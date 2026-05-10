10 Film dan Series Terbaik yang Diperankan Nicole Kidman, dari Thriller hingga Horor

Nicole Kidman adalah aktris dan produser Australia-Amerika kelahiran Hawaii, 20 Juni 1967, yang dikenal sebagai salah satu aktris Hollywood paling berbakat.

Ia mampu tampil luar biasa di berbagai genre, mulai dari drama emosional, thriller psikologis, hingga musikal.

Kariernya dimulai di Australia pada awal 1980-an lewat film Bush Christmas dan BMX Bandits sebelum akhirnya mendunia melalui berbagai peran ikonik, seperti Moulin Rouge! (2001) dan The Hours (2002), yang membawanya memenangkan Academy Award (Oscar) untuk Aktris Terbaik.

Berkat konsistensi dan kualitas aktingnya selama puluhan tahun, Nicole Kidman telah meraih banyak penghargaan bergengsi, termasuk Golden Globe, Emmy Awards, dan AFI Life Achievement Award pada tahun 2024.

Bagi Anda yang mencari tontonan dengan kualitas akting kelas atas, cerita emosional yang kuat, dan rating tinggi, deretan film dan acara TV terbaik Nicole Kidman ini wajib masuk daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Film dan Serial TV Nicole Kidman dengan Rating Tertinggi

1. Vietnam (1987)

Vietnam (1987) (Foto: imdb)

Genre : Drama, War, Historical

Rating (IMDb) : 7.6/10

Pemain : Nicole Kidman, Barry Otto, Nicholas Eadie, Veronica Lang, John Polson

Situs atau platform streaming : YouTube (unggahan pengguna), Amazon UK

Tonton trailer: Vietnam (1987)

Vietnam adalah miniseri televisi Australia sepanjang 10 episode, atau dibagi menjadi 5 bagian dalam beberapa versi penayangan, yang pertama kali disiarkan pada tahun 1987.

Miniseri ini dianggap sebagai salah satu drama televisi Australia terbaik pada masanya karena berhasil menggambarkan dampak sosial dan emosional Perang Vietnam terhadap masyarakat Australia secara sangat manusiawi.

Ceritanya berfokus pada keluarga Goddard, sebuah keluarga kelas menengah Australia yang kehidupannya perlahan berubah akibat konflik politik dan perang yang berlangsung pada era 1960-an hingga awal 1970-an.

Alih-alih hanya menampilkan peperangan di medan tempur, Vietnam justru lebih menyoroti bagaimana perang memecah hubungan keluarga, mengubah pandangan politik generasi muda, serta memunculkan konflik batin di tengah masyarakat Australia.

Miniseri ini memperlihatkan perubahan sikap warga Australia terhadap wajib militer, keterlibatan negaranya dalam Perang Vietnam, hingga meningkatnya gerakan protes anti-perang yang kala itu menjadi isu besar secara global.

Semua tema tersebut dibangun secara perlahan dan emosional sehingga terasa sangat realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Nicole Kidman tampil sebagai Megan Goddard, seorang remaja sekolah yang awalnya polos namun perlahan berkembang menjadi aktivis anti-perang.

Karakter Megan menjadi salah satu pusat emosional cerita karena penonton dapat melihat perubahan cara berpikirnya seiring situasi politik yang semakin panas.

Selain Kidman, miniseri ini juga dibintangi Barry Otto sebagai Douglas Goddard sang ayah, Nicholas Eadie sebagai Phil Goddard yang terlibat dalam wajib militer, Veronica Lang sebagai Evelyn Goddard, serta John Polson sebagai Serge.

Akting Kidman bahkan membuatnya memenangkan penghargaan Best Performance by an Actress in a Mini-Series dari Australian Film Institute (AFI).

review imdb by mephisto41: Nicole benar-benar memainkan peran yang brilian dalam produksi ini. Saat ia menunggu pacarnya yang merupakan seorang penentang wajib militer dibebaskan dari penjara, ekspresi wajahnya benar-benar tak ternilai. Rasa khawatir, lega, lalu kebahagiaannya sangat menyentuh. Rambut merah keritingnya yang kuat juga memperkuat kesan ketangguhan batin karakternya. Musiknya juga dipilih dengan sangat tepat, dengan lagu “Woodstock” yang menghantui dari Joni Mitchell menjadi penutup dari sebuah tonggak penting dalam televisi Australia dan mungkin menjadi salah satu penampilan serius pertama dari aktris luar biasa ini, sekaligus menjadi gambaran awal dari apa yang akan datang. Saya ingat pernah mengatakan kepada siapa pun yang mau mendengar untuk memperhatikan aktris muda luar biasa ini setelah melihat penampilannya.

2. Bangkok Hilton (1989)

Bangkok Hilton (1989) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Thriller, Crime

Rating (IMDb) : 7.8/10

Pemain : Nicole Kidman, Denholm Elliott, Hugo Weaving, Joy Smithers, Jerome Ehlers, Noah Taylor

Situs atau platform streaming : YouTube, OK.RU, Platform nonton film online

Tonton trailer: Bangkok Hilton (1989)

Bangkok Hilton adalah miniseri drama-thriller Australia yang sangat populer dan sering dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam awal karier internasional Nicole Kidman sebelum ia benar-benar menjadi bintang besar Hollywood.

Miniseri ini terkenal karena atmosfernya yang mencekam, emosional, dan penuh ketegangan psikologis, sekaligus menghadirkan salah satu penampilan terbaik Kidman pada era 1980-an.

Cerita berpusat pada Katrina “Kat” Stanton, seorang wanita muda Australia yang polos dan naif yang melakukan perjalanan untuk mencari ayahnya.

Dalam perjalanan pulang dari London menuju Australia melalui Thailand, Kat bertemu dengan seorang fotografer bernama Arkie Ragan.

Hubungan mereka awalnya terlihat biasa saja, tetapi perlahan berubah menjadi mimpi buruk ketika Arkie diam-diam menjebaknya untuk membawa koper berisi heroin melewati bea cukai Thailand.

Kat akhirnya ditangkap oleh otoritas Thailand dan dijatuhi hukuman berat di penjara terkenal yang dijuluki “Bangkok Hilton”, sebuah sebutan tidak resmi untuk Penjara Klong Prem yang dikenal sangat keras dan menyeramkan.

Dari titik inilah cerita berubah menjadi drama survival yang intens. Kat harus bertahan hidup di lingkungan penjara yang brutal, penuh ketakutan, tekanan mental, dan ancaman hukuman mati.

Di dalam penjara, Kat berteman dengan Mandy Engels yang diperankan Joy Smithers, sementara di luar penjara pengacaranya yang diperankan Hugo Weaving serta ayahnya yang diperankan Denholm Elliott berusaha membuktikan bahwa Kat sebenarnya dijebak.

Nicole Kidman mendapatkan pujian luar biasa lewat perannya sebagai Katrina Stanton. Kidman berhasil menampilkan ketakutan, keputusasaan, kerapuhan, hingga keberanian dengan sangat meyakinkan.

review imdb by skmcg_man: Salah satu peran terbaik Nicole Kidman. Bangkok Hilton tahun 1989 adalah segala sesuatu yang tidak dimiliki Brokedown Palace tahun 1999. Ini adalah cerita yang ditulis dengan baik dengan karakter-karakter yang dikembangkan secara luar biasa. Kidman tampil sangat tepat sepanjang film; sebuah gambaran yang sangat meyakinkan tentang seorang wanita muda yang hidupnya dimulai dan hampir berakhir ketika ia pergi mencari ayahnya. Pemeran pendukung: Denholm Elliott (dari seri Indiana Jones) dan Hugo Weaving (The Matrix) juga tampil luar biasa dalam peran mereka. Sangat direkomendasikan untuk ditonton. 5 bintang.

3. Eyes Wide Shut (1999)

Eyes Wide Shut (1999) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Mystery, Psychological, Erotic Thriller

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd Field, Marie Richardson, Leelee Sobieski

Situs atau platform streaming : Apple TV, Google Play Movies, Prime Video

Tonton trailer: Eyes Wide Shut (1999)

Eyes Wide Shut adalah film drama misteri erotis psikologis legendaris karya sutradara Stanley Kubrick yang dirilis pada tahun 1999, hanya empat bulan setelah kematian Kubrick.

Film ini dikenal sebagai salah satu karya paling atmosferik dan paling kontroversial dalam karier Kubrick karena menghadirkan nuansa seperti mimpi yang lambat, surealis, sekaligus penuh simbolisme psikologis.

Cerita film ini berlatar di New York dan mengikuti kehidupan Dr. William “Bill” Harford, seorang dokter sukses yang tampaknya memiliki kehidupan rumah tangga sempurna bersama istrinya, Alice Harford.

Namun semuanya berubah ketika Alice mengaku bahwa ia pernah memiliki fantasi seksual yang sangat kuat terhadap pria lain.

Pengakuan sederhana namun sangat jujur itu menghancurkan ego Bill dan memicu rasa cemburu mendalam yang perlahan mengubah kondisi mentalnya.

Didorong rasa penasaran, kecemburuan, dan krisis identitas, Bill kemudian menjalani perjalanan malam yang aneh dan penuh ketegangan ke dunia bawah tanah misterius yang dipenuhi pesta seks bertopeng, ritual rahasia, dan kelompok elit yang sangat berbahaya.

Seiring perjalanan itu berlangsung, batas antara kenyataan, mimpi, fantasi, dan obsesi mulai menjadi kabur.

Tom Cruise memerankan Bill Harford, sementara Nicole Kidman tampil sebagai Alice Harford.

Film ini juga dibintangi Sydney Pollack sebagai Victor Ziegler, Todd Field sebagai Nick Nightingale, Marie Richardson sebagai Marion Nathanson, serta Leelee Sobieski.

Salah satu alasan film ini begitu terkenal adalah karena Tom Cruise dan Kidman saat itu merupakan pasangan suami istri di dunia nyata, sehingga dinamika emosional mereka terasa sangat intens dan autentik.

Peran Nicole Kidman sebagai Alice Harford dianggap sangat penting dalam keseluruhan film. Meski durasi kemunculannya tidak sebanyak Tom Cruise, karakter Alice justru menjadi pemicu utama seluruh konflik cerita.

review imdb by realalexrice: Awalnya saya benar-benar tidak bisa berkata-kata dengan film ini. Saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan perasaan yang ditimbulkan film ini, tetapi saya bisa mengatakan bahwa semuanya terasa sangat nyata dan pribadi, dan ada sesuatu yang terasa aneh namun sangat menyakitkan dan nyata tentang (sebagian besar) film ini. Menurut saya, film ini sangat diremehkan dalam filmografi Kubrick. Selain menjadi salah satu film dengan visual favorit saya sepanjang masa, perubahan di pertengahan cerita adalah salah satu pengungkapan paling menakutkan seperti jatuh ke lubang kelinci yang pernah saya temui di film, dan itu benar-benar mengganggu saya sepanjang sisa film (Anda tahu bagian yang dimaksud), dan bahkan setelahnya ketika film terus berkembang secara provokatif menuju akhir yang mengganggu namun anehnya katarsis, yang masih menghantui saya sebagai adegan terakhir dalam film Kubrick. Film ini sempurna dalam ketidaksempurnaannya, dan saya merasakan campuran luar biasa antara kegembiraan dan kesedihan saat menontonnya.

4. The Others (2001)

The Others (2001) (Foto: netflix)

Genre : Horror, Psychological Thriller, Supernatural, Gothic

Rating (IMDb) : 7.6/10

Pemain : Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes

Situs atau platform streaming : Prime Video, Catchplay+, Apple TV

Tonton trailer: The Others (2001)

The Others adalah film horor psikologis gotik yang dirilis pada tahun 2001 dan hingga sekarang masih dianggap sebagai salah satu film supranatural terbaik sepanjang masa.

Film ini terkenal bukan karena jumpscare berlebihan atau monster menyeramkan, melainkan karena atmosfernya yang sangat mencekam, penuh ketegangan perlahan, dan memiliki plot twist ikonik yang masih sering dibicarakan sampai sekarang.

Cerita berlatar pada tahun 1945, sesaat setelah Perang Dunia II berakhir. Nicole Kidman memerankan Grace Stewart, seorang ibu yang sangat religius, disiplin, dan protektif yang tinggal bersama dua anaknya di rumah besar terpencil di Pulau Jersey.

Kedua anak Grace, Anne dan Nicholas, menderita penyakit langka fotosensitivitas yang membuat mereka tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

Karena kondisi itu, seluruh rumah harus selalu dalam keadaan gelap. Tirai harus tertutup rapat, pintu harus dikunci satu per satu, dan cahaya matahari hampir tidak pernah masuk.

Suasana rumah yang sunyi, tertutup, dan penuh aturan inilah yang menjadi dasar atmosfer menyeramkan film ini.

Situasi mulai berubah ketika tiga pelayan baru datang ke rumah tersebut. Tidak lama kemudian, berbagai kejadian aneh mulai terjadi.

Grace mulai mendengar suara misterius, melihat keberadaan yang tidak bisa dijelaskan, dan perlahan yakin bahwa rumah mereka dihantui oleh makhluk gaib.

Ketegangan film dibangun secara perlahan namun sangat efektif, membuat penonton terus merasa tidak nyaman sepanjang cerita berlangsung.

Nicole Kidman tampil luar biasa sebagai Grace Stewart. Ia berhasil membawakan karakter seorang ibu yang tampak kuat dan religius di luar, tetapi sebenarnya rapuh, paranoid, dan menyimpan tekanan psikologis besar.

Akting Kidman menjadi pusat kekuatan utama film ini karena hampir seluruh emosi cerita bergantung pada ekspresi dan intensitas penampilannya.

Ia menghadirkan kombinasi antara ketegangan emosional, kesedihan, dan teror psikologis dengan sangat elegan.

Sampai sekarang, perannya di The Others masih dianggap sebagai salah satu performa terbaiknya dalam genre thriller dan horor.

Film ini juga dibintangi Fionnula Flanagan sebagai Mrs. Bertha Mills, Christopher Eccleston sebagai Charles Stewart, Alakina Mann sebagai Anne Stewart, James Bentley sebagai Nicholas Stewart, serta Eric Sykes sebagai Mr. Edmund Tuttle.

review imdb by ulaivadiraj: Judulnya menggambarkan perasaan Anda sepanjang film. Alih-alih menulis ulasan panjang, saya akan mengatakan dengan sederhana: ini adalah film yang sangat bagus dan saya TIDAK menyangka klimaksnya sama sekali. Ini adalah twist terbaik yang pernah ada. Aktingnya sangat bagus dan sinematografinya layak mendapat perhatian.

5. The Hours (2002)

The Hours (2002) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Psychological, Literary

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Ed Harris, Stephen Dillane, Toni Collette

Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV / iTunes

Tonton trailer: The Hours (2002)

The Hours adalah film drama psikologis yang sangat emosional dan kompleks, dirilis pada tahun 2002 dan diadaptasi dari novel pemenang Pulitzer karya Michael Cunningham.

Film ini terkenal karena struktur ceritanya yang unik, menghubungkan kehidupan tiga perempuan dari era berbeda yang secara emosional terikat oleh novel Mrs. Dalloway karya Virginia Woolf.

Film ini mengeksplorasi tema-tema berat, seperti depresi, makna hidup, kesehatan mental, kesepian, identitas, dan pengorbanan.

Meski kisah ketiga tokohnya terjadi di waktu yang berbeda, semuanya saling terhubung secara emosional melalui pengalaman batin dan perjuangan hidup masing-masing.

Kisah pertama mengikuti Virginia Woolf pada era 1920-an hingga 1940-an ketika ia sedang berjuang melawan gangguan mental dan depresi berat sambil mencoba menulis novel Mrs. Dalloway di pinggiran London.

Nicole Kidman memerankan Virginia Woolf dengan penampilan yang sangat total dan nyaris tidak dikenali berkat penggunaan prostetik hidung khusus untuk menyerupai penulis legendaris tersebut.

Kisah kedua mengikuti Laura Brown pada tahun 1951, seorang ibu rumah tangga di Los Angeles yang tampak memiliki kehidupan sempurna tetapi sebenarnya merasa terjebak dalam pernikahan dan kehidupannya sendiri.

Ia mulai mengalami tekanan emosional mendalam setelah membaca novel Mrs. Dalloway.

Sementara itu, kisah ketiga mengikuti Clarissa Vaughan di era modern New York tahun 2001.

Clarissa menjalani kehidupan yang secara simbolis mirip dengan karakter utama dalam novel Woolf, sambil merawat sahabatnya yang sekarat akibat AIDS. Karakter ini diperankan oleh Meryl Streep.

Selain Nicole Kidman, film ini juga dibintangi Julianne Moore sebagai Laura Brown, Ed Harris sebagai Richard Brown, Stephen Dillane sebagai Leonard Woolf, serta Toni Collette, Claire Danes, John C. Reilly, dan Allison Janney.

Totalitas Kidman dalam memerankan Virginia Woolf membuatnya memenangkan Academy Award (Oscar) untuk Best Actress pada tahun 2003.

Kemenangannya dianggap sangat layak karena ia benar-benar tenggelam dalam karakter dan berhasil menghadirkan “perang batin” Woolf dengan cara yang emosional sekaligus menghancurkan.

review imdb by freshy: Stephen Daldry benar-benar telah menciptakan sebuah mahakarya sinema abad ke-21. Setiap detail dibuat dengan sangat hati-hati. Kata-kata yang kuat, musik yang kuat, gambar yang kuat. Nicole Kidman memberikan penampilan terbaiknya di sini. Oscar yang sangat pantas! Belum lagi Julianne Moore dan Meryl Streep yang sangat berbakat. Dan ketiga aktris ini bukan satu-satunya yang bersinar. Saya cukup terkejut, tetapi semua aktor pendukung juga luar biasa! Ed Harris benar-benar brilian, dan bahkan Claire Danes (yang bukan favorit saya) tampil luar biasa. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap film ini suram dan depresif, saya percaya eksekusi yang luar biasa mengalahkan semua perasaan sedih tersebut. Film yang luar biasa!

6. Dogville (2003)

Dogville (2003) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Experimental, Psychological

Rating (IMDb) : 8.0/10

Pemain : Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall, Stellan Skarsgård, Patricia Clarkson, Chloë Sevigny, James Caan

Situs atau platform streaming : MUBI, Prime Video

Tonton trailer: Dogville (2003)

Dogville adalah film drama eksperimental yang sangat intens, gelap, dan emosional karya sutradara Denmark Lars von Trier. Film ini dikenal luas karena pendekatan sinematiknya yang sangat tidak biasa dan berani.

Alih-alih menggunakan set kota sungguhan lengkap dengan bangunan dan dinding, von Trier justru membuat seluruh kota hanya menggunakan garis-garis kapur di lantai studio untuk menandai rumah, jalan, dan ruangan.

Penonton dapat melihat semua karakter setiap saat tanpa adanya dinding pemisah, sehingga film terasa seperti perpaduan antara pertunjukan teater dan eksperimen psikologis yang sangat mentah.

Film ini berlatar pada era 1930-an di sebuah kota kecil terpencil di pegunungan Rocky, Colorado, bernama Dogville.

Kota itu digambarkan sebagai komunitas kecil yang tampak sederhana, tenang, dan religius. Namun seiring cerita berkembang, sisi gelap manusia perlahan mulai muncul dengan cara yang sangat brutal dan tidak nyaman untuk ditonton.

Cerita dimulai ketika Grace Margaret Mulligan, seorang wanita muda cantik dan elegan yang diperankan Nicole Kidman, melarikan diri dari sekelompok gangster misterius.

Dalam keadaan ketakutan dan putus asa, ia tiba di Dogville dan meminta perlindungan kepada warga kota.

Tom Edison Jr., seorang pria idealis dan naif yang diperankan Paul Bettany, mencoba meyakinkan warga agar memberi Grace kesempatan tinggal sementara di kota tersebut.

Akhirnya warga Dogville setuju menyembunyikan Grace dengan syarat ia membantu pekerjaan sehari-hari mereka sebagai bentuk “imbal balik”.

Pada awalnya hubungan Grace dan warga kota terlihat hangat dan penuh rasa saling membantu. Namun ketika ancaman pencarian gangster semakin meningkat, perlahan sikap warga berubah menjadi semakin manipulatif, eksploitatif, dan kejam.

Grace mulai diperlakukan seperti budak. Ia dipaksa bekerja tanpa henti, mengalami penghinaan emosional, kekerasan psikologis, hingga pelecehan seksual.

Semakin lama ia tinggal di Dogville, semakin terlihat bagaimana moralitas warga kota runtuh sedikit demi sedikit.

Dengan durasi hampir tiga jam, Dogville memang bukan film ringan untuk ditonton. Ritmenya lambat, dialognya panjang, dan emosinya sangat melelahkan.

Namun justru karena itulah banyak kritikus menganggap film ini sebagai masterpiece.

Nicole Kidman mendapatkan pujian luar biasa atas perannya sebagai Grace. Banyak yang menganggap ini sebagai salah satu penampilan terbaik dalam seluruh kariernya.

Kidman berhasil membawakan karakter yang awalnya terlihat rapuh, lembut, dan tidak berdaya, tetapi perlahan menunjukkan ketahanan emosional yang sangat kuat ketika terus-menerus dimanipulasi dan disiksa.

review imdb by so4: Saat saya mulai menonton film ini dan menyadari bahwa ini sebenarnya bukan film, melainkan lebih seperti sebuah pementasan teater dan hampir tidak ada properti atau latar, saya sempat berpikir, “Ya Tuhan, apa yang sebenarnya saya beli?” Saya adalah penggemar berat Nicole Kidman dan itulah alasan saya membeli film ini. Namun film (atau drama ini, apa pun sebutannya) berhasil menarik saya masuk dan saya tidak bisa berhenti menontonnya. Bagian akhirnya sangat kuat, saya benar-benar terdiam. Ini adalah salah satu film terbaik yang saya tonton dalam waktu yang sangat, sangat, sangat lama. Saya tidak setuju dengan komentar anti-Amerika yang saya baca di sini. Emosi manusia sama di seluruh dunia, dan film ini bisa saja terjadi di negara mana pun. Pokoknya, tonton film ini—sangat layak!

7. The Railway Man (2013)

The Railway Man (2013) (Foto: imdb)

Genre : Biography, Drama, War

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine, Stellan Skarsgård, Hiroyuki Sanada

Situs atau platform streaming : Prime Video, Catchplay+

Tonton trailer: The Railway Man (2013)

The Railway Man adalah film drama perang biografi yang diangkat dari kisah nyata Eric Lomax dan diadaptasi dari autobiografinya sendiri.

Film ini menghadirkan cerita yang sangat emosional tentang trauma perang, penderitaan psikologis, dan proses panjang seseorang untuk berdamai dengan masa lalunya.

Cerita berpusat pada Eric Lomax, seorang mantan perwira Angkatan Darat Inggris yang diperankan Colin Firth.

Pada masa Perang Dunia II, Lomax ditangkap oleh tentara Jepang di Singapura dan dikirim ke kamp kerja paksa untuk membangun jalur kereta api Thailand–Burma yang terkenal dengan sebutan “Death Railway”.

Di kamp tersebut, ia mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang sangat berat.

Pengalaman mengerikan itu meninggalkan trauma mendalam yang terus menghantuinya selama puluhan tahun.

Bahkan setelah perang berakhir dan ia kembali menjalani kehidupan normal, Eric tetap menderita PTSD berat.

Ia mengalami mimpi buruk, ledakan emosi, rasa marah yang tidak terkendali, dan kesulitan membangun hubungan emosional dengan orang lain.

Dalam kehidupannya yang penuh luka batin itu, hadir Patricia “Patti” Lomax yang diperankan Nicole Kidman.

Patti menjadi sosok penting yang perlahan membantu Eric menghadapi trauma masa lalunya. Ketika mengetahui bahwa salah satu mantan penyiksa Eric masih hidup, Patti mendukung suaminya untuk menghadapi masa lalu secara langsung demi menemukan kedamaian batin.

Nicole Kidman berperan sebagai Patti Lomax dan meskipun bukan pusat utama cerita, perannya sangat krusial sebagai “jangkar emosional” bagi karakter Eric.

Kidman berhasil menggambarkan sosok istri yang penuh kasih sayang, sabar, tetapi juga bingung melihat penderitaan mental suaminya yang begitu dalam.

review imdb by allisonclaire81: Saya membaca sinopsis singkat film ini sebelum menontonnya dan itu membuat saya tertarik. Saya menontonnya dengan pikiran terbuka—dimulai dengan romansa lalu berubah menjadi drama psikologis yang tak terhindarkan. Akting Colin Firth luar biasa. Saya benar-benar terpukau. Film ini mungkin terasa lambat di awal bagi sebagian orang yang kurang sabar, tetapi kemudian berkembang menjadi drama psikologis yang sangat kuat dan tidak akan melepaskan Anda hingga akhir. Sinematografinya luar biasa, adegan-adegannya indah dan terasa nyata. Ini seperti pengingat bagi mereka yang belum memahami luasnya Perang Dunia II—memberikan wawasan penting tentang sejarah “perang para bankir” ini. Pada akhirnya, film ini dengan indah menggambarkan kekuatan pengampunan. Hal itu membuat saya terharu, dan di tengah kepanikan serta ketakutan dunia akibat perang dan teror, film ini mengingatkan bahwa masih ada sisa kemanusiaan yang bisa menjadi harapan di masa depan.

8. Lion (2016)

Lion (2016) (Foto: imdb)

Genre : Biography, Drama

Rating (IMDb) : 8.0/10

Pemain : Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham, Priyanka Bose

Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies

Tonton trailer: Lion (2016)

Lion adalah film drama biografi yang sangat mengharukan dan diangkat dari kisah nyata Saroo Brierley.

Film ini menceritakan perjalanan emosional seorang anak kecil yang terpisah dari keluarganya di India dan kemudian berusaha menemukan mereka kembali setelah puluhan tahun.

Cerita dimulai ketika Saroo kecil yang baru berusia lima tahun tanpa sengaja tertidur di sebuah kereta kosong.

Ketika terbangun, kereta itu telah membawanya ribuan kilometer jauhnya menuju Calcutta. Karena masih terlalu kecil untuk mengetahui alamat rumahnya sendiri, Saroo akhirnya tersesat sendirian di kota besar yang keras dan berbahaya.

Film ini memperlihatkan perjuangan Saroo bertahan hidup di jalanan India yang penuh ancaman.

Ia menghadapi kelaparan, eksploitasi anak, dan berbagai bahaya lain sebelum akhirnya ditempatkan di panti asuhan dan diadopsi oleh pasangan Australia, Sue dan John Brierley.

Bertahun-tahun kemudian, Saroo tumbuh dewasa di Australia dengan kehidupan yang nyaman. Namun ingatan tentang keluarga kandungnya di India terus menghantuinya.

Dengan bantuan teknologi Google Earth, Saroo mulai mencoba menelusuri kembali masa lalunya dan mencari desa tempat ia berasal.

Film ini berhasil menyentuh banyak penonton karena menggabungkan kisah kehilangan, identitas, keluarga, dan harapan dengan sangat emosional.

Perjalanan Saroo terasa begitu manusiawi dan tulus, membuat banyak adegan dalam film ini sangat mengharukan.

Dev Patel memerankan Saroo dewasa, sementara Sunny Pawar tampil luar biasa sebagai Saroo kecil.

Nicole Kidman berperan sebagai Sue Brierley, ibu angkat Saroo, sedangkan Rooney Mara memerankan Lucy dan David Wenham menjadi John Brierley.

Peran Nicole Kidman berhasil menghadirkan sosok ibu angkat yang penuh kasih, hangat, dan sangat emosional.

Salah satu adegan paling terkenal dalam film ini adalah monolog Sue tentang alasan dirinya memilih mengadopsi anak, yang dianggap sebagai salah satu momen emosional terbaik dalam keseluruhan film.

Penampilan Kidman begitu kuat hingga membuatnya mendapatkan nominasi Academy Award untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik pada Oscar ke-89.

review imdb by maenloca: Ini adalah kisah hidup saya. Saya lahir di Bangalore pada tahun 1983 dan diadopsi oleh keluarga Italia ketika saya hampir berusia dua tahun. Ayah saya mengatakan bahwa para biarawati menemukan saya di jalan dan membawa saya ke panti asuhan di Solur. Ayah saya melakukan perjalanan yang sangat sulit untuk menjemput saya, dan kami tinggal di India selama sebulan sebelum kembali ke Italia. Sayangnya saya tidak mengingat apa pun tentang dunia itu, dan bagi saya akan sangat sulit untuk memahami di mana saya dilahirkan, tetapi suatu hari saya akan kembali. Saya harus kembali. Film ini mengubah hidup saya.

9. Big Little Lies (2017–2026)

Big Little Lies (2017–2026) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Dark Comedy, Psychological

Rating (IMDb) : 8.4/10

Pemain : Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård, Meryl Streep

Situs atau platform streaming : HBO GO, Prime Video (saluran HBO)

Tonton trailer: Big Little Lies (2017)

Big Little Lies adalah serial drama psikologis dan dark comedy produksi HBO yang diadaptasi dari novel karya Liane Moriarty.

Serial ini menjadi fenomena besar karena berhasil menggabungkan drama sosial kelas atas, misteri pembunuhan, dan isu kekerasan domestik dalam cerita yang sangat emosional sekaligus menegangkan.

Cerita berfokus pada kehidupan lima perempuan kaya di kota pesisir Monterey, California. Dari luar, kehidupan mereka terlihat sempurna, rumah mewah, keluarga harmonis, dan lingkungan elit.

Namun perlahan berbagai rahasia kelam mulai terungkap, mulai dari perselingkuhan, kebohongan, trauma masa lalu, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya mengarah pada kasus pembunuhan misterius.

Nicole Kidman memerankan Celeste Wright, seorang mantan pengacara cerdas yang tampak memiliki kehidupan sempurna bersama suaminya, Perry Wright, yang diperankan Alexander Skarsgård.

Namun di balik kehidupan glamor mereka, Celeste sebenarnya terjebak dalam hubungan yang sangat abusif dan penuh kekerasan fisik maupun emosional.

Serial ini juga dibintangi Reese Witherspoon sebagai Madeline Martha Mackenzie, Shailene Woodley sebagai Jane Chapman, Laura Dern sebagai Renata Klein, dan Zoë Kravitz sebagai Bonnie Carlson.

Pada musim kedua, serial ini semakin kuat dengan bergabungnya Meryl Streep.

Salah satu kekuatan terbesar Big Little Lies adalah bagaimana serial ini menggambarkan trauma dan relasi perempuan secara realistis dan penuh nuansa.

Adegan terapi antara Celeste dan psikolognya, serta konfrontasinya dengan Perry, menjadi beberapa momen paling kuat dalam serial ini.

Peran Nicole Kidman sebagai Celeste Wright dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dalam seluruh kariernya.

Kidman berhasil memperlihatkan kompleksitas seorang perempuan yang terlihat kuat dan elegan di luar, tetapi sebenarnya hidup dalam ketakutan dan ketidakberdayaan.

Atas penampilannya di serial ini, Nicole Kidman memenangkan Primetime Emmy Award untuk Aktris Utama Terbaik serta Golden Globe Award.

Serial ini sendiri mendapat pujian luar biasa dari kritikus dan penonton, dengan rating IMDb sangat tinggi yaitu 8.4/10.

review imdb by dilarakarakuzu: Yang menarik perhatian saya pada serial TV ini adalah para pemainnya, namun setelah menonton episode pertama saya justru terpukau oleh musik latarnya. Saya merasa beruntung bisa menemukan karya musik yang luar biasa seperti ini. Aktingnya juga sangat mengesankan seperti yang bisa diduga. Saya sangat merekomendasikannya, Anda tidak akan menyesal :)

10. The Northman (2022)

The Northman (2022) (Foto: imdb)

Genre : Action, Historical Epic, Revenge, Fantasy

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

Tonton trailer: The Northman (2022)

The Northman adalah film epos aksi-sejarah garapan Robert Eggers yang menghadirkan kisah balas dendam Viking dengan nuansa brutal, mistis, dan sangat atmosferik.

Film ini terinspirasi dari legenda Nordik kuno yang juga menjadi salah satu inspirasi utama cerita Hamlet karya Shakespeare.

Cerita berlatar pada abad ke-10 di Islandia dan mengikuti perjalanan Pangeran Viking bernama Amleth yang diperankan Alexander Skarsgård.

Saat masih kecil, Amleth menyaksikan ayahnya, Raja Aurvandill, dibunuh secara brutal oleh pamannya sendiri, Fjölnir. Setelah tragedi itu, Amleth berhasil melarikan diri sambil bersumpah untuk membalas dendam.

Sumpah hidupnya sangat sederhana namun brutal: “Avenge father. Save mother. Kill uncle.” Bertahun-tahun kemudian, Amleth tumbuh menjadi prajurit Viking yang haus darah dan dipenuhi amarah. Ia kemudian menyusun rencana untuk menyusup ke wilayah pamannya demi menuntaskan balas dendamnya.

Film ini sangat kental dengan atmosfer mitologi Nordik, ritual pagan, kekerasan brutal, dan elemen supernatural.

Robert Eggers membangun dunia Viking yang terasa sangat kasar, liar, dan realistis, lengkap dengan ritual spiritual, penglihatan mistis, serta simbol-simbol budaya Nordik kuno.

Nicole Kidman berperan sebagai Ratu Gudrún, ibu Amleth. Meski waktu tampilnya tidak sebanyak Alexander Skarsgård, karakternya menjadi sangat penting di paruh kedua film.

Banyak ulasan menyoroti adegan konfrontasi antara Kidman dan Skarsgård sebagai salah satu momen paling emosional dan brutal dalam film.

Film ini juga dibintangi Anya Taylor-Joy sebagai Olga dari Hutan Birch, Claes Bang sebagai Fjölnir, Ethan Hawke sebagai Raja Aurvandill, Willem Dafoe sebagai Heimir si Badut, serta Björk sebagai Penyihir Slav.