan akting yang kuat, termasuk kontribusi signifikan dari Dwi Sasono.

Review by Jordan Kraigh129: Serial ini tampil dengan nuansa yang gelap, keras, dan lebih intens dibandingkan ekspektasi terhadap adaptasi lokalnya. Adegan aksinya terasa solid, namun daya tarik utama justru terletak pada konflik moral dan karakter yang tidak hitam-putih. Peran Dwi Sasono menghadirkan energi yang kasar dan tidak terduga, yang membuat dinamika tim terasa lebih hidup dan kompleks.

4. Perayaan Mati Rasa (2025)

Perayaan Mati Rasa (2025)

Genre : Drama, Melodrama Keluarga

: Drama, Melodrama Keluarga Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Iqbaal Ramadhan, Umay Shahab, Dwi Sasono, Unique Priscilla, Devano Danendra, Dul Jaelani

: Iqbaal Ramadhan, Umay Shahab, Dwi Sasono, Unique Priscilla, Devano Danendra, Dul Jaelani Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Perayaan Mati Rasa (2025)

Perayaan Mati Rasa adalah film drama keluarga garapan sutradara Umay Shahab yang mengangkat tema kehilangan, duka, dan rekonsiliasi.

Film ini mengisahkan Ian Antono (Iqbaal Ramadhan) dan adiknya, Uta (Umay Shahab), yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kehilangan salah satu orang tua mereka secara mendadak.

Sebagai anak sulung yang memiliki hubungan kompleks dengan ayahnya, Ian mengalami kehancuran emosional hingga merasa “mati rasa”.

Dalam kondisi tersebut, ia dan Uta terpaksa mengesampingkan ego serta impian mereka demi saling membantu menghadapi duka yang mendalam.

Mereka juga harus menyembunyikan kabar tersebut dari ibu mereka (Unique Priscilla) yang sedang sakit, menambah beban emosional yang mereka tanggung.

Film ini tidak hanya berbicara tentang kesedihan, tetapi juga perjalanan menyembuhkan trauma, memahami cinta keluarga, dan berdamai dengan masa lalu.

Dengan pencapaian lebih dari 1,3 juta penonton di bioskop, film ini terbukti mampu menyentuh banyak hati.

Dwi Sasono berperan sebagai Satya Antono, ayah dari Ian dan Uta. Aktingnya dinilai sangat kuat dan menjadi bagian penting dalam membangun kedalaman emosional cerita.

Ia menggambarkan sosok ayah yang berusaha berlaku adil, tetapi sering berada dalam posisi sulit.

Penampilannya, yang dipadukan dengan akting Unique Priscilla dan para aktor muda, menghasilkan dinamika keluarga yang terasa sangat nyata dan menyentuh.

Review by Clara Muti9012: Film ini menyajikan kisah tentang duka dan hilangnya emosi dengan pendekatan yang pelan namun sangat dalam. Alih-alih mengandalkan ledakan drama, cerita dibangun melalui kesunyian dan tekanan batin yang terus meningkat. Kehadiran Dwi Sasono memperkuat konflik keluarga yang ada, sehingga setiap momen emosional terasa lebih berat dan menyentuh.

5. Cinta Pertama Ayah (2024)

Cinta Pertama Ayah (2024)

Genre : Drama, Kriminal, Thriller Keluarga

: Drama, Kriminal, Thriller Keluarga Rating (IMDb) : 9.1/10

: 9.1/10 Pemain : Yasmin Napper, Teuku Rifnu Wikana, Al Ghazali, Dwi Sasono, Rianti Cartwright, Aisha Nurra Datau, Ersa Mayori

: Yasmin Napper, Teuku Rifnu Wikana, Al Ghazali, Dwi Sasono, Rianti Cartwright, Aisha Nurra Datau, Ersa Mayori Situs atau platform streaming : Vidio (Original Series)

: Vidio (Original Series) Tonton trailer: Cinta Pertama Ayah (2024)

Cinta Pertama Ayah (2024) adalah serial orisinal Vidio bergenre drama kriminal yang sarat emosi dan menyoroti perjuangan seorang ayah dalam mencari keadilan bagi anaknya.

Cerita berfokus pada Amara (Yasmin Napper), seorang remaja yang hidupnya hancur setelah menjadi korban kekerasan seksual pada malam pesta ulang tahun sahabatnya.

Alur cerita kemudian mengikuti Darma (Teuku Rifnu Wikana), ayah Amara, yang bertekad memperjuangkan keadilan dengan segala cara.

Ia harus menghadapi tekanan besar, konspirasi, serta kekuatan para pelaku yang memiliki pengaruh.

Serial ini menggabungkan unsur drama keluarga, trauma psikologis, dan thriller, sehingga menghadirkan ketegangan sekaligus emosi yang mendalam.

Dengan rating tinggi 9.1/10 di IMDb, serial ini mendapat apresiasi luas berkat kekuatan cerita dan akting para pemainnya.

Dwi Sasono berperan sebagai Reza, salah satu karakter pendukung yang memberikan warna dalam keseluruhan cerita.

Meskipun bukan fokus utama, kehadirannya tetap berkontribusi dalam membangun dinamika drama yang kuat.

Sebagai catatan, terdapat data yang sempat tertukar dalam beberapa sumber, di mana Dwi Sasono disebut memerankan Yudi (yang sebenarnya berasal dari film Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya?).

Namun dalam konteks Cinta Pertama Ayah, ia memang berperan sebagai Reza dan tampil bersama jajaran aktor utama lainnya dalam membangun cerita yang intens dan emosional ini.

Review by Daniel Kraigher: Serial ini menghadirkan cerita yang berat, penuh ketegangan, dan tidak nyaman, tetapi justru itulah kekuatannya. Tema trauma dan pencarian keadilan digambarkan dengan serius dan penuh emosi. Meskipun hanya sebagai karakter pendukung, Dwi Sasono tetap memberikan kontribusi penting dalam membangun ketegangan dan dinamika keluarga di dalam cerita.

6. Budi Pekerti (2023)

Budi Pekerti (2023)

Genre : Drama Keluarga

: Drama Keluarga Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain : Sha Ine Febriyanti, Dwi Sasono, Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, Omara Esteghlal, Ari Lesmana

: Sha Ine Febriyanti, Dwi Sasono, Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, Omara Esteghlal, Ari Lesmana Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Budi Pekerti (2023)

Budi Pekerti (2023) adalah film drama keluarga Indonesia yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Wregas Bhanuteja, yang secara tajam mengeksplorasi dampak negatif cyberbullying dan cancel culture di era digital.

Ceritanya berpusat pada Bu Prani (Sha Ine Febriyanti), seorang guru Bimbingan Konseling (BK) di Yogyakarta yang dikenal sebagai sosok berdedikasi dan memiliki integritas tinggi.

Namun, hidupnya berubah drastis ketika sebuah video yang memperlihatkan kesalahpahaman antara dirinya dan seorang pengunjung pasar menjadi viral di media sosial.

Video tersebut telah diedit tanpa konteks yang utuh, sehingga memicu kemarahan netizen yang langsung menghakimi dan menuduhnya tidak mencerminkan sikap seorang guru.

Akibat viralnya video tersebut, karier Bu Prani terancam, reputasinya hancur, dan keluarganya pun ikut terseret dalam gelombang cyberbullying yang masif.

Film ini mengambil latar waktu di masa pandemi Covid-19, yang semakin memperkuat relevansi ceritanya dengan kondisi sosial saat itu.

Tema yang diangkat menjadi kritik sosial yang kuat terhadap bagaimana opini publik di media sosial dapat terbentuk begitu cepat tanpa proses verifikasi, serta mengingatkan pentingnya “budi pekerti” dalam berinteraksi di ruang digital.

Film ini diakui sebagai salah satu film Indonesia terbaik tahun 2023, terbukti dari respons sangat positif yang diterima, termasuk rating tinggi 8.0/10 dari sekitar 1,4 ribu pengulas di IMDb.

Dalam film ini, Dwi Sasono berperan sebagai Pak Didit, suami Bu Prani, yang digambarkan sebagai sosok yang tengah berjuang melawan depresi dan gangguan mental bipolar.

Perannya dinilai sangat krusial dan memukau karena ia mampu menghadirkan karakter yang minim dialog, tetapi kaya akan ekspresi emosional.

Dwi Sasono berhasil menggambarkan kerapuhan, tekanan batin, serta beban mental seorang kepala keluarga yang merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi yang menimpa keluarganya.

Atas aktingnya yang kuat ini, Dwi Sasono bahkan masuk dalam nominasi Pemeran Pendukung Pria Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2023.

Review by Sarah Hun21: Film ini merupakan kritik sosial yang tajam terhadap budaya media sosial dan cepatnya opini publik menghancurkan kehidupan seseorang. Ceritanya terasa sangat realistis dan mengganggu karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dwi Sasono tampil dengan akting yang terkontrol namun emosional, memberikan kedalaman tambahan pada dinamika keluarga yang sedang tertekan.

7. Jin & Jun (2023)

Jin & Jun (2023)

Genre : Fantasi, Komedi, Drama

: Fantasi, Komedi, Drama Rating (IMDb) : 5.3/10

: 5.3/10 Pemain : Rey Bong, Dwi Sasono, Davina Karamoy, Cornelio Sunny, Alif Rivelino, Clay Gribble

: Rey Bong, Dwi Sasono, Davina Karamoy, Cornelio Sunny, Alif Rivelino, Clay Gribble Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio

: Netflix, Vidio Tonton trailer: Jin & Jun (2023)

Jin & Jun (2023) merupakan adaptasi layar lebar dari sinetron legendaris tahun 90-an dengan judul yang sama, yang kali ini disutradarai oleh Anggy Umbara.

Film ini menggabungkan unsur fantasi, komedi, dan drama dalam satu cerita yang ringan namun tetap menghibur.

Kisahnya mengikuti Jun (Rey Bong), seorang siswa SMA yang kerap menjadi korban perundungan di sekolah elitnya.

Merasa putus asa dengan hidupnya, Jun kemudian menemukan sebuah kendi misterius yang ternyata berisi Jin (Dwi Sasono) yang telah disegel selama ratusan tahun.

Setelah terbebas, Jin tersebut mengabdi kepada Jun dan mulai mengabulkan berbagai permintaannya.

Hidup Jun pun berubah drastis menjadi penuh keberuntungan dan kemudahan.

Namun, seperti cerita klasik tentang kekuatan ajaib, setiap keajaiban yang diberikan Jin memiliki konsekuensi atau harga yang harus dibayar, yang kemudian menjadi konflik utama dalam cerita.

Salah satu perbedaan paling mencolok dibandingkan versi sinetronnya adalah desain karakter Jin.

Jika sebelumnya identik dengan nuansa Timur Tengah, dalam versi film ini Jin tampil dengan gaya rocker metal lengkap dengan riasan tebal yang ikonik, menciptakan kesan yang unik dan berbeda.

Penampilan Dwi Sasono sebagai Jin menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Ia dinilai berhasil menghadirkan karakter yang jenaka, berkarisma, namun juga memiliki sisi intimidatif.

Totalitasnya terlihat dari proses make-up yang memakan waktu hingga dua jam, serta penggunaan kostum khusus yang terinspirasi dari gaya band rock seperti KISS.

Bahkan, beberapa ulasan menyebutkan bahwa Dwi Sasono menjadi “penyelamat” film ini karena mampu “menggendong” keseluruhan cerita, membuat alur yang santai tetap terasa menghibur.

Aktingnya juga menghadirkan momen-momen absurd yang lucu dan pas, meskipun secara keseluruhan naskah cerita dinilai belum sepenuhnya maksimal.

Review by KevinA10: Film ini merupakan reboot yang membawa nostalgia dengan sentuhan fantasi dan komedi yang cukup segar. Walaupun alurnya tidak selalu konsisten, film ini tetap menghibur dengan pendekatan yang ringan dan penuh imajinasi. Dwi Sasono benar-benar menonjol dalam perannya sebagai Jin, dengan karisma dan komedi yang menjadi salah satu daya tarik utama film ini.

8. Anoksia (2022)

Anoksia (2022)

Genre : Drama, Thriller

: Drama, Thriller Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Dwi Sasono, Prisia Nasution

: Dwi Sasono, Prisia Nasution Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Anoksia (2022)

Anoksia (2022) adalah film drama thriller Indonesia yang mengusung konsep survival di ruang sempit, sebuah pendekatan yang tergolong jarang dieksplorasi dalam sinema Indonesia.

Film produksi KlikFilm ini disutradarai oleh Indra Gunawan dan menghadirkan cerita yang intens dengan fokus pada dua karakter utama saja.

Kisahnya mengikuti pasangan suami istri, Cakra (Dwi Sasono) dan Ajeng (Prisia Nasution), yang terjebak di dalam mobil mereka setelah tertimbun tanah longsor saat hujan deras.

Dalam kondisi yang semakin mencekam, persediaan oksigen di dalam mobil terus menipis, sebuah kondisi yang dikenal sebagai anoksia.

Di tengah ancaman kematian yang semakin dekat, mereka tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga harus menghadapi konflik rumah tangga yang memuncak, serta berbagai rahasia yang perlahan terungkap.

Keunikan film ini terletak pada setting-nya yang sangat terbatas, di mana hampir seluruh durasi hanya menampilkan dua aktor dalam satu lokasi sempit.

Hal ini menuntut kemampuan akting yang sangat kuat, dan Dwi Sasono berhasil menjawab tantangan tersebut dengan sangat baik.

Ia harus memerankan karakter yang terjebak dalam situasi claustrophobic sekaligus menghadapi tekanan emosional yang tinggi.

Menariknya, dalam proses syuting, Dwi Sasono mengaku harus melawan ketakutannya sendiri terhadap ruang sempit (claustrophobia), demi dapat menghidupkan suasana sesak yang autentik di layar.

Lawan mainnya, Prisia Nasution, bahkan menyebutnya sebagai partner yang luar biasa dan sangat mendukung dalam membangun adegan emosional yang intens.

Berkat kualitas akting yang mumpuni, peran Dwi Sasono menjadi sangat menonjol, terutama karena film ini sangat bergantung pada kekuatan performa aktornya tanpa banyak bantuan elemen visual lain.

Review by NinaKul890: Film ini berhasil membangun suasana yang sangat menekan dan claustrophobic dari awal hingga akhir. Dengan ruang cerita yang sangat terbatas, kekuatan utama film ini bertumpu pada akting para pemainnya. Dwi Sasono tampil meyakinkan dalam menggambarkan kepanikan dan tekanan emosional, sehingga rasa terjebak dalam cerita terasa sangat nyata bagi penonton.

9. Tetangga Masa Gitu (2014–2017)

Tetangga Masa Gitu (2014–2017)

Genre : Komedi Situasi (Sitkom)

: Komedi Situasi (Sitkom) Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Dwi Sasono, Sophia Latjuba, Deva Mahenra, Chelsea Islan

: Dwi Sasono, Sophia Latjuba, Deva Mahenra, Chelsea Islan Situs atau platform streaming : NET. TV, Netflix, YouTube

: NET. TV, Netflix, YouTube Tonton trailer: Tetangga Masa Gitu (2014–2017)

Tetangga Masa Gitu? (TMG) bukanlah film layar lebar, melainkan serial televisi komedi situasi (sitkom) yang sangat populer di Indonesia dan tayang di NET. TV dari 20 Maret 2014 hingga 29 Januari 2017.

Sitkom ini mengangkat cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari dua pasangan suami istri yang bertetangga, namun dikemas dengan humor segar dan relatable.

Pasangan pertama adalah Adi Putranto (Dwi Sasono) dan Angela Schweinsteiger (Sophia Latjuba), yang telah menikah selama 10 tahun dan dikenal santai serta sering bertingkah konyol.

Sementara itu, pasangan kedua adalah Bastian Irawan (Deva Mahenra) dan Bintang Howard Bornstein (Chelsea Islan), pasangan pengantin baru yang masih beradaptasi dengan kehidupan pernikahan.

Interaksi antara kedua pasangan ini menjadi sumber utama komedi, dengan perbedaan gaya hidup, konflik ringan, dan kejadian sehari-hari yang mengundang tawa.

Serial ini berlangsung selama tiga musim dengan total 593 episode, menunjukkan betapa besar popularitasnya di kalangan penonton.

Dengan rating IMDb sebesar 7.7/10, sitkom ini dianggap sebagai salah satu tayangan komedi terbaik di masanya.

Peran Dwi Sasono sebagai Adi Putranto menjadi salah satu faktor utama kesuksesan serial ini. Karakternya yang jahil, manja, namun tetap penyayang berhasil dibawakan dengan sangat natural tanpa terkesan berlebihan.

Chemistry-nya dengan Sophia Latjuba juga sangat kuat, sehingga hubungan pasangan suami istri yang telah lama menikah terasa hidup dan meyakinkan.

Selain itu, Dwi Sasono dikenal piawai dalam improvisasi, yang membuat dialog terasa segar dan sering menghasilkan adegan lucu yang spontan dan tidak terduga.

Review by Brian Sua: Sitkom ini menjadi salah satu tayangan komedi yang paling ikonik dengan humor sehari-hari yang ringan namun mengena. Interaksi antar karakter terasa natural dan konsisten menghibur sepanjang episode. Dwi Sasono menjadi salah satu elemen penting dalam kesuksesan serial ini, dengan improvisasi dan timing komedi yang sangat kuat.

10. Mendadak Dangdut (2006)

Mendadak Dangdut (2006)

Genre : Komedi, Musikal

: Komedi, Musikal Rating (IMDb) : 6.3/10 (2006) / 6.6/10 (2025)

: 6.3/10 (2006) / 6.6/10 (2025) Pemain : Titi Kamal, Kinaryosih, Dwi Sasono, Vincent Rompies (2006) / Anya Geraldine, Keanu Angelo, Aisha Nurra Datau, Dwi Sasono (2025)

: Titi Kamal, Kinaryosih, Dwi Sasono, Vincent Rompies (2006) / Anya Geraldine, Keanu Angelo, Aisha Nurra Datau, Dwi Sasono (2025) Situs atau platform streaming : Platform film online, Netflix

: Platform film online, Netflix Tonton trailer: Mendadak Dangdut (2006) & Mendadak Dangdut (2025)

Mendadak Dangdut (2006) adalah film komedi musikal yang telah menjadi cult classic di Indonesia.

Film ini bercerita tentang Petris (Titi Kamal), seorang penyanyi rock yang egois dan sedang berada di puncak kariernya.

Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia dituduh membawa narkoba, yang sebenarnya milik pacar kakaknya, sehingga ia terpaksa melarikan diri.

Dalam pelariannya, Petris bergabung dengan grup organ tunggal dangdut keliling yang dipimpin oleh Rizal (Dwi Sasono) sebagai tempat persembunyian.

Dari situ, ia perlahan belajar tentang kerendahan hati, kehidupan sederhana, dan akhirnya menemukan kecintaannya pada musik dangdut.

Peran Dwi Sasono sebagai Rizal menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Ia memerankan sosok pemimpin grup organ tunggal “Senandung Citayam” yang narsis, norak, sok asyik, tetapi penuh dedikasi.

Karakter ini menjadi salah satu peran ikonik awal dalam karier Dwi Sasono.

Pada tahun 2025, film ini hadir kembali dengan versi baru yang dibintangi Anya Geraldine sebagai tokoh utama bernama Naya.

Namun, sutradara Monty Tiwa menegaskan bahwa film ini bukanlah remake atau sekuel langsung, melainkan karya baru dengan tema serupa tetapi alur cerita dan karakter yang berbeda.

Dalam versi ini, Naya adalah penyanyi pop yang kariernya sedang berada di puncak, namun harus melarikan diri setelah dituduh terlibat dalam kematian asistennya.

Ia kemudian bersembunyi di desa bersama adiknya dan ayahnya yang sakit.

Menariknya, Dwi Sasono kembali memerankan karakter Rizal, namun dengan perkembangan yang signifikan.

Jika pada tahun 2006 ia adalah pemain organ tunggal, maka di versi 2025 Rizal telah berevolusi menjadi produser dan promotor musik yang sukses, bahkan dikenal sebagai “Raja Dangdut”.

Karakter ini menjadi benang merah yang menghubungkan kedua film, sekaligus memberikan nuansa nostalgia bagi penonton lama.

Dwi Sasono sendiri mengaku senang bisa kembali ke peran ini setelah 16 tahun, dan menggambarkan pengalamannya sebagai momen nostalgia yang penuh kenangan.

Perannya di versi terbaru tetap mempertahankan sisi narsis yang khas, namun dengan kematangan karakter yang lebih kuat, serta peran penting dalam perjalanan karier tokoh utama di dunia dangdut.