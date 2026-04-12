10 Film Jepang yang Tidak Boleh Ditonton Anak Kecil, Gelap, Sadis, dan Disturbing

Suicide Club (2001), adalah salah satu film Jepang yang tidak boleh ditonton oleh anak kecil karena ada banyak adegan yang tidak ramah (Foto: prime video)

Industri film Jepang dikenal karena keberaniannya dalam menyajikan cerita-cerita yang tak hanya kreatif, tetapi juga gelap dan mengganggu.

Banyak film Jepang dengan rating dewasa (R-rated) yang lebih dari sekadar kekerasan atau vulgaritas, melainkan juga menghadirkan kekerasan ekstrem, gore, dan narasi psikologis yang menegangkan.

Film-film ini sering kali mengeksplorasi sisi gelap manusia, trauma, dan situasi putus asa, yang jelas tidak cocok untuk anak-anak atau penonton di bawah umur.

Bagi Anda yang mencari tontonan dengan ketegangan emosional yang mendalam, deretan film Jepang yang tidak boleh ditonton anak kecil bisa menjadi pilihan menarik.

Namun, pastikan Anda menonton tanpa anak kecil, karena tema-tema yang berat dan disturbing dalam film-film ini lebih cocok untuk penonton dewasa yang siap menghadapi cerita yang kompleks dan menantang.

Deretan Film Jepang Yang Tidak Boleh Ditonton Anak Kecil

Berikut adalah film Jepang yang tidak boleh ditonton anak kecil karena mengandung kekerasan ekstrem, tema dewasa yang berat, atau horor psikologis yang mengganggu:

1. Confessions (2010)

Confessions (2010) (Foto: imdb)

Genre : Psychological Thriller, Drama

Rating (IMDb) : 7.7/10

Pemain : Takako Matsu, Yukito Nishii, Kaoru Fujiwara, Ai Hashimoto, Yoshino Kimura

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Confessions (2010)

Film Confessions (2010), atau yang dikenal dengan judul Jepang Kokuhaku, adalah sebuah film psychological thriller yang sangat kelam dan intens.

Cerita dimulai dengan Yuko Moriguchi (diperankan oleh Takako Matsu), seorang guru SMP yang mengumumkan pengunduran dirinya pada hari terakhir sekolah.

Namun, sebelum pergi, ia memberikan pengakuan mengejutkan kepada murid-muridnya.

Ia mengungkapkan bahwa kematian putrinya yang berusia 4 tahun, Manami, yang ditemukan di kolam renang sekolah, bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang dilakukan oleh dua murid di kelas tersebut.

Kematian Manami menjadi titik balik yang gelap dalam cerita ini. Sebagai guru yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, Yuko memutuskan untuk membalaskan dendamnya terhadap kedua pelaku dengan cara yang sangat psikologis dan mengerikan.

Karena pelaku masih di bawah umur dan dilindungi oleh undang-undang, Yuko mengambil jalan balas dendam sendiri dengan cara yang penuh manipulasi mental yang dingin.

Film ini diadaptasi dari novel populer karya Kanae Minato dan disutradarai oleh Tetsuya Nakashima.

Cerita film ini diceritakan melalui serangkaian pengakuan dari sudut pandang karakter-karakter yang berbeda, memberikan gambaran mendalam tentang kondisi psikologis masing-masing individu yang terlibat dalam kisah tragis ini.

Selain jalan cerita yang menarik dan penuh ketegangan, Confessions didukung oleh akting luar biasa dari para pemerannya, termasuk Takako Matsu sebagai Yuko Moriguchi yang memerankan seorang guru yang penuh emosi dan balas dendam.

Karakter lainnya, seperti Shuya Watanabe (Yukito Nishii) dan Naoki Shimomura (Kaoru Fujiwara), masing-masing memainkan peran pelaku yang juga disorot dalam film ini dengan ketegangan psikologis yang kuat.

Namun, film ini jelas tidak cocok untuk anak-anak. Dengan kekerasan psikologis yang ekstrem, intimidasi, pembunuhan anak kecil, dan tema-tema yang sangat berat seperti balas dendam dan HIV/AIDS, film ini dapat mengguncang penonton yang belum cukup matang untuk menghadapinya.

Adegan-adegan yang mengganggu, termasuk kekerasan fisik, bunuh diri, dan ancaman peledakan sekolah, menambah ketegangan yang sudah mencekam, menjadikannya sangat tidak direkomendasikan untuk penonton yang sensitif.

Ulasan IMDb oleh hoang_hai_linh97:

Saya merasa kosong. Sangat mengganggu. Film ini tetap gelap dan dingin dari awal hingga akhir. Hal yang luar biasa dalam film ini adalah Anda tidak tahu siapa yang harus Anda benci. Ya, jelas bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sangat salah, tetapi setelah setiap pengakuan, mereka tiba-tiba menjadi korban, dan setelah film selesai, Anda malah merasa simpatik terhadap setiap karakter. Akting dalam film ini benar-benar luar biasa. Lihat saja mata para siswa itu. Dingin dan tanpa hati. Saya menontonnya dengan mulut terbuka. Alur cerita sempurna. Saya tidak tahu apa yang perlu dikeluhkan. Bahkan ada beberapa adegan berdarah yang ditambahkan, yang membuat film ini semakin menarik. Saya sangat menyukainya.

2. Like Father, Like Son (2013)

Like Father, Like Son (2013) (Foto: prime video)

Genre : Drama, Keluarga

Rating (IMDb) : 7.8/10

Pemain : Masaharu Fukuyama, Lily Franky, Machiko Ono, Yoko Maki, Keita Ninomiya

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

: Netflix, Prime Video Tonton trailer: Like Father, Like Son (2013)

Like Father, Like Son (2013), atau dalam judul Jepang Soshite Chichi ni Naru, adalah sebuah drama keluarga yang membahas dilema moral yang mendalam mengenai identitas dan ikatan darah.

Ceritanya dimulai ketika dua keluarga mengetahui bahwa anak laki-laki mereka, yang berusia enam tahun, tertukar di rumah sakit pada saat kelahiran mereka.

Ryota Nonomiya (Masaharu Fukuyama) adalah seorang arsitek sukses yang gila kerja, ambisius, dan cenderung kaku dalam mendidik anak.

Ia membesarkan anak angkatnya, Keita, dengan fasilitas mewah namun tanpa kedekatan emosional yang mendalam.

Sebaliknya, Yudai Saiki (Lily Franky), seorang pria pemilik toko kelontong yang lebih sederhana, memiliki ikatan yang sangat erat dengan anak kandungnya, Ryusei.

Konflik muncul ketika rumah sakit memberitahukan kedua keluarga tentang kesalahan ini, dan Ryota dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, apakah ia akan menukar anak yang telah ia besarkan selama enam tahun, Keita, dengan anak kandungnya, Ryusei, yang telah dibesarkan oleh keluarga yang lebih miskin namun lebih penuh kasih?

Film ini menggali tema-tema psikologis yang berat tentang identitas, hubungan keluarga, dan dilema moral yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah.

Pengorbanan, ikatan darah, dan pengasuhan menjadi elemen-elemen yang diangkat dengan sangat emosional.

Meskipun film ini tidak memiliki adegan kekerasan atau tema seksual, konfliknya yang mendalam bisa sulit dipahami oleh anak-anak, karena mereka mungkin belum cukup dewasa untuk menangani kompleksitas masalah yang dihadirkan.

Seiring berjalannya cerita, penonton akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang penuh dengan emosi, yang memperlihatkan bagaimana perasaan orang tua yang telah membesarkan anak lain selama bertahun-tahun namun kini dihadapkan pada kenyataan pahit tentang identitas.

Ini adalah film yang lebih cocok untuk penonton dewasa atau mereka yang telah siap menghadapi dilema moral yang berat.

Ulasan IMDb oleh rodrickEle:

Saya baru saja menemukan film-film Koreeda dan saya terkejut, sekaligus marah pada diri saya sendiri karena tidak tahu tentang sutradara dan pencerita hebat ini. Film ini adalah cerita yang luar biasa tentang orangtua, di mana kesulitan dan keindahannya sangat seimbang. Cerita ini membawa penonton ke dalam kehidupan dua keluarga yang hampir bertentangan, yang harus melalui situasi sulit bersama, sebuah situasi yang dipaksakan oleh pihak ketiga di masa lalu. Koreeda menceritakan kisah ini dengan memeriksa dua keluarga yang sangat berbeda. Dengan menggambarkan kedua keluarga yang hampir bertentangan ini, cerita ini menciptakan kontras dan memungkinkan karakter-karakternya tumbuh dan berkembang, saat mereka menemukan diri mereka sendiri. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak... tontonlah film ini jika Anda mencari cerita yang menyentuh, menggembirakan, dan disutradarai dengan sangat baik tentang keluarga dan cinta.

3. Death Note (2006)

Death Note (2006) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Psikologis, Supranatural

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Tatsuya Fujiwara, Ken'ichi Matsuyama, Erika Toda, Asaka Seto, Shido Nakamura

Situs atau platform streaming : Crunchyroll, Google Play Movies

: Crunchyroll, Google Play Movies Tonton trailer: Death Note (2006)

Death Note (2006) adalah adaptasi live-action dari manga terkenal karya Tsugumi Ohba dan Takeshi Obata, yang mengangkat tema thriller psikologis dengan unsur supranatural.

Cerita berfokus pada Light Yagami (Tatsuya Fujiwara), seorang mahasiswa jenius yang menemukan sebuah buku catatan hitam misterius yang jatuh dari dunia Shinigami (Dewa Kematian) bernama Ryuk.

Buku tersebut memiliki aturan yang mengerikan, yaitu siapa pun yang namanya ditulis di dalamnya akan mati, dengan cara serangan jantung.

Light, yang merasa dunia ini penuh dengan kejahatan, memutuskan untuk menggunakan buku tersebut untuk membunuh para penjahat dan menciptakan dunia utopia tanpa kejahatan.

Ia menyebut dirinya Kira, dan tindakannya memicu perburuan internasional yang dipimpin oleh seorang detektif misterius bernama L (Ken'ichi Matsuyama).

Film ini sangat dipuji karena ketegangan psikologis yang dibangunnya, terutama dalam pertarungan strategi antara Light dan L yang saling berusaha mengungkap identitas masing-masing.

Meskipun tidak terlalu menampilkan darah secara eksplisit, ketegangan yang dibangun dalam film ini sangat mendalam, dan pertanyaan moral tentang hidup dan mati menjadi tema utama yang diangkat.

Namun, karena tema kematian dan moralitas yang kelam, serta kekerasan psikologis yang intens, Death Note lebih cocok untuk penonton remaja dan dewasa.

Karakter Light yang manipulatif dan tindakan pembunuhan yang dilakukannya mungkin terlalu berat untuk penonton muda yang belum bisa membedakan kebaikan dan kejahatan dengan kompleksitas yang ada dalam cerita ini.

Ulasan IMDb oleh moon_underwater4000:

Saya tidak tahu kenapa beberapa orang berpikir CGI Ryuuk buruk... Saya rasa itu sangat bagus – realistis tetapi tidak terlalu mencolok. Film ini tidak memiliki pertarungan fisik dan ketegangan (dan jika Anda telah membaca manga-nya, Anda pasti tahu). Pemilihan aktor cukup baik – Tatsuya Fujiwara memang sudah terkenal dengan produksi panggungnya, dan Kenichi Matsuyama (dari film Nana - dia adalah Shinichi, pemain bass dari band 'Black Stones') sebagai L / Ryuuzaki luar biasa! Setiap gerakan "aneh dan aneh" yang dia lakukan persis seperti yang saya bayangkan karakter L sebenarnya ^-^ Jika saya harus memilih satu hal negatif dari film ini, itu adalah karakter Shiori. Saya tidak ada masalah dengannya, tapi dia hanya menjadi garis romantis tambahan yang menurut sutradara adalah ide yang baik. Jadi, pada akhirnya... jika Anda penggemar manga Death Note, dan tidak keberatan dengan perubahan adegan oleh sutradara, Anda pasti harus mencobanya!

4. Suicide Club (2001)

Suicide Club (2001) (Foto: imdb)

Genre : Horror, Psychological Thriller

Rating (IMDb) : 6.5/10

Pemain : Ryo Ishibashi, Masatoshi Nagase, Tamao Sato, Mai Hosho, Takashi Nomura

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Suicide Club (2001)

Suicide Club (2001), yang juga dikenal dengan judul Jepang Jisatsu Sākuru, adalah sebuah film horor psikologis yang penuh dengan kontroversi dan pengaruh kultus, disutradarai oleh Sion Sono.

Film ini terkenal karena pendekatannya yang absurd dan eksplisit terhadap isu sosial, dengan cara yang sangat mengganggu.

Ceritanya dimulai dengan sebuah peristiwa mengerikan di stasiun Shinjuku, Tokyo, di mana 54 siswi SMA secara bersamaan melompat ke depan kereta yang sedang melaju sambil tersenyum.

Adegan ini memicu sebuah gelombang bunuh diri massal yang terjadi di seluruh kota, yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai kalangan usia.

Detektif Kuroda (diperankan oleh Ryo Ishibashi) dan timnya berusaha mengungkap penyebab dari fenomena ini, yang ternyata tidak hanya berakar pada faktor sosial tetapi juga lebih dalam dan lebih surreal dari yang mereka duga.

Suicide Club dikenal karena kekerasan ekstrem dan simbolisme yang mengganggu, serta kritik sosial yang sangat tajam tentang kondisi mental dan emosional masyarakat Jepang pada saat itu.

Film ini dilarang keras untuk anak-anak karena mengandung kekerasan ekstrem, gore, serta tema bunuh diri yang sangat disturbing dan eksplisit.

Beberapa adegan dalam film ini, seperti bunuh diri massal dan kekerasan seksual, sangat mengganggu secara psikologis.

Selain itu, simbolisme dan konten seksual yang digunakan dalam film ini, serta adegan kekejaman terhadap hewan, membuatnya