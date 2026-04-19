9 Film dan Drama Choo Young Woo Rating Tinggi, Cocok untuk Marathon Weekend!

Choo Young-woo (추영우) adalah aktor pendatang baru berbakat asal Korea Selatan yang lahir pada 5 Juni 1999.

Meski baru memulai karier sejak 2021, ia sudah mencuri perhatian lewat kemampuan aktingnya yang emosional dan konsisten membintangi drama dengan rating tinggi.

Ia debut melalui You Make Me Dance (2021) sebagai Song Shi-on, lalu semakin dikenal lewat peran utamanya di Once Upon a Small Town (2022).

Namanya kian bersinar setelah meraih penghargaan Best New Actor di Blue Dragon Series Awards 2025 untuk The Trauma Code: Heroes on Call dan BaekSang Arts Awards ke-61 untuk The Tale of Lady Ok.

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas aktingnya lebih jauh, ada sejumlah film dan drama dengan rating tinggi yang menampilkan performa terbaiknya dan sangat layak untuk masuk dalam daftar tontonan Anda.

Film dan Drama Choo Young Woo Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah film dan drama Choo Young Woo terbaik dengan rating tinggi yang memperlihatkan perjalanan kariernya sebagai aktor muda berbakat, dengan beragam peran yang kuat, emosional, dan penuh pesona:

1. Even if This Love Disappears Tonight (2025)

Genre : Romantis, Melodrama, Remaja

: Romantis, Melodrama, Remaja Rating (IMDb) : Sekitar 7.5/10

: Sekitar 7.5/10 Pemain : Choo Young-woo, Shin Si-ah, Jo Yoo-jung, Jin Ho-eun, Jo Han-chul

: Choo Young-woo, Shin Si-ah, Jo Yoo-jung, Jin Ho-eun, Jo Han-chul Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Even if This Love Disappears Tonight (2025)

Film Even if This Love Disappears Tonight (2025) merupakan remake Korea Selatan dari film Jepang populer dengan judul yang sama, yang diadaptasi dari novel karya Misaki Ichijo.

Film ini menghadirkan kisah melodrama romantis remaja yang sangat emosional, pertama kali dirilis di bioskop pada 24 Desember 2025 sebelum akhirnya tersedia di Netflix mulai 3 Februari 2026.

Ceritanya berfokus pada hubungan cinta yang murni namun menyayat hati antara dua siswa SMA dengan kondisi hidup yang tidak biasa.

Han Seo-yoon (Shin Si-ah) adalah seorang gadis yang mengalami kecelakaan tragis hingga menyebabkan anterograde amnesia, yaitu kondisi di mana ingatannya akan terhapus setiap kali ia tidur.

Setiap pagi, ia bangun tanpa mengingat apa pun yang terjadi hari sebelumnya. Di sisi lain, Kim Jae-won (Choo Young-woo) adalah pemuda pemalu dan pendiam yang awalnya menjalani hidup tanpa arah.

Namun, hidupnya berubah ketika ia mengambil peran sebagai “penjaga memori” Seo-yoon, berusaha mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan meskipun sadar bahwa semua itu akan dilupakan keesokan harinya.

Kisah ini dikenal sebagai cerita dengan akhir yang menyedihkan (sad ending) dan sangat emosional, bahkan sering disebut sebagai film yang “wajib siapkan tisu”.

Dari segi akting, Choo Young-woo mendapatkan banyak pujian atas perannya sebagai Kim Jae-won.

Ia dinilai sangat “boyfriend material” berkat pembawaan karakternya yang lembut, tulus, dan penuh kesabaran.

Transformasi emosionalnya dari sosok pemuda biasa menjadi seseorang yang rela berkorban demi cinta menjadi salah satu kekuatan utama film ini.

Selain itu, chemistry antara dirinya dan Shin Si-ah juga dianggap sangat kuat, mampu menghidupkan cerita meskipun premisnya terbilang klise.

Ia berhasil menampilkan karakter yang menahan kesedihan, tetapi tetap berusaha memberikan kebahagiaan.

Review IMDb oleh bluegirlsun:

Ini film yang sangat manis namun juga tragis! Di awal aku terus tersenyum karena ceritanya begitu lembut dan romantis. Tapi kemudian aku menangis sekali saat tragedinya terjadi. Ya ampun, kenapa harus berakhir seperti itu?! 😭 Bagaimanapun, menurutku semua orang harus menontonnya untuk memahami seperti apa cinta sejati. Sekalian juga belajar tentang gangguan yang diceritakan; aku pribadi suka mempelajari hal baru dari film atau serial. Secara keseluruhan, aku sangat menyukainya! Akting pemeran utama pria dan sahabat perempuan si tokoh utama sangat bagus!

2. You Make Me Dance (Movie) (2021)

Genre : Romansa, BL, Drama, Tari

: Romansa, BL, Drama, Tari Rating (IMDb) : Sekitar 7.4/10

: Sekitar 7.4/10 Pemain : Choo Young-woo, Won Hyung-hoon, Lee Su-ryeon, LEX (Jeon Hyeong Min)

: Choo Young-woo, Won Hyung-hoon, Lee Su-ryeon, LEX (Jeon Hyeong Min) Situs atau platform streaming : Viki, Apple TV

: Viki, Apple TV Tonton trailer: You Make Me Dance (2021)

You Make Me Dance (2021) adalah drama sekaligus film Boys Love (BL) asal Korea Selatan yang mengangkat kisah romansa antara dua pria dengan latar belakang kehidupan yang sangat berbeda.

Cerita ini mengikuti Song Shi On (Choo Young-woo), seorang mahasiswa tari kontemporer berusia 22 tahun yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah diusir dari rumah karena memilih mengejar impian menari.

Ia hidup dalam kondisi keuangan yang sulit dan tekanan emosional yang besar.

Keadaan membawanya bertemu dan akhirnya tinggal satu atap (rooftop) dengan Jin Hong Seok (Won Hyung-hoon), seorang penagih utang berusia 28 tahun yang awalnya dingin dan tegas karena pekerjaannya.

Dari hubungan yang awalnya canggung, keduanya perlahan membangun ikatan emosional yang semakin dalam.

Namun, perjalanan mereka tidak mudah karena adanya tekanan eksternal, termasuk dari CEO Cha (Lee Su-ryeon) serta senior tari bernama Jung Hoon (LEX).

Drama ini awalnya dirilis sebagai serial web dengan 8 episode sebelum kemudian dibuat versi film berdurasi sekitar 1 jam 30 menit pada April 2021.

Dalam proyek ini, Choo Young-woo dipuji karena mampu membawakan karakter Song Shi On dengan sangat meyakinkan, rapuh secara emosional tetapi tetap memiliki tekad kuat untuk bertahan dan mengejar impian.

Chemistry-nya dengan Won Hyung-hoon juga dinilai kuat, menghadirkan hubungan yang terasa manis sekaligus dewasa.

Review IMDb oleh utimuh:

Aku suka bagaimana drama BL Korea berkembang sejauh ini lewat serial ini. Tidak ada adegan yang terasa canggung antara para pemeran utama. Semuanya terasa natural dan menghangatkan hati. Ceritanya juga fokus pada tokoh utama dan bagaimana perasaan mereka berkembang, dan janji kelingking itu adalah hal paling lucu. Sangat direkomendasikan untuk ditonton 😍

3. Head Over Heels (2025)

Genre : Fantasi, Romantis, Komedi

: Fantasi, Romantis, Komedi Rating (IMDb) : Sekitar 8.2/10

: Sekitar 8.2/10 Pemain : Choo Young-woo, Cho Yi-hyun, Cha Kang-yoon, Choo Ja-hyun

: Choo Young-woo, Cho Yi-hyun, Cha Kang-yoon, Choo Ja-hyun Situs atau platform streaming : tvN, Amazon Prime Video

: tvN, Amazon Prime Video Tonton trailer: Head Over Heels (2025)

Head Over Heels (2025) adalah drama Korea bergenre fantasi romantis-komedi yang tayang perdana pada 23 Juni 2025 di tvN dan Amazon Prime Video.

Drama ini terdiri dari 12 episode dan diadaptasi dari webtoon populer karya Ahn Su-min, yang juga dikenal dengan judul Gyeonwoo and the Fairy.

Ceritanya berpusat pada Park Seong-a (Cho Yi-hyun), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda: sebagai pelajar biasa di siang hari dan dukun berbakat yang dikenal sebagai “Fairy Cheon Ji” di malam hari.

Kehidupan Seong-a berubah ketika ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Bae Gyeon-woo (Choo Young-woo), murid pindahan yang tampan tetapi memiliki nasib buruk dan kutukan untuk mati muda.

Melalui kemampuan mistisnya, Seong-a mengetahui takdir tragis tersebut dan memutuskan untuk melindunginya dengan menjadi semacam “jimat manusia”.

Dari sinilah berkembang kisah cinta fantasi remaja yang tidak hanya manis tetapi juga penuh ketegangan emosional.

Performa Choo Young-woo dalam drama ini dinilai sangat kuat. Ia berhasil membawakan karakter Gyeon-woo sebagai sosok yang tampak dingin dan keras di luar karena terus berjuang melawan nasib buruk, tetapi sebenarnya memiliki hati yang hangat dan penuh perhatian.

Transformasi karakternya dari tertutup menjadi lebih terbuka setelah bertemu Seong-a terasa natural dan menyentuh.

Chemistry-nya dengan Cho Yi-hyun juga banyak dipuji karena mampu menghadirkan adegan romantis yang hidup sekaligus emosional.

Selain itu, keberhasilannya memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Blue Dragon Series Award 2025 semakin memperkuat reputasinya sebagai aktor yang sedang naik daun.

Review IMDb oleh SincookieB:

Choo Young Woo dan Cho Yi Hyun benar-benar mencuri perhatian. Chemistry mereka terasa sangat natural dan nyata. Dramanya penuh emosi dan mudah dipahami, dengan sedikit konflik yang cukup untuk membuat penonton tetap tertarik. Aku ingin sekali melihat mereka jadi pemeran utama lagi dalam serial yang lebih ringan! Serial ini sangat diremehkan. Ceritanya mungkin sedikit lambat, tapi kedalaman emosi dan kualitas aktingnya benar-benar menebus itu. Kedua pemeran utamanya punya kecocokan yang luar biasa—sekarang aku jadi shipper mereka sepenuhnya. Tolong beri mereka proyek drama bersama lagi!

4. Mercy for None (2025)

Genre : Aksi, Noir, Kriminal, Thriller

: Aksi, Noir, Kriminal, Thriller Rating (IMDb) : Sekitar 7.5/10

: Sekitar 7.5/10 Pemain : So Ji-sub, Huh Joon-ho, Ahn Gil-kang, Gong Myung, Choo Young-woo, Jo Han-chul

: So Ji-sub, Huh Joon-ho, Ahn Gil-kang, Gong Myung, Choo Young-woo, Jo Han-chul Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Mercy for None (2025)

Mercy for None (2025), yang juga dikenal dengan judul Korea Plaza Wars, adalah serial laga noir Korea Selatan yang tayang di Netflix.

Serial ini mengusung cerita gelap penuh aksi dan emosi tentang dunia kriminal di Seoul.

Kisahnya mengikuti Nam Gi-jun (So Ji-sub), seorang mantan gangster yang kembali ke dunia bawah tanah setelah 11 tahun untuk membalas dendam atas kematian misterius adik laki-lakinya.

Cerita berkembang di tengah konflik antara dua organisasi kriminal besar, yaitu geng Bongsan dan geng Joowoon.

Dengan nuansa yang kelam, penuh darah, dan intens, serial ini menampilkan perjalanan balas dendam yang brutal sekaligus emosional.

Dalam serial ini, Choo Young-woo memerankan Lee Geum-son, antagonis utama yang licik dan merupakan anak dari kepala sindikat kriminal Joowoon.

Perannya menjadi sorotan karena sangat berbeda dari karakter-karakter yang sebelumnya ia mainkan.

Ia berhasil menghadirkan aura misterius, dingin, dan jahat dengan sangat meyakinkan. Kritikus memuji penampilannya sebagai penjahat yang cerdas dan berbahaya, yang mampu meningkatkan ketegangan cerita secara signifikan.

Review IMDb oleh Wolfie-9:

Aku menonton ini sekaligus dalam dua malam, dan biasanya kalau sebuah serial tidak menarikku di satu atau dua episode pertama, aku tidak akan melanjutkannya. Tapi yang ini langsung menarik perhatianku dan membuatku terus menonton—bahkan kamu tidak perlu memahami budaya Korea untuk menikmatinya. Nam Gi-Jun adalah mantan eksekutor mafia/pembunuh, tapi ketika adik laki-lakinya terbunuh, dia kembali untuk balas dendam. Banyak adegan kekerasan dan darah (mereka tidak segan menampilkannya, termasuk adegan penusukan dan cipratan darah), dan Gi-Jun adalah sosok yang tak terbendung, mirip seperti Wick. Dia bukan sosok yang kebal atau abadi, dan alasan di balik kematian adiknya terungkap perlahan, tapi ceritanya bagus. Mungkin bukan sesuatu yang akan kutonton lagi, tapi tetap layak ditonton.

5. The Trauma Code: Heroes on Call (2025)

Genre : Medis, Aksi, Drama

: Medis, Aksi, Drama Rating (IMDb) : 8.4/10

: 8.4/10 Pemain : Ju Ji-hoon, Choo Young-woo, Ha Young, Yoon Kyung-ho, Jung Jae-kwang

: Ju Ji-hoon, Choo Young-woo, Ha Young, Yoon Kyung-ho, Jung Jae-kwang Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: The Trauma Code: Heroes on Call (2025)

The Trauma Code: Heroes on Call (2025) adalah drama medis Korea Selatan yang menggabungkan aksi dan drama dengan intensitas tinggi, tayang di Netflix sejak 24 Januari 2025.

Serial ini diadaptasi dari web novel Trauma Center: Golden Hour karya Hansanleega dan berfokus pada dunia medis darurat yang penuh tekanan.

Ceritanya mengikuti Baek Kang-hyuk (Ju Ji-hoon), seorang ahli bedah trauma jenius yang memiliki pengalaman di zona perang.

Ia bergabung dengan sebuah rumah sakit universitas di Seoul yang sedang mengalami kesulitan, dengan tujuan mengubah tim trauma menjadi unit penyelamat nyawa yang benar-benar efektif.

Dalam prosesnya, ia harus menghadapi berbagai konflik, termasuk politik rumah sakit yang lebih mementingkan keuntungan finansial daripada keselamatan pasien.

Choo Young-woo berperan sebagai Yang Jae-won, seorang dokter muda yang awalnya tidak berpengalaman dan berasal dari bidang proktologi.

Ia kemudian direkrut oleh Baek Kang-hyuk dan menjadi murid pertamanya dalam tim trauma.

Karakter Jae-won mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang cerita, dari sosok yang ragu-ragu menjadi tenaga medis yang tangguh dan kompeten.

Akting Choo Young-woo dalam peran ini mendapat banyak pujian karena terasa natural, terutama dalam menggambarkan situasi darurat yang penuh tekanan.

Chemistry-nya dengan Ju Ji-hoon juga dinilai sangat kuat, menambah kedalaman hubungan mentor-murid dalam cerita.

Berkat perannya ini, ia berhasil memenangkan penghargaan Best New Actor di Blue Dragon Series Awards 2025, yang semakin menegaskan kualitas aktingnya dan posisinya sebagai aktor muda berbakat di industri drama Korea.

Review IMDb oleh adenaafzalk:

Ini tidak seperti serial dokter pada umumnya. Ada unsur komedi dan ketegangan di dalamnya. Sama sekali tidak membosankan. Sangat menarik dari awal sampai akhir. Sudah lama sekali aku tidak menikmati serial seperti ini. Aku sangat menyukainya. Chemistry antara para dokter dan paramedis sangat pas. Jika kamu mahasiswa kedokteran, kamu pasti akan menyukainya. Tidak ada satu detik pun yang membosankan. Serial ini punya semuanya: komedi, aksi, dan ketegangan. Bahkan membuatku ingin memilih spesialisasi bedah trauma. Kamu harus menontonnya, aku yakin mahasiswa kedokteran akan menyukainya. Selain itu, juga cukup informatif tentang operasi dan hal-hal terkait.

6. The Tale of Lady Ok (2024)

Genre: Historical, Romance, Thriller

Rating (IMDb) : 8/10

: 8/10 Pemain : Lim Ji Yeon, Choo Young Woo, Yeon Woo, Kim Jae Won

: Lim Ji Yeon, Choo Young Woo, Yeon Woo, Kim Jae Won Situs atau platform streaming : JTBC, Netflix

: JTBC, Netflix Tonton trailer: The Tale of Lady Ok (2024)

The Tale of Lady Ok (2024–2025) adalah drama Korea Selatan bergenre historical romance thriller yang tayang di JTBC dan Netflix mulai 30 November 2024 hingga awal 2025, dengan total 16 episode.

Drama ini mengambil latar di era Joseon dan menghadirkan kisah penuh intrik, identitas palsu, serta perjuangan bertahan hidup yang menegangkan.

Ceritanya berpusat pada Goo Deok Yi (Lim Ji Yeon), seorang budak pelarian yang dengan nekat mengubah identitasnya menjadi Ok Tae Young, seorang wanita bangsawan sekaligus ahli hukum yang cerdas, atletis, dan dikenal luas karena sering membantu orang-orang yang membutuhkan.

Kehidupan barunya yang penuh kehormatan ternyata dibangun di atas kebohongan besar, mulai dari nama, status sosial, hingga pernikahannya.

Ketegangan meningkat ketika rahasia tersebut terancam terbongkar, membuat setiap langkahnya dipenuhi risiko.

Di tengah situasi genting itu, ia bertemu dengan Cheon Seung Hwi (Choo Young Woo), seorang pendongeng yang langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama.

Seung Hwi digambarkan sebagai sosok yang tulus dan penuh pengorbanan, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Tae Young.

Peran Choo Young Woo dalam drama ini mendapat banyak pujian, terutama karena ia memainkan peran ganda sebagai Cheon Seung Hwi dan Seong Yoon Gyeom, suami Ok Tae Young yang memiliki kemiripan dengan Seung Hwi.

Kemampuannya membedakan dua karakter ini dengan nuansa yang berbeda dianggap sangat memukau.

Sebagai Seung Hwi, ia tampil hangat dan penuh kasih sebagai pelindung, sementara dalam peran lainnya ia menunjukkan sisi yang berbeda.

Secara keseluruhan, aktingnya dinilai solid, emosional, dan berhasil mencuri perhatian penonton, menjadikannya salah satu highlight utama dalam drama ini.

Review IMDb oleh ohor:

Pemeran utama perempuan benar-benar melampaui ekspektasiku. Dia pernah berperan sebagai tokoh antagonis di "The Glory", tapi di drama ini aku jatuh cinta dengan kemampuan aktingnya. Dari drama ini, sepertinya dia akan menjadi bintang besar. Siapa pun yang merasa bahwa perempuan juga memiliki hak di dunia ini harus menonton ini. Ceritanya tentang kesulitan, patah hati, ketidakadilan, dan bahaya dalam hidup. Perempuan masa kini harus berdiri dengan bangga, menghargai diri sendiri atas pencapaian mereka, serta memahami bahwa kita bukanlah keset untuk diinjak. Untuk semua perempuan sebelum dan sesudahku yang telah memperjuangkan hak dan masih terus berjuang, aku ingin memberi penghormatan kepada kalian semua. Terima kasih!!!

7. Oasis (2023)

Genre : Melodrama, Romance, Sejarah

: Melodrama, Romance, Sejarah Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Jang Dong-yoon, Seol In-ah, Choo Young-woo

: Jang Dong-yoon, Seol In-ah, Choo Young-woo Situs atau platform streaming : KBS2, Vidio

: KBS2, Vidio Tonton trailer: Oasis (2023)

Oasis (2023) adalah serial drama Korea yang berlatar pada masa pergolakan sejarah Korea Selatan antara tahun 1980-an hingga 1990-an.

Drama ini menggabungkan unsur melodrama, romansa, dan sejarah dalam satu cerita yang kuat dan emosional.

Kisahnya mengikuti tiga anak muda, Lee Doo-hak, Oh Jung-shin, dan Choi Cheol-woon, yang berjuang mempertahankan impian, persahabatan, serta cinta pertama mereka di tengah kondisi sosial yang keras dan penuh konflik.

Lee Doo-hak (Jang Dong-yoon) digambarkan sebagai pria cerdas dan penyayang yang berasal dari latar belakang miskin, sementara Oh Jung-shin (Seol In-ah) adalah sosok wanita yang jujur, berani, dan percaya diri.

Di antara mereka, hadir Choi Cheol-woong (Choo Young-woo), teman masa kecil Doo-hak yang tumbuh dalam kemewahan, cerdas, tetapi sangat kompetitif.

Hubungan ketiganya menjadi kompleks karena persaingan cinta, ambisi, dan perbedaan latar belakang sosial.

Peran Choo Young-woo sebagai Cheol-woong dinilai sangat impresif karena ia berhasil membawakan karakter yang kompleks dan penuh konflik batin.

Ia tidak hanya berperan sebagai saingan cinta, tetapi juga sebagai sosok yang perlahan terjerumus dalam ambisi dan dilema moral.

Meskipun saat itu masih tergolong aktor muda, penampilannya dianggap sangat solid dan memukau, menjadikannya salah satu aktor pendatang baru yang paling menonjol dalam drama ini.

Review IMDb oleh joanneozboyaci:

Sangat bagus melihat sebuah karya yang berlatar tahun 1980-an dengan tema yang sering diangkat, namun tidak selalu dieksekusi dengan baik. Di awal aku tidak yakin cerita ini akan ke mana karena foto dan deskripsinya tidak terlalu jelas menggambarkan keseluruhan cerita. Tapi sekarang aku sudah terpikat dan menunggu episode 10 minggu depan dengan tidak sabar. Para pemeran utamanya sangat bagus. Chemistry-nya terasa, dan menyegarkan melihat tokoh perempuan yang berkemauan kuat. Tokoh antagonis perempuan benar-benar menyebalkan. Alur ceritanya mengalir dan membuat ingin terus menonton, dan aku sama sekali tidak tahu bagaimana akhirnya—semoga berakhir bahagia. Selamat untuk seluruh tim yang terlibat. Menurutku ini termasuk yang terbaik.

8. Once Upon a Small Town (2022)

Genre : Komedi, Romantis

: Komedi, Romantis Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Choo Young-woo, Park Soo-young (Joy), Baek Sung-chul, Jung Suk-yong

: Choo Young-woo, Park Soo-young (Joy), Baek Sung-chul, Jung Suk-yong Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Once Upon a Small Town (2022)

Once Upon a Small Town (2022) adalah drama Korea bergenre komedi romantis yang menghadirkan cerita ringan dengan latar pedesaan yang asri dan menenangkan.

Drama ini mengikuti kisah Han Ji-yool (Choo Young-woo), seorang dokter hewan dari Seoul yang tiba-tiba harus pindah ke Desa Heedong untuk mengelola klinik hewan milik kakeknya.

Perubahan lingkungan dari kota besar ke desa yang sederhana menjadi tantangan tersendiri baginya.

Di desa tersebut, ia bertemu dengan Ahn Ja-young (Joy), seorang polisi wanita yang ramah dan selalu siap membantu warga.

Seiring waktu, Ji-yool mulai beradaptasi dengan kehidupan desa yang penuh interaksi sosial, sekaligus menjalin hubungan romantis dengan Ja-young.

Cerita ini juga menyentuh rahasia masa kecil mereka yang perlahan terungkap. Dengan total 12 episode berdurasi singkat sekitar 30-40 menit, drama ini cocok sebagai tontonan santai yang cepat diselesaikan.

Choo Young-woo mendapatkan peran utama sebagai Han Ji-yool dan dinilai tampil cukup baik serta solid.

Ia berhasil menunjukkan perkembangan karakter dari sosok dokter kota yang kaku menjadi lebih hangat dan terbuka setelah tinggal di pedesaan.

Chemistry-nya dengan Joy terasa manis dan natural, memberikan nuansa segar pada drama ini.

Meski begitu, beberapa penonton menilai bahwa aktingnya di beberapa bagian masih bisa berkembang lebih jauh.

Namun secara keseluruhan, ia berhasil menghidupkan karakter “big city boy” yang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan.

Review IMDb oleh alaningle7:

Seorang dokter hewan dari kota, Han Ji-yul (Choo Young Woo), akhirnya bekerja di klinik kakeknya di pedesaan, di mana awalnya ia merasa terganggu oleh seorang polisi lokal, Ahn Ja-yeong (Joy dari Red Velvet). Ia menganggapnya terlalu ikut campur, sementara si polisi kesal karena mereka pernah bertemu saat kecil—yang tidak diingat oleh Ji-yul. Ya, ini adalah cerita tentang anak kota yang menemukan makna hidup dalam kesederhanaan, sesuatu yang sudah sering diangkat—ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Menurutku drama ini tidak pantas mendapat kritik seperti itu, karena jika kamu ingin menonton drama ringan dengan alur yang baik dan pemeran yang manis, ini sangat cocok.

9. School 2021 (2021)

Genre : Remaja, Romansa, Sekolah

: Remaja, Romansa, Sekolah Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Kim Yo-han, Cho Yi-hyun, Choo Young-woo, Hwang Bo-reum-byeol, Kim Kang-min, Seo Hee-sun

: Kim Yo-han, Cho Yi-hyun, Choo Young-woo, Hwang Bo-reum-byeol, Kim Kang-min, Seo Hee-sun Situs atau platform streaming : KBS2, Viki, BiliBili

: KBS2, Viki, BiliBili Tonton trailer: School 2021 (2021)

School 2021 merupakan drama Korea bertema romansa remaja yang berfokus pada kehidupan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK), khususnya jurusan arsitektur dan pertukangan kayu.

Berbeda dari kebanyakan drama sekolah yang menyoroti ujian masuk universitas, drama ini lebih menekankan pada pencarian jati diri, impian, persahabatan, dan realitas dunia kerja sejak dini.

Drama ini adalah bagian dari seri kedelapan franchise School dari KBS2.

Ceritanya mengikuti Gong Ki Joon (Kim Yo Han), mantan atlet taekwondo yang kehilangan mimpinya akibat cedera dan masalah finansial, hingga akhirnya pindah ke sekolah kejuruan.

Di sana, ia bertemu kembali dengan Jung Young Joo (Choo Young-woo), teman lama yang kini menjadi murid pindahan dengan masa lalu misterius dan kelam.

Hubungan mereka dipenuhi dinamika emosional, termasuk konflik masa lalu dan rasa saling percaya yang retak.

Peran Choo Young-woo sebagai Jung Young Joo menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian.

Karakternya digambarkan sebagai sosok tsundere, terlihat dingin, cuek, dan misterius, tetapi sebenarnya memiliki kepedulian yang dalam terhadap orang-orang di sekitarnya.

Ia juga membawa elemen emosional yang kuat dalam cerita, terutama terkait balas dendam dan masa lalu yang kelam, serta hubungan “bromance” yang kompleks dengan Gong Ki Joon.

Meskipun saat itu masih berstatus aktor rookie, aktingnya sebagai second lead dinilai sangat kuat, termasuk dalam membangun chemistry dengan karakter lain seperti Kang Seo Young.

