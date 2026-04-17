10 Film dan Acara TV Go Kyung-pyo Rating Tinggi di IMDb, Siap Temani Maraton Anda!

Go Kyung-pyo adalah aktor dan komedian asal Korea Selatan yang dikenal dengan aktingnya yang solid serta kemampuannya membawakan berbagai genre.

Namanya mulai melejit lewat drama Reply 1988 (2015–2016), yang menjadi titik balik kariernya, lalu dilanjutkan dengan berbagai peran utama, seperti di Strongest Deliveryman (2017).

Ia sempat menjalani wajib militer pada 2018–2020, sebelum kembali aktif dan tetap konsisten di industri hiburan.

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas akting Go Kyung-pyo, terdapat berbagai film dan acara TV dengan rating tinggi yang menampilkan performa terbaiknya, mulai dari karakter hangat hingga peran yang lebih kompleks, yang layak masuk dalam daftar tontonan Anda.

Film dan Acara TV Go Kyung-Pyo Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah film dan acara TV Go Kyung-pyo terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas aktingnya yang konsisten, beragam, dan penuh karisma:

1. Undercover Miss Hong (2026)

Undercover Miss Hong (2026) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Misteri, Workplace

: Komedi, Misteri, Workplace Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Park Shin-hye, Go Kyung-pyo, Ha Yoon-kyung, Cho Han-gyeol, Lee Deok-hwa

: Park Shin-hye, Go Kyung-pyo, Ha Yoon-kyung, Cho Han-gyeol, Lee Deok-hwa Situs atau platform streaming : Netflix, tvN

: Netflix, tvN Tonton trailer: Undercover Miss Hong (2026)

Undercover Miss Hong (2026) adalah drama Korea Selatan bergenre komedi-misteri perkantoran yang tayang di tvN dan Netflix pada Januari hingga Maret 2026.

Drama ini mengambil latar akhir tahun 1990-an, tepatnya Seoul tahun 1997, sehingga menghadirkan nuansa nostalgia yang cukup kental.

Ceritanya mengikuti Hong Geum-bo, yang diperankan oleh Park Shin-hye, seorang inspektur elit berusia 35 tahun dari Badan Pengawas Keuangan yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya.

Ketika ia menemukan aliran dana mencurigakan di sebuah perusahaan sekuritas, ia memutuskan untuk menyamar sebagai karyawan junior berusia 20 tahun dengan identitas baru, yaitu “Hong Jang-mi”.

Alur cerita berkembang dengan fokus pada kekacauan komedi di lingkungan kerja saat ia harus beradaptasi dengan peran barunya, menghadapi intrik kantor, sekaligus menjalankan penyelidikan korupsi secara diam-diam.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika ia harus berhadapan dengan mantan kekasihnya, Shin Jeong-woo (Go Kyung-pyo), yang kini menjabat sebagai CEO di perusahaan tempat ia menyamar.

Peran Go Kyung-pyo sebagai Shin Jeong-woo menjadi salah satu daya tarik utama. Ia digambarkan sebagai CEO yang dingin, perfeksionis, dan sangat percaya bahwa “hanya angka yang jujur”.

Karakternya sebagai corporate raider yang tegas namun emosional memberikan dinamika yang menarik, terutama karena ia mulai menyadari kemiripan antara Hong Jang-mi dengan mantan kekasihnya.

Akting Go Kyung-pyo dinilai sangat karismatik karena mampu menampilkan sisi dingin sekaligus sisi manusiawi yang perlahan muncul, sehingga memperkuat elemen romance-comedy bersama Park Shin-hye.

Review IMDb oleh alternate_:

Salah satu drama TV dengan penulisan dan produksi terbaik, cerdas secara halus, serta terasa intelektual di antara tayangan yang sedang berlangsung saat ini. Dengan porsi humor yang pas dan sentuhan drama yang cukup, serial ini tidak hanya layak ditonton sekali, tetapi juga cocok untuk ditonton kembali saat Anda merasa kalah, diabaikan, atau kurang dihargai. Alur utama dan subplotnya terjalin dengan sangat rapi, sesuatu yang cukup jarang ditemukan di serial masa kini. Motif, jalan cerita, dan aktingnya sangat kuat, serta tidak akan membosankan selama penonton bisa mengikuti beberapa istilah dari dunia bisnis dan keuangan.

2. Frankly Speaking (2024)

Frankly Speaking (2024) (Foto: netflix)

Genre : Komedi Romantis, Melodrama, Fantasi

: Komedi Romantis, Melodrama, Fantasi Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Go Kyung-pyo, Kang Han-na, Joo Jong-hyuk, Ko Gyu-pil, Baek Joo-hee, Shin Jung-geun

: Go Kyung-pyo, Kang Han-na, Joo Jong-hyuk, Ko Gyu-pil, Baek Joo-hee, Shin Jung-geun Situs atau platform streaming : Netflix, JTBC

: Netflix, JTBC Tonton trailer: Frankly Speaking (2024)

Frankly Speaking (2024) atau No Secrets adalah drama komedi romantis yang mengusung konsep unik tentang kejujuran yang tidak bisa dikendalikan.

Ceritanya berpusat pada Song Ki-baek (Go Kyung-pyo), seorang penyiar berita berusia 33 tahun yang dikenal santun, profesional, dan selalu menjaga citra.

Namun, hidupnya berubah drastis setelah sebuah insiden tersengat listrik membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbohong, sehingga ia selalu mengatakan apa pun yang ada di pikirannya tanpa filter.

Kondisi ini menghancurkan kariernya sebagai penyiar berita utama, tetapi justru membuka peluang baru ketika On Woo-ju (Kang Han-na), seorang penulis naskah variety show yang energik, melihat potensinya dan mengajaknya masuk ke dunia hiburan.

Dari sini, cerita berkembang dengan kombinasi humor absurd, situasi memalukan, dan perjalanan emosional karakter yang harus menerima dirinya sendiri.

Peran Go Kyung-pyo sebagai Song Ki-baek dinilai menjadi kekuatan utama drama ini.

Ia berhasil menampilkan akting komedi yang kuat melalui ekspresi panik, frustrasi, dan kejujuran ekstrem yang sering kali tidak terkendali.

Selain itu, ia juga mampu menunjukkan sisi kerentanan karakter yang membuat penonton bersimpati.

Karakternya terasa “hapless” atau sering sial, namun justru membuatnya sangat menggemaskan dan ingin dilindungi.

Review IMDb oleh ddianass:

Biasanya saya tidak menulis ulasan, hanya memberi rating, tetapi kali ini saya tidak bisa menahan diri setelah melihat banyak kritik seperti ini. Memang ini bukan drama terbaik dengan cerita yang luar biasa, tetapi ini adalah salah satu drama Korea paling lucu yang pernah saya tonton. Jika Anda menyukai rom-com manis dengan penekanan pada unsur “komedi”, maka Anda berada di tempat yang tepat. Saya sangat merekomendasikannya terutama jika Anda sedang lelah dengan alur cerita yang penuh hal-hal buruk dan membutuhkan tontonan yang bisa membuat Anda tersenyum. Selamat menonton 🌸

3. Connect (2022)

Connect (2022) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Misteri, Supernatural

: Thriller, Misteri, Supernatural Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Jung Hae-in, Go Kyung-pyo, Kim Hye-jun

: Jung Hae-in, Go Kyung-pyo, Kim Hye-jun Situs atau platform streaming : Disney+

: Disney+ Tonton trailer: Connect (2022)

Connect (2022) adalah serial thriller-misteri Korea Selatan yang diadaptasi dari webtoon populer dan disutradarai oleh sutradara Jepang ternama, Takashi Miike.

Ceritanya mengikuti Ha Dong-soo (Jung Hae-in), seorang manusia abadi yang dikenal sebagai “Connect”. Suatu malam, ia diculik oleh sindikat perdagangan organ ilegal, dan salah satu matanya diambil.

Kejadian ini membawa twist besar ketika Dong-soo menyadari bahwa matanya telah ditransplantasikan ke seorang pembunuh berantai bernama Oh Jin-seob (Go Kyung-pyo).

Akibatnya, Dong-soo dapat melihat apa yang dilihat oleh sang pembunuh, sehingga ia terjebak dalam pengalaman visual yang mengerikan dan memaksanya untuk memburu Jin-seob demi menghentikan aksi kejam tersebut sekaligus merebut kembali bagian tubuhnya.

Peran Go Kyung-pyo sebagai Oh Jin-seob mendapatkan banyak pujian karena sangat berbeda dari peran-perannya sebelumnya.

Ia berhasil memerankan psikopat pembunuh berantai dengan sangat meyakinkan melalui tatapan mata yang tajam dan ekspresi wajah yang mengganggu.

Peran ini dianggap sebagai langkah besar keluar dari zona nyaman, terutama karena sebelumnya ia lebih dikenal lewat karakter komedi dan romantis.

Meskipun ia sempat merasa tidak mencapai target fisik tertentu, sutradara justru memuji penampilannya karena mampu menciptakan citra psikopat yang unik dan menyatu dengan atmosfer gelap dari cerita.

Review IMDb oleh nevermindd-89468:

Ini adalah salah satu serial langka yang saya selesaikan dalam sekali duduk. Produksinya terasa sangat bagus, visualnya luar biasa dan memikat, serta para aktornya tampil sangat baik. Musim kedua jelas wajib ada. Jika ada musim kedua, ceritanya pasti akan berkembang lebih jauh karena banyak hal yang masih terasa penuh misteri. Secara keseluruhan, serial ini sangat bagus, dan terlihat jelas bahwa sutradaranya melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sudah ada batasan usia yang sesuai, jadi silakan ditonton. Genre misterinya juga terasa kuat, dan yang paling saya sukai adalah ketika protagonis menyadari kemampuannya, ia tidak langsung berubah menjadi superhero secara tiba-tiba.

4. Love in Contract (2022)

Love in Contract (2022) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Drama

: Komedi Romantis, Drama Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Park Min-young, Go Kyung-pyo, Kim Jae-young, Kang Hyung-suk, Jin Kyung

: Park Min-young, Go Kyung-pyo, Kim Jae-young, Kang Hyung-suk, Jin Kyung Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Love in Contract (2022)

Love in Contract (2022) menghadirkan konsep unik tentang layanan “pernikahan kontrak”, di mana Choi Sang-eun (Park Min-young) bekerja sebagai istri profesional untuk para pria lajang yang membutuhkan pasangan dalam berbagai acara sosial.

Ia memiliki klien jangka panjang misterius bernama Jung Ji-ho (Go Kyung-pyo), yang menyewanya untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Konflik mulai berkembang ketika Sang-eun juga terlibat kontrak dengan seorang superstar populer, Kang Hae-jin (Kim Jae-young), untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, sehingga tercipta dinamika cinta segitiga yang menarik.

Cerita ini menggabungkan komedi ringan, romansa, dan eksplorasi emosi karakter yang perlahan berkembang.

Peran Go Kyung-pyo sebagai Jung Ji-ho dinilai sangat impresif karena menghadirkan karakter yang misterius, kaku, dan sulit ditebak, namun sebenarnya memiliki hati yang tulus.

Ia berhasil menampilkan keseimbangan antara sisi canggung yang mengundang tawa dan sisi romantis yang emosional.

Chemistry-nya dengan Park Min-young juga menjadi salah satu kekuatan utama drama ini.

Transformasi karakternya dari klien yang dingin menjadi pria yang jujur dalam mencintai membuat penonton semakin terikat dengan ceritanya.

Review IMDb oleh blebbe:

Saya sangat menyukai konsep serial ini: seorang wanita yang bekerja dengan melakukan pernikahan kontrak lalu jatuh cinta pada kliennya. Memang agak klise, tetapi dalam cara yang positif. Awalnya sangat bagus, karakter-karakternya punya tujuan jelas dan alur cerita berjalan sangat mulus. Namun setelah sekitar 10 episode, ceritanya mulai terasa berantakan. Konsep awalnya seolah berubah seiring berjalannya waktu. Para karakternya sebenarnya sangat menarik dan menghadirkan banyak dialog lucu di awal, tetapi hal itu hampir sepenuhnya hilang di pertengahan cerita. Rasanya cerita tiba-tiba berubah dan kehilangan banyak kualitas terbaiknya. Saya tetap menyukai serial ini, hanya saja saya berharap ending-nya direncanakan dengan lebih baik.

5. Private Lives (2020)

Private Lives (2020) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Kejahatan, Drama

: Thriller, Kejahatan, Drama Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Seohyun, Go Kyung-pyo, Kim Hyo-jin, Kim Young-min, Tae Won-seok

: Seohyun, Go Kyung-pyo, Kim Hyo-jin, Kim Young-min, Tae Won-seok Situs atau platform streaming : Netflix, JTBC

: Netflix, JTBC Tonton trailer: Private Lives (2020)

Private Lives (2020) adalah drama thriller-kejahatan yang mengangkat tema manipulasi data, penipuan, dan konspirasi pengawasan pemerintah.

Ceritanya berpusat pada Cha Joo-eun (Seohyun), seorang penipu ulung yang terlibat dalam kasus besar yang melibatkan pemerintah dan perusahaan swasta.

Ia kemudian bertemu dan menikah dengan Lee Jung-hwan (Go Kyung-pyo), seorang pria yang tampaknya biasa, namun ternyata menyembunyikan identitas misterius.

Seiring berjalannya cerita, hubungan mereka menjadi semakin kompleks karena keduanya sama-sama memiliki rahasia besar. Drama ini menggabungkan ketegangan, intrik, dan hubungan emosional yang tidak stabil.

Peran Go Kyung-pyo dalam drama ini menandai comeback aktingnya setelah menyelesaikan wajib militer.

Ia mendapat banyak pujian karena berhasil membawakan karakter Lee Jung-hwan yang misterius dan karismatik.

Selain itu, chemistry antara dirinya dan Seohyun dinilai sangat kuat dan menjadi salah satu daya tarik utama.

Review IMDb oleh okpalatracy:

Wow, akting aktris utama wanita benar-benar luar biasa. Saat dia bahagia, saya ikut bahagia; saat dia sedih, saya ikut sedih. Ceritanya sejauh ini penuh kejutan dengan banyak penipuan dan twist yang mengejutkan. Setiap episodenya terasa seperti film, bahkan satu episode saja bisa terasa seperti satu film penuh. Serial ini wajib ditonton.

6. Cross (2018)

Cross (2018) (Foto: imdb)

Genre : Medical, Thriller, Drama

: Medical, Thriller, Drama Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Go Kyung-pyo, Cho Jae-hyun, Jeon So-min, Jin Yi-han, Yang Jin-sung, Heo Sung-tae

: Go Kyung-pyo, Cho Jae-hyun, Jeon So-min, Jin Yi-han, Yang Jin-sung, Heo Sung-tae Situs atau platform streaming : tvN, Viu, Netflix, iQIYI

: tvN, Viu, Netflix, iQIYI Tonton trailer: Cross (2018)

Cross (2018) adalah drama Korea bergenre medical-thriller yang intens dan penuh tekanan emosional, dengan fokus pada tema balas dendam, perdagangan organ ilegal, serta dilema moral di dunia medis.

Ceritanya berpusat pada Kang In-gyu (Go Kyung-pyo), seorang dokter berbakat yang memilih jalur profesi medis bukan semata untuk menyelamatkan nyawa, melainkan untuk membalas dendam atas kematian brutal ayahnya 13 tahun lalu akibat jaringan perdagangan organ.

Dalam perjalanannya, In-gyu menyusup ke dalam sistem medis untuk mendekati orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi masa lalunya.

Ia harus menghadapi berbagai konflik etika yang rumit, di mana sebagai dokter ia dituntut menyelamatkan pasien, namun sebagai anak ia dipenuhi amarah dan keinginan untuk membalas dendam.

Peran Go Kyung-pyo dalam drama ini dinilai sangat memukau dan emosional.

Ia berhasil menampilkan kedalaman emosi yang kompleks dengan sangat meyakinkan, mulai dari kemarahan yang mendalam, keputusasaan, hingga sisi lembut ketika merawat pasien yang berada di ambang kematian.

Karakternya juga terasa kuat karena ia memerankan sosok anti-hero, seorang dokter yang dingin, manipulatif, dan penuh kebencian, tetapi tetap memiliki sisi kemanusiaan.

Meskipun ceritanya cukup gelap, Go Kyung-pyo juga menunjukkan chemistry yang baik dengan para pemeran lain, terutama Jeon So-min, sehingga membuat alur cerita terasa lebih hidup dan dinamis.

Review IMDb oleh KdramaQueen61:

Tema utama dari “Cross” begitu mengerikan, sampai-sampai saya benar-benar ingin residen tahun keempat Dr. Kang In-gyu (yang diperankan dengan luar biasa oleh Go Kyung-pyo) membunuh semua penjahat yang terlibat. Terlepas dari beberapa “lubang plot” yang cukup besar (bahkan bisa dibilang sangat jelas—misalnya, kalau penjahat menelepon dan mengajak bertemu di tempat terpencil pada malam hari, jangan datang!), saya tetap terkesan dengan “Cross”. Saya belum pernah melihat adegan trauma dan ruang operasi yang begitu menegangkan sejak serial “E.R.” tahun 1994. Go Kyung-pyo bahkan terlihat seperti benar-benar melakukan CPR sungguhan! Dilema moral dan etika yang ditampilkan terasa sangat nyata dan menyayat hati. Tragisnya, kejadian seperti ini memang benar-benar terjadi di dunia nyata. Drama ini sangat layak untuk ditonton.

7. Strongest Deliveryman (2017)

Strongest Deliveryman (2017) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Kehidupan

: Drama, Romantis, Kehidupan Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Go Kyung-pyo, Chae Soo-bin, Kim Seon-ho, Go Won-hee

: Go Kyung-pyo, Chae Soo-bin, Kim Seon-ho, Go Won-hee Situs atau platform streaming : KBS2, Netflix

: KBS2, Netflix Tonton trailer: Strongest Deliveryman (2017)

Strongest Deliveryman (2017) adalah drama yang mengangkat kisah perjuangan hidup, persahabatan, dan romansa dari sudut pandang para kurir pengantar makanan di Seoul.

Drama ini memberikan gambaran realistis tentang kehidupan pekerja kelas bawah yang harus berjuang keras untuk mencapai kesuksesan di tengah keterbatasan sosial dan ekonomi.

Ceritanya mengikuti Choi Kang-soo (Go Kyung-pyo), seorang kurir pengantar jajangmyeon yang dikenal jujur, idealis, dan pantang menyerah.

Ia berpindah dari satu restoran ke restoran lain sambil berusaha memperjuangkan kesejahteraan para kurir dan membangun mimpinya untuk mendirikan perusahaan sendiri.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Lee Dan-ah (Chae Soo-bin), seorang kurir wanita yang tangguh namun sinis, yang memiliki tujuan hidup sederhana, menabung agar bisa meninggalkan Korea yang ia sebut sebagai “Neraka Joseon”.

Bersama-sama, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan bisnis yang tidak sehat serta realita keras kehidupan.

Peran ini sangat penting bagi Go Kyung-pyo karena merupakan peran utama pria pertamanya dalam sebuah drama.

Ia dipuji karena mampu menampilkan akting yang dinamis, mulai dari sisi ceria dan penuh harapan hingga sisi serius saat menghadapi kenyataan hidup.

Totalitasnya dalam memerankan karakter yang berprinsip kuat, pantang menyerah, dan memiliki semangat sosial tinggi membuat sosok Choi Kang-soo terasa inspiratif dan mudah disukai oleh penonton.

Review IMDb oleh pettymadz:

Saya akui, drama ini mungkin tidak sedalam K-drama lain yang benar-benar dibuat dengan sangat baik, tetapi tetap saja menghibur. Saya mungkin akan memberi nilai 7,5 jika IMDb mengizinkan. Beberapa bagian terasa klise atau agak berlebihan, dan sebagian aktingnya mungkin bisa lebih baik. Namun tetap adil untuk mengatakan bahwa ada banyak momen yang cukup bagus dari segi penulisan dan akting, dan secara keseluruhan saya menikmatinya. Memberi nilai 10 mungkin berlebihan, tetapi memberi nilai 1 jelas tidak adil. Tetap layak untuk ditonton.

8. Chicago Typewriter (2017)

Chicago Typewriter (2017) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Romantis, Misteri

: Fantasi, Romantis, Misteri Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain : Yoo Ah-in, Im Soo-jung, Go Kyung-pyo, Kwak Si-yang

: Yoo Ah-in, Im Soo-jung, Go Kyung-pyo, Kwak Si-yang Situs atau platform streaming : Netflix, Viu

: Netflix, Viu Tonton trailer: Chicago Typewriter (2017)

Chicago Typewriter (2017) adalah drama fantasi romantis yang unik karena menggabungkan dua latar waktu berbeda, yaitu masa penjajahan Jepang di tahun 1930-an dan kehidupan modern abad ke-21.

Ceritanya mengikuti tiga tokoh utama yang merupakan pejuang perlawanan di masa lalu dan bereinkarnasi di masa kini, seorang penulis best-seller yang mengalami writer’s block (Han Se-joo), seorang ghostwriter misterius (Yoo Jin-oh), dan seorang dokter hewan yang merupakan penggemar setia (Jeon Seol).

Ketiganya kembali dipertemukan melalui sebuah mesin tik tua misterius yang menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini.

Dari sinilah perlahan terungkap kisah persahabatan, cinta, serta pengkhianatan yang belum terselesaikan selama lebih dari 80 tahun, menciptakan alur cerita yang emosional dan penuh misteri.

Peran Go Kyung-pyo sebagai Yoo Jin-oh menjadi salah satu kekuatan utama dalam drama ini. Ia memerankan sosok ghostwriter yang elegan, santai, dan penuh pesona, namun menyimpan latar belakang yang menyedihkan.

Aktingnya dipuji karena mampu menghadirkan karakter yang menggemaskan sekaligus karismatik, serta memberikan keseimbangan di tengah cerita yang kompleks.

Karakter Yoo Jin-oh bahkan sering menjadi favorit penonton karena kesetiaannya dan emosi yang ia tampilkan, terutama saat kisah masa lalunya mulai terungkap.

Review IMDb oleh diptinan:

Salah satu kisah cinta paling menyentuh dan indah dari era Joseon. Meskipun alur ceritanya berada di masa modern, sebagian besar adegan berasal dari masa lalu dan digambarkan dengan sangat indah. Tiga pemeran utamanya tampil luar biasa, baik dari segi akting maupun penghayatan emosi. Saya sangat menyukai drama ini.

9. Don't Dare to Dream (2016)

Don't Dare to Dream (2016) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Drama

: Komedi Romantis, Drama Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain : Gong Hyo-jin, Jo Jung-suk, Go Kyung-pyo, Lee Mi-sook, Park Ji-young

: Gong Hyo-jin, Jo Jung-suk, Go Kyung-pyo, Lee Mi-sook, Park Ji-young Situs atau platform streaming : Netflix, iQIYI

: Netflix, iQIYI Tonton trailer: Don't Dare to Dream (2016)

Don't Dare to Dream (2016), yang juga dikenal dengan judul Jealousy Incarnate, adalah drama komedi romantis yang berfokus pada dinamika cinta segitiga yang penuh kecemburuan, emosi, dan persaingan di dunia penyiaran.

Drama ini mendapatkan banyak ulasan positif berkat kombinasi humor yang kuat, akting para pemain yang solid, serta keberaniannya mengangkat isu sensitif seperti kanker payudara pada pria.

Ceritanya mengikuti Pyo Na-ri (Gong Hyo-jin), seorang peramal cuaca yang telah lama menyukai Lee Hwa-shin (Jo Jung-suk), seorang reporter arogan, selama tiga tahun.

Namun, situasi berubah ketika ia semakin dekat dengan Go Jung-won (Go Kyung-pyo), seorang konglomerat generasi ketiga yang juga merupakan sahabat dekat Hwa-shin.

Kedekatan ini memicu rasa cemburu Hwa-shin, yang sebelumnya tampak tidak peduli, sehingga menciptakan konflik cinta segitiga yang intens.

Peran Go Kyung-pyo sebagai Go Jung-won dianggap sangat menonjol dan menjadi salah satu sorotan utama drama ini.

Ia memerankan sosok pria kaya yang hangat, baik hati, dan penuh perhatian, sehingga sering disebut sebagai “second lead sempurna” yang memicu fenomena second lead syndrome, di mana penonton justru lebih mendukung karakter pria kedua.

Review IMDb oleh bbmura:

Saya sudah menonton drama ini beberapa kali, dan bahkan mengulang bagian favorit saya lebih sering lagi. Chemistry antara pemeran utamanya sangat menghibur dan lucu. Sebelum menonton, saya sudah menyukai aktris utama Gong Hyo-jin, tetapi setelah menonton, saya juga menjadi penggemar aktor utama Jo Jung-suk. Pujian untuk naskah dan penyutradaraan yang jelas sangat baik! Semua cerita diperankan dengan baik dan menyenangkan untuk diikuti, sesuatu yang jarang saya temukan di banyak drama. Tema cinta segitiga terasa konsisten di sepanjang cerita, dan perjalanan untuk menemukan pasangan yang tepat sangat seru diikuti dengan banyak tawa. Saya sangat merekomendasikan drama ini untuk hiburan yang menyenangkan.

10. Reply 1988 (2015)

Reply 1988 (2015) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis, Keluarga

: Komedi, Romantis, Keluarga Rating (IMDb) : 9.0/10

: 9.0/10 Pemain : Lee Hye-ri, Park Bo-gum, Ryu Jun-yeol, Go Kyung-pyo, Lee Dong-hwi

: Lee Hye-ri, Park Bo-gum, Ryu Jun-yeol, Go Kyung-pyo, Lee Dong-hwi Situs atau platform streaming : Netflix, iQIYI, HBO Max, Vidio

: Netflix, iQIYI, HBO Max, Vidio Tonton trailer: Reply 1988 (2015)

Reply 1988 (2015) adalah salah satu drama Korea paling populer dan berkesan sepanjang masa, dengan genre komedi, romansa, dan keluarga yang dikemas secara hangat dan penuh nostalgia. Berlatar tahun 1988, drama ini mengikuti kehidupan lima keluarga yang tinggal di lingkungan yang sama di Ssangmun-dong, Seoul bagian utara.

Fokus ceritanya terletak pada persahabatan lima remaja SMA serta dinamika keluarga mereka, menghadirkan kisah yang penuh tawa, haru, dan kehangatan khas kehidupan era 80-an.

Tema yang diangkat meliputi persahabatan erat, cinta pertama, perjuangan orang tua, hingga hubungan antar tetangga yang sangat harmonis.

Go Kyung-pyo berperan sebagai Sung Sun-woo, seorang siswa teladan yang dikenal sempurna, baik sebagai anak, kakak, maupun teman.

Ia digambarkan sangat penyayang, terutama kepada ibu dan adik perempuannya, serta menjadi sosok yang dapat diandalkan dalam lingkaran pertemanan.

Perannya sebagai “pilar persahabatan” membuatnya selalu hadir sebagai penyeimbang dan pemberi dukungan bagi teman-temannya.

Akting Go Kyung-pyo dalam drama ini dinilai sangat mendalam, terutama dalam adegan-adegan emosional yang berkaitan dengan keluarga dan romansa.

Ia berhasil menunjukkan kedewasaan karakter meskipun usianya masih muda dalam cerita.

Selain itu, karakternya juga menjadi bagian dari misteri besar tentang siapa yang akan menjadi suami Sung Deok-sun, yang membuatnya semakin berkesan dan dicintai penonton, sekaligus memunculkan fenomena second lead syndrome.

Review IMDb oleh sakshijha-74984: