12 Film dan Drama Lee Dong-wook Terbaik Rating Tinggi, Siap Temani Maraton Anda!

Lee Dong-Wook adalah aktor, model, dan pembawa acara papan atas Korea Selatan yang memulai debutnya pada tahun 1999.

Selama lebih dari dua dekade, ia dikenal karena memilih peran ikonik dari romansa hingga thriller, membintangi drama dan film hits seperti My Girl, Goblin, dan Tale of the Nine Tailed.

Pada awal kariernya (1999–2004), ia mengasah kemampuan akting melalui drama remaja dan serial harian seperti School 2 dan School 3.

Namanya melejit saat memerankan Grim Reaper di Goblin (Guardian: The Lonely and Great God) (2016–2017) dan terus menunjukkan fleksibilitasnya dalam drama fantasi dan aksi, seperti Tale of the Nine Tailed (2020) dan Tale of the Nine Tailed 1938 (2023).

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas akting Lee Dong-wook secara mendalam, ada banyak film dan drama yang menampilkan performa terbaiknya dan layak masuk dalam daftar tontonan wajib.

Film dan Drama Lee Dong-Wook Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film dan drama Lee Dong-wook dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas aktingnya yang luar biasa, karakter-karakternya yang beragam, dan chemistry yang selalu menawan, sehingga wajib Anda tonton:

1. Harbin (2024)

Harbin (2024) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Sejarah, Mata-mata

: Thriller, Sejarah, Mata-mata Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Hyun Bin, Lee Dong-wook, Park Jeong-min, Jeon Yeo-been, Jo Woo-jin

: Hyun Bin, Lee Dong-wook, Park Jeong-min, Jeon Yeo-been, Jo Woo-jin Situs atau platform streaming : iQIYI, Vidio

: iQIYI, Vidio Tonton trailer: Harbin (2024)

Film Harbin (2024) adalah sebuah thriller mata-mata sejarah Korea Selatan yang disutradarai oleh Woo Min-ho, yang sebelumnya terkenal lewat karya seperti Inside Men dan The Man Standing Next.

Film ini dirilis pada 25 Desember 2024 dan mengangkat kisah nyata perjuangan pejuang kemerdekaan Korea melawan penjajahan Jepang.

Latar cerita berada di tahun 1909 di Harbin, Manchuria, saat Korea berada di bawah pendudukan Jepang yang sangat brutal.

Cerita mengikuti perjalanan Ahn Jung-geun, diperankan oleh Hyun Bin, yang memimpin tim kecil untuk menyusup ke Rusia dengan tujuan melakukan serangan berani demi membunuh Itō Hirobumi, Perdana Menteri pertama Jepang, sebagai langkah simbolis demi memerdekakan Korea.

Ketegangan cerita diperkuat oleh elemen spionase, pengkhianatan dari dalam, serta pengejaran oleh perwira Jepang, Tatsuo Mori (Park Hoon).

Film ini menampilkan deretan aktor papan atas Korea Selatan, di antaranya Hyun Bin sebagai Ahn Jung-geun, Lee Dong-wook sebagai Lee Chang-seop, Park Jeong-min sebagai Woo Deok-soon, Jeon Yeo-been sebagai Madam Gong, dan Jo Woo-jin sebagai Kim Sang-hyun.

Lee Dong-wook memerankan Lee Chang-seop, seorang pejuang kemerdekaan yang memiliki tekad kuat dan tidak tergoyahkan untuk mencapai kemerdekaan.

Meskipun bukan pemeran utama tunggal, perannya cukup mencuri perhatian karena karakter pendukung yang kuat, transformasi fisik (dengan kumis dan jenggot), serta kedalaman emosi yang ia tampilkan sebagai kawan seperjuangan Ahn Jung-geun.

Sutradara Woo Min-ho pun memuji transformasi Lee Dong-wook dan menegaskan penonton akan melihat sisi baru dari aktor ini.

Dinamika peran Lee Chang-seop digambarkan sebagai sosok dingin namun suportif, dengan chemistry yang baik bersama Hyun Bin.

