Film Elvis Bakal Tayang di Festival Film Cannes

Film Elvis dibintangi oleh Austin Butler serta Tom Hanks yang mengisahkan tentang legenda rock-and-roll Elvis. Film Elvis kabarnya akan tayang perdana di Festival Film Cannes.

Festival Cannes memperkenalkan aturan baru beberapa tahun lalu yang mengharuskan setiap film malam pembukaan dirilis pada hari yang sama di bioskop Prancis. Oleh sebab itu film ini pun mengubah tanggal perilisannya dari 24 Juni menjadi 17 Mei, demikian laporan dari Variety, Rabu, (16/3/2022).

Film Elvis mengeksplorasi kehidupan dan musik seorang Elvis Presley. Film ini akan mengisahkan tentang hubungannya yang rumit dengan sang manajer. Untuk pembuatan film ini, Luhrmann menulis naskahnya dengan Craig Pearce.

Film tersebut akan diputar di Cannes bersama dengan film lainnya yakni Top Gun, Three Thousand Years of Longing, Crimes of the Future, Broker dan Decision to Leave.

Seleksi Resmi Festival Film Cannes akan diumumkan pada konferensi pers di Paris selama minggu kedua atau ketiga bulan April. Festival ini akan berlangsung pada 17 hingga 28 Mei dengan sponsor baru termasuk TikTok dan Brut, serta penyiar publik Prancis France Televisions.