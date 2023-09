Film Internasional Terbaik Oscar 2022 adalah Drive My Car dari Jepang

Dokumentasi Drive My Car

Film Drive My Car dari Jepang meraih penghargaan film Internasional terbaik di Academy Awards ke-94. Film Drive My Car adalah adaptasi dari kumpulan cerita pendek Haruki Marakami yang berjudul Men Without Women. Film ini menghadirkan perjalanan berbalut misteri, cinta, dan kehilangan, serta penerimaan.

Film Drive My Car mengangkat aktor teater dan sutradara yang diperankan oleh Hidetoshi Nishijima, yang dipaksa untuk menghadapi iblis di bawah permukaan pernikahannya yang tampaknya sempurna setelah diguncang oleh perselingkuhan dan istrinya meninggal.

Dalam ajang Piala Oscar 2022, Film Drive My Car mendapatkan empat nominasi, yaitu film terbaik, sutradara terbaik untuk Ryusuke Hamaguchi, film fitur internasional terbaik, dan adaptasi terbaik.

Drive My Car menorehkan rekor sebagai film Jepang pertama yang dinominasikan untuk kategori film terbaik. Sedangkan, Hamaguchi merupakan sutradara Jepang ketiga yang masuk nominasi, mengikuti Hiroshi Teshigahara pada tahun 1965 dan Akira Kurosawa 20 tahun kemudian.

Saat menerima penghargaan, sutradara Hamaguchi berterimakasih kepada sejumlah perusahaan produksi film "karena membawa mobil saya ke Amerika Serikat."

Kepada Reuters di Cannes, seperti mengutip pada Senin, (28/3/2022), ketika film itu memenangi penghargaan, dia mengatakan "Apa yang saya temukan menarik adalah bagaimana keintiman dibawa ke dalam mobil melalui percakapan panjang antara karakter."

Drive My Car melakukan pemutaran perdana dunianya di Festival Film Cannes 2021 dalam kompetisi untuk Palme d'Or.

Di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes, 98 persen dari 151 ulasan kritikus adalah positif, dengan peringkat rata-rata 8.6/10.

Konsensus situs web tersebut berbunyi, "Runtime Drive My Car yang mengesankan memiliki drama yang kaya dan mengasyikkan dengan sabar yang memperhitungkan penerimaan diri dan Menurut Metacritic, yang menetapkan skor rata-rata tertimbang 91 dari 100 berdasarkan 39 kritik, film tersebut menerima penghargaan universal".

Film ini mendapat review positif dari Manohla Dargis di New York Times. Menulis untuk The Guardian, Peter Bradshaw memberi film ini lima bintang dari lima dan menyebutnya sebagai "pengalaman yang mengasyikkan dan mengagungkan".