Review IMDb oleh bitgamerpro:

Harbin adalah film yang menggambarkan sekelompok pejuang kemerdekaan Korea yang menjalankan misi berbahaya untuk meraih kemerdekaan bagi tanah air mereka, Korea, pada tahun 1901. Peran-peran dimainkan dengan sangat baik oleh masing-masing aktor, dan terdapat banyak twist dalam alur cerita yang membangun ketegangan dan suspense bagi penonton. Klimaksnya juga tidak mengecewakan. Ending film ini sangat tidak terduga, namun tetap memuaskan. Menurut saya, film ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya tonton dan mungkin menjadi film perang terbaik selain Hacksaw Ridge. Singkatnya, saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton karena memberikan representasi yang baik sebagai film perang. Saya memberi rating 10/10!!!!

2. Single in Seoul (2023)

Single in Seoul (2023) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romansa

: Komedi, Romansa Rating (IMDb) : 6.1/10

: 6.1/10 Pemain : Lee Dong-wook, Im Soo-jung, Esom, Jang Hyun-sung, Lee Mi-do, Lee Sang-yi

: Lee Dong-wook, Im Soo-jung, Esom, Jang Hyun-sung, Lee Mi-do, Lee Sang-yi Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Single in Seoul (2023)

Single in Seoul (2023) adalah film komedi romantis yang dirilis pada 29 November 2023. Film ini menceritakan dua orang dengan gaya hidup dan pandangan berbeda mengenai kehidupan lajang yang bertemu dalam proyek penulisan buku.

Park Young-ho, diperankan oleh Lee Dong-wook, adalah seorang instruktur esai sekaligus influencer populer yang mencintai kesendirian dan menikmati hidup sendiri.

Sedangkan Joo Hyeon-jin, diperankan oleh Im Soo-jung, adalah editor senior yang kompeten namun sebenarnya tidak suka sendiri dan agak ceroboh dalam kehidupan sehari-hari maupun romansa.

Mereka bekerja sama menulis esai berjudul Single in Seoul dan perlahan mulai saling mengenal, membuka luka masa lalu, serta mengubah pandangan mereka tentang cinta.

Film ini dibintangi oleh Lee Dong-wook sebagai Park Young-ho, Im Soo-jung sebagai Joo Hyeon-jin, Esom sebagai Joo-ok, Jang Hyun-sung sebagai Jin-pyo, Lee Mi-do sebagai Yoon-jeong, dan Lee Sang-yi sebagai Byeong-soo.

Peran Lee Dong-wook dinilai sangat menawan dan pas, terutama bagi penggemarnya.

Ia berhasil menghadirkan karakter narsistik namun rapuh, seorang jomblo modern yang bahagia dengan hidup sendiri, tinggal di apartemen rapi dengan kucing sebagai teman, sekaligus menampilkan chemistry manis dengan Im Soo-jung.

Walaupun alur dianggap lambat oleh sebagian orang, akting dan pesona visual Lee Dong-wook membuat penonton gemas dan cerita terasa hidup.

Review IMDb oleh khatunsarika-83519:

Saya menonton film ini hanya karena Lee Dong Wook. Selain dirinya, ceritanya juga bagus dan aktor serta aktris lainnya tampil dengan baik. Lee Dong Wook selalu menonjol di setiap karakternya. Secara keseluruhan, film ini menyenangkan untuk ditonton. Cerita film ini tentang kehidupan seorang lajang yang senang melakukan segalanya sendiri. Alurnya berbeda dari sebagian besar cerita film masa kini, sehingga membuat Anda ingin menontonnya. Jika Anda penggemar Wook, Anda wajib menonton film ini karena berbeda dari karya-karyanya yang lain. Jika Anda bukan penggemarnya, saya tetap merekomendasikan film ini karena kemungkinan besar Anda akan menjadi penggemar karya-karyanya setelah menontonnya.

3. A Shop for Killers (2024)

A Shop for Killers (2024) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Aksi, Thriller

: Drama, Aksi, Thriller Rating (IMDb) : 8/10

: 8/10 Pemain : Lee Dong-wook, Kim Hye-jun, Seo Hyun-woo, Jo Han-sun, Park Ji-bin, Geum Hae-na

: Lee Dong-wook, Kim Hye-jun, Seo Hyun-woo, Jo Han-sun, Park Ji-bin, Geum Hae-na Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

: Disney+ Hotstar Tonton trailer: A Shop for Killers (2024)

A Shop for Killers (2024) adalah drama Korea bergenre aksi-thriller yang diadaptasi dari novel The Murderer's Shopping Mall karya Kang Ji-young.

Drama ini menceritakan kisah Jeong Ji-an (Kim Hye-jun), seorang mahasiswi yang tumbuh sebatang kara setelah kehilangan kedua orang tuanya dan dibesarkan oleh pamannya, Jeong Jin-man (Lee Dong-wook), yang mengelola pusat perbelanjaan online misterius.

Namun, hidup Ji-an berubah drastis ketika pamannya meninggal secara tiba-tiba, tampak seperti bunuh diri.

Ia pun mendapati dirinya menjadi target para pembunuh bayaran berbahaya, sambil perlahan mengungkap fakta mengejutkan bahwa toko pamannya adalah pusat operasi senjata ilegal.

Alur drama ini memadukan misteri dengan aksi intens, menampilkan Ji-an yang harus mengandalkan pelatihan bertahan hidup dari pamannya untuk melawan ancaman mematikan.

Lee Dong-wook memerankan Jeong Jin-man dengan karakter yang tenang namun sangat berbahaya. Meskipun banyak adegannya muncul dalam flashback, kehadiran karakternya terasa kuat, karismatik, misterius, sekaligus protektif terhadap Ji-an.

Aktingnya mendapatkan pujian karena mampu menghadirkan aura tentara bayaran elit yang mematikan, dan adegan laga yang menampilkan pertarungan taktis serta tembak-menembak terlihat sangat memukau, menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.

Review IMDb oleh 0U:

A Shop for Killers adalah kelas master dalam membangun ketegangan, membuat penonton terus menebak di setiap tikungan ceritanya. Adegan aksi yang mendebarkan dan dikoreografikan dengan sempurna semakin menarik penonton ke dalam perjalanan berbahaya Ji-an. "Setiap pilihan yang kamu buat datang dengan tanggung jawab." – Jeong Jin-man Kamu HARUS menonton ini. 🔥

4. Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Aksi, Drama, Horor

: Fantasi, Aksi, Drama, Horor Rating (IMDb) : 8.8/10

: 8.8/10 Pemain : Lee Dong-wook, Kim So-yeon, Kim Bum, Ryu Kyung-soo

: Lee Dong-wook, Kim So-yeon, Kim Bum, Ryu Kyung-soo Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)

Tale of the Nine-Tailed 1938 merupakan musim kedua dari drama fantasi Korea populer Tale of the Nine Tailed.

Berbeda dengan musim pertama yang menonjolkan romansa, musim kedua ini fokus pada perjalanan waktu dan hubungan kekeluargaan serta persahabatan.

Cerita mengikuti Lee Yeon (Lee Dong-wook), Gumiho atau rubah berekor sembilan, yang secara tak terduga terseret ke masa lalu pada tahun 1938, di era pendudukan Jepang di Korea.

Terjebak di masa lalu, ia berusaha kembali ke masa depan untuk menemui kekasihnya, sambil menghadapi konflik dengan adiknya, Lee Rang (Kim Bum), yang masih memusuhinya, dan dua sahabat lamanya, Ryu Hong-joo (Kim So-yeon) dan Cheon Moo-young (Ryu Kyung-soo), yang kini berpotensi menjadi musuh.

Lee Dong-wook menampilkan akting yang memukau, memperlihatkan sisi komedi yang konyol dan lucu, berbeda dengan nuansa serius di musim pertama.

Ia juga terlibat dalam banyak adegan aksi intens dengan pedang dan koreografi pertarungan yang apik.

Karisma ikonik Lee Yeon tetap terasa kuat, sementara hubungan bromance dengan adiknya dan dinamika uniknya dengan sahabat lamanya menjadi salah satu sorotan utama drama ini.

Review IMDb oleh sspiess-26180:

Sekuel ini benar-benar menjawab beberapa pertanyaan yang membara dari musim pertama. Selain itu, hadir karakter baru yang hebat dan penjelasan tentang banyak tokoh legenda rakyat disampaikan dengan baik. Saya rasa musim kedua ini melampaui musim pertama baik dari segi plot maupun karakterisasi. Musim ini memiliki jumlah humor yang pas untuk memberikan pelepasan emosi, sedikit romansa, dan banyak momen persahabatan pria. Adegan aksi juga pas, tidak berlebihan, dan ada sedikit misteri di setiap episode yang membuatmu ingin menonton terus untuk tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pastinya membuat penonton ingin ada musim berikutnya!

5. Bad and Crazy (2021)

Bad and Crazy (2021) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller, Komedi

: Aksi, Thriller, Komedi Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Lee Dong-wook, Wi Ha-joon, Han Ji-eun, Cha Hak-yeon

: Lee Dong-wook, Wi Ha-joon, Han Ji-eun, Cha Hak-yeon Situs atau platform streaming : iQIYI, Netflix

: iQIYI, Netflix Tonton trailer: Bad and Crazy (2021)

Bad and Crazy adalah drama Korea bergenre aksi-thriller komedi yang menonjolkan bromance intens dan aksi laga cepat.

Ceritanya berfokus pada Ryu Soo-yeol (Lee Dong-wook), seorang inspektur polisi yang kompeten tetapi egois, materialistis, dan rela menghalalkan segala cara demi kenaikan jabatan.

Kehidupan Soo-yeol berubah drastis ketika ia bertemu K (Wi Ha-joon), sosok misterius yang muncul setiap kali ia menghadapi ketidakadilan, memaksanya menjadi pahlawan yang melawan korupsi di kepolisian.

Drama ini menampilkan perjalanan Soo-yeol dalam menemukan kembali kemanusiaannya sambil memecahkan kasus kriminal yang rumit.

Lee Dong-wook menampilkan karakter multidimensi yang awalnya menyebalkan, egois, dan pengecut, namun perlahan berubah menjadi pribadi yang berani dan manusiawi.

Chemistry bromance dengan Wi Ha-joon menjadi kekuatan utama drama ini, menciptakan momen lucu, gila, sekaligus menyentuh.

Selain itu, Lee Dong-wook juga menonjolkan ekspresi komedi yang natural tanpa kehilangan ketegangan cerita, serta melakukan banyak adegan aksi intens yang tampak meyakinkan, menjadikan penampilannya sebagai salah satu akting terbaiknya di genre aksi-komedi.

Review IMDb oleh Yoonluv:

Sejujurnya, saya menonton ini murni karena Dong Wook dan Hajun, tetapi saya tidak kaget karena mereka adalah aktor luar biasa. Acara ini sangat, sangat bagus. Lucu dan seru, saya tidak bisa berhenti menonton dan akhirnya menontonnya beramai-ramai dalam dua hari. Dijamin, kamu tidak akan bosan menonton pertunjukan ini. Mereka menyeimbangkan keseriusan dan humor dengan sangat baik—di satu momen saya sedih, dan kurang dari 0,3 detik kemudian saya tertawa. Mereka juga menambahkan romansa secukupnya, tidak berlebihan sehingga tidak mengambil alih tujuan utama pertunjukan. Saya sangat menikmati acara ini dan sangat merekomendasikannya bagi yang suka drama komedi dan kriminal.

6.

Strangers from Hell (2019) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Horor, Psikologis

: Thriller, Horor, Psikologis Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Im Si-wan, Lee Dong-wook, Lee Jung-eun, Lee Hyun-wook, Park Jong-hwan

: Im Si-wan, Lee Dong-wook, Lee Jung-eun, Lee Hyun-wook, Park Jong-hwan Situs atau platform streaming : Viu, Prime Video

: Viu, Prime Video Tonton trailer: Strangers from Hell (2019)

Strangers from Hell, juga dikenal sebagai Hell Is Other People, adalah drama thriller psikologis-horor yang diadaptasi dari webtoon populer karya Kim Yong-ki.

Cerita berfokus pada Yoon Jong-woo (Im Si-wan), pemuda desa yang pindah ke Seoul untuk bekerja dan tinggal di apartemen murah bernama “Asrama Eden.”

Alih-alih mendapatkan ketenangan, Jong-woo justru terjebak dalam lingkungan yang menakutkan, di mana tetangga-tetangganya, termasuk pemilik asrama yang tampak ramah namun mencurigakan, berperilaku aneh dan berbahaya.

Kehidupan di asrama ini perlahan mengubah kondisi mental Jong-woo menjadi neraka nyata.

Lee Dong-wook memerankan Seo Moon-jo, seorang dokter gigi misterius dan psikopat, dengan akting yang memukau dan menegangkan.

Karakternya tidak ada dalam versi webtoon asli, dibuat khusus untuk drama, sehingga menambah elemen kejutan.

Ia berhasil menunjukkan kemampuan akting yang intens, keluar dari zona nyaman peran romantis atau “chocolate boy,” memperlihatkan sisi manipulatif, tenang, dan kejam.

Tatapannya mampu menimbulkan teror bagi penonton, menjadikan peran Lee Dong-wook sebagai salah satu yang paling berkesan dalam kariernya.

Review IMDb oleh rajuahamed-45897:

Salah satu thriller terbaik tahun 2019. Drama ini luar biasa dari segala aspek: plot, cerita, musik latar, dan pemerannya. “Goblin” sensasi Lee Dong Wook muncul dalam peran yang belum pernah dilihat sebelumnya di layar lebar. Drama ini wajib ditonton bagi pecinta thriller. Ada beberapa adegan mengerikan, jadi tonton dengan pertimbangan sendiri. Nikmati menontonnya!

7. Touch Your Heart (2019)

Touch Your Heart (2019) (Foto: imdb)

Genre : Romance, Comedy, Law

: Romance, Comedy, Law Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Lee Dong-wook, Yoo In-na, Lee Sang-woo, Son Sung-yoon

: Lee Dong-wook, Yoo In-na, Lee Sang-woo, Son Sung-yoon Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Touch Your Heart (2019)

Touch Your Heart adalah drama komedi romantis yang diadaptasi dari novel web tahun 2016.

Ceritanya mengisahkan Oh Yoon-seo (Yoo In-na), seorang aktris papan atas yang kariernya merosot akibat skandal.

Untuk mendapatkan peran dalam naskah penulis terkenal, ia bekerja sebagai sekretaris pengacara di firma hukum “Always” di bawah Kwon Jung-rok (Lee Dong-wook), seorang pengacara sukses yang dingin namun perhatian.

Drama ini menampilkan chemistry yang kuat antara Lee Dong-wook dan Yoo In-na, reuni mereka setelah sukses bersama di Goblin, sehingga interaksi mereka terasa alami dan memuaskan.

Lee Dong-wook berhasil memerankan karakter kaku dan dingin di awal, namun perlahan menjadi sosok protektif, hangat, dan penyayang, sambil menonjolkan sisi cute yang disukai penggemar rom-com.

Selain itu, aktingnya terlihat santai dibandingkan drama thriller, membuat karakternya menawan dan relatable.

Chemistry antara karakter utamanya, interaksi profesional yang berkembang menjadi hubungan personal, serta penampilan Lee Dong-wook yang charming menjadi sorotan utama yang membuat drama ini populer.

Review IMDb oleh stevepat99:

Aktris utama (Oh Yoon Seo) jatuh ke dua tahun masa sulit karena skandal narkoba pacarnya yang kaya. Akhirnya, dia bisa mendapatkan peran sebagai sekretaris jika menyelesaikan tiga bulan bekerja di firma hukum (diperankan oleh Kwon Jung Rok). Aktris cantik ini digambarkan sebagai sosok “ikan keluar dari air” tanpa pengalaman sama sekali dan bingung saat harus mengalihkan panggilan telepon. Dia dan bos tampannya memiliki chemistry yang luar biasa. Setelah menonton tiga episode, ada banyak adegan penuh perasaan dan banyak adegan lucu. Staf kantor pendukung juga keren dan menghibur. Saya tidak pernah puas menonton interaksi dia dan bosnya di layar. Dari tegang, manis, hingga lucu, semuanya berjalan dengan sangat baik. Kedua aktor luar biasa! Saya sudah menonton lebih dari 100 drama Korea/Taiwan komedi-drama, dan ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya tonton dalam beberapa waktu terakhir.

8. Life (2018)

Life (2018) (Foto: imdb)

Genre : Medis, Thriller, Drama

: Medis, Thriller, Drama Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Lee Dong-wook, Cho Seung-woo, Won Jin-ah, Lee Kyu-hyung, Yoo Jae-myung

: Lee Dong-wook, Cho Seung-woo, Won Jin-ah, Lee Kyu-hyung, Yoo Jae-myung Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix

: Vidio, Netflix Tonton trailer: Life (2018)

Life (2018) adalah drama medis-thriller yang mengangkat konflik kekuasaan, etika kedokteran, dan sisi kemanusiaan di sebuah rumah sakit universitas ternama di Seoul.

Berbeda dengan drama medis yang fokus pada romansa, Life menyoroti pertentangan antara dokter yang mengutamakan kesejahteraan pasien dengan CEO rumah sakit yang berorientasi pada keuntungan.

Cerita dimulai dengan kematian misterius direktur rumah sakit, Lee Bo-hoon. Ye Jin-woo (Lee Dong-wook), seorang dokter UGD yang hangat dan naif, mencurigai ada yang tidak beres.

Sementara itu, Koo Seung-hyo (Cho Seung-woo), presiden baru rumah sakit yang dingin dan ambisius, berusaha mengubah rumah sakit menjadi lembaga yang menguntungkan secara bisnis.

Lee Dong-wook memerankan Ye Jin-woo dengan akting emosional yang mendalam, menampilkan sosok dokter yang naif, penuh kasih, namun terjebak dalam konflik internal dan beban psikologis yang berat.

Ia dipuji karena kemampuan aktingnya yang subtil, mampu menyampaikan emosi hanya melalui ekspresi wajah, terutama ketika menghadapi karakter Koo Seung-hyo yang kuat.

Menariknya, Lee Dong-wook sendiri sempat merasa tidak puas dengan penampilannya di drama ini karena tekanan perannya, meskipun banyak penonton menghargai dedikasinya.

Review IMDb oleh kingeider-189-365078:

Ada beberapa alur cerita dan karakter menarik dalam serial ini. Beberapa mendekati nuansa sinetron, tetapi secara keseluruhan dilakukan dengan baik. Aktingnya bagus, sinematografinya juga, dan soundtracknya cukup menarik. Ketika serial ini berhasil, yang sebagian besar waktu, ia benar-benar berhasil dengan baik. Juga memberikan jendela yang bagus ke Korea modern. Direkomendasikan bagi yang suka drama.

9. Guardian: The Lonely and Great God (2016)

Guardian: The Lonely and Great God (2016) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Romansa, Drama

: Fantasi, Romansa, Drama Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Pemain : Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook, Yoo In-na, Yook Sung-jae

: Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook, Yoo In-na, Yook Sung-jae Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix, HBO Max

: Vidio, Netflix, HBO Max Tonton trailer: Guardian: The Lonely and Great God (2016)

Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin adalah drama fantasi romantis Korea yang fenomenal pada 2016.

Ceritanya mengisahkan Kim Shin (Gong Yoo), seorang jenderal Goryeo yang dikutuk menjadi Goblin abadi dan hidup lebih dari 900 tahun untuk menjaga jiwa manusia.

Hanya dengan bertemu mempelai wanita manusia (Kim Go-eun) yang bisa mencabut pedangnya di dadanya, kutukan abadi Kim Shin dapat berakhir.

Lee Dong-wook memerankan Wang Yeo, malaikat maut atau Grim Reaper, yang menjadi karakter ikonik dalam sejarah K-Drama karena penampilan emosional dan karismanya.

Peran Lee Dong-wook sebagai Grim Reaper mendapatkan pujian luar biasa.

Meskipun seharusnya bersikap tanpa emosi, ia mampu menampilkan rasa sakit, penyesalan, dan kesepian yang mendalam melalui ekspresi wajah dan mata, menunjukkan akting emosional yang mendalam.

Ia juga mampu menyeimbangkan humor halus dengan momen melankolis, terutama dalam interaksi dengan Goblin (Gong Yoo), sambil tetap mempertahankan bromance ikonik yang dianggap sebagai salah satu terbaik dalam K-Drama.

Penampilan Lee Dong-wook yang rupawan dengan gaya gothic menambah pesona karakter yang dingin namun rapuh, membuat perannya tak terlupakan.

Review IMDb oleh Moviebility:

Awalnya saya ragu menonton karena saya tidak terlalu suka cerita fantasi, tapi karena ada Gong Yoo saya mencobanya, dan wow, saya menyesal tidak menonton lebih awal. Drama ini sangat bagus sehingga saya bisa menontonnya lagi jika tidak ada daftar panjang K-drama lain yang harus ditonton. Bromance antara Grim Reaper dan Goblin benar-benar menggemaskan. Akting Kim Go-eun sempurna, saya sampai menangis bersamanya.

10. Hotel King (2014)

Hotel King (2014) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Melodrama, Thriller Bisnis

: Romansa, Melodrama, Thriller Bisnis Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Lee Dong-wook, Lee Da-hae, Lee Deok-hwa, Wang Ji-hye, Lim Seul-ong

: Lee Dong-wook, Lee Da-hae, Lee Deok-hwa, Wang Ji-hye, Lim Seul-ong Situs atau platform streaming : iQIYI, Prime Video, Apple TV

: iQIYI, Prime Video, Apple TV Tonton trailer: Hotel King (2014)

Hotel King adalah drama romansa melodrama yang tayang pada tahun 2014 dengan total 32 episode.

Ceritanya berfokus pada Ah Mo-ne (Lee Da-hae), ahli waris Hotel Ciel yang berusaha menyelamatkan hotel bintang tujuh warisan ayahnya, dan Cha Jae-wan (Lee Dong-wook), manajer hotel dingin yang berjuang membalas dendam pada ayah Mo-ne.

Jae-wan dididik untuk membenci ayah kandung Mo-ne, dan ketika Mo-ne kembali setelah kematian misterius ayahnya, konflik masa lalu bertemu romansa, menciptakan plot yang penuh rahasia, intrik, dan twist.

Drama ini menandai reuni Lee Dong-wook dan Lee Da-hae setelah My Girl (2005).

Lee Dong-wook sebagai Cha Jae-wan menampilkan akting emosional yang intens, menggambarkan emosi kompleks antara balas dendam, kebencian, dan cinta hanya dengan tatapan mata dingin namun rapuh.

Karakter Jae-wan digambarkan mengalami penderitaan batin dan perjuangan untuk melepaskan diri dari masa lalunya yang kelam, menunjukkan perkembangan karakter yang drastis sepanjang drama.

Chemistry antara Lee Dong-wook dan Lee Da-hae terasa kuat dan autentik, membuat kisah romansa yang terhalang konflik balas dendam semakin intens.

Gaya brooding Lee Dong-wook yang khas, dengan tatapan tajam dan sikap sedingin es, menambah kekuatan visual dan emosional bagi karakter manajer hotel ini.

Review IMDb oleh jsaleem-89705:

Ini adalah K-Drama kedua saya dengan Lee Dong Wook. Thriller pertamanya (Strangers from Hell) benar-benar mengejutkan saya, jadi saya memberi kesempatan untuk menonton Hotel King. Arahannya bagus, ceritanya luar biasa dengan begitu banyak twist dan kejutan. Memang ada beberapa aktor pendukung yang aktingnya kurang, tapi secara keseluruhan drama ini sangat bagus dan menghibur sepanjang waktu. Dan ya, akting Lee Dong Wook meningkat pesat sejak drama lama ini pada 2019.

11. Wild Romance (2012)

Wild Romance (2012) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Olahraga, Thriller Misteri

: Komedi Romantis, Olahraga, Thriller Misteri Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Lee Dong-wook, Lee Si-young, Oh Man-seok, Hwang Sun-hee, Jessica Jung

: Lee Dong-wook, Lee Si-young, Oh Man-seok, Hwang Sun-hee, Jessica Jung Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Wild Romance (2012)

Wild Romance (2012) adalah drama Korea yang unik karena memadukan komedi romantis dengan elemen olahraga bisbol dan misteri thriller.

Ceritanya berpusat pada Park Mu-yeol (Lee Dong-wook), seorang pemain bisbol bintang yang arogan, temperamental, dan penuh anti-fan, yang mengalami insiden memalukan ketika dijatuhkan seorang wanita di karaoke.

Akibat kejadian ini, Mu-yeol terpaksa mempekerjakan Yoo Eun-jae (Lee Si-young) sebagai bodyguard pribadinya untuk memperbaiki citra publik.

Ironisnya, Eun-jae adalah penggemar berat tim rival dan awalnya membenci Mu-yeol.

Konflik mereka berkembang menjadi dinamika hate-to-love yang lucu, fisik, dan emosional, sambil Eun-jae harus melindungi Mu-yeol dari penguntit misterius yang mengancam nyawanya.

Lee Dong-wook berhasil menunjukkan sisi baru dalam kariernya dengan berperan sebagai Mu-yeol, seorang atlet yang kasar, childish, dan sombong, namun secara bertahap menampilkan sisi lembut dan rentan.

Chemistry alami antara Lee Dong-wook dan Lee Si-young membuat pertengkaran mereka lucu sekaligus meyakinkan.

Ulasan mengakui kemampuan Lee Dong-wook dalam membawakan adegan komedi yang konyol dan emosional, menciptakan keseimbangan yang membuat drama ini menghibur, dramatis, dan tetap menarik sepanjang episodenya.

Review IMDb oleh hisubo:

Ini tidak memiliki twist plot yang gila. Sangat lucu dan akan membuatmu merasa berdebar-debar, seperti era awal K-drama You Are Beautiful atau Personal Taste. Ini benar-benar membuat hari saya lebih baik. Akhir-akhir ini saya merindukan drama seperti ini karena alasan itu saya mulai menonton K-drama. Mereka bisa membuatmu tertawa keras saat sedang sulit. Jika kamu penggemar era awal K-drama, kamu pasti harus menonton ini. Saya sangat menyukai pemeran utama, dan yang paling penting, ada Lee Dong Wook! ;)

12. Scent of a Woman (2011)

Scent of a Woman (2011) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Drama, Melodrama

: Romansa, Drama, Melodrama Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Lee Dong-wook, Kim Sun-a, Uhm Ki-joon, Seo Hyo-rim

: Lee Dong-wook, Kim Sun-a, Uhm Ki-joon, Seo Hyo-rim Situs atau platform streaming : Viki, Viu, Prime Video

: Viki, Viu, Prime Video Tonton trailer: Scent of a Woman (2011)

Scent of a Woman (2011) adalah drama romantis yang mengisahkan Lee Yeon-jae (Kim Sun-a), seorang wanita lajang berusia pertengahan 30-an yang pemalu, penurut, dan menjalani hidup monoton hanya untuk bertahan hidup.

Hidupnya berubah drastis ketika ia divonis menderita kanker kandung empedu stadium akhir dengan perkiraan hidup hanya enam bulan.

Setelah kabar tersebut, Yeon-jae memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuat daftar keinginan (“bucket list”) untuk menikmati sisa hidupnya, termasuk bepergian ke Jepang dan mencari cinta sejati.

Lee Dong-wook memerankan Kang Ji-wook, pewaris kaya dan atasan Yeon-jae, yang awalnya dingin dan tampak angkuh, namun perlahan berubah menjadi sosok penyayang, lembut, dan suportif setelah jatuh cinta pada Yeon-jae.

Chemistry yang dibangun Lee Dong-wook dengan Kim Sun-a sangat kuat dan alami, sehingga setiap adegan romantis maupun emosional terasa mendalam.

Ia berhasil menampilkan transformasi karakter dari pria dingin menjadi pribadi penuh perhatian, sambil menghadirkan kerentanan di balik kekayaan dan statusnya.

Drama ini juga menandai comeback penting Lee Dong-wook setelah wajib militer, memperkuat reputasinya dalam genre romansa dengan akting yang memikat dan emosional.

Review IMDb oleh zoeyjblack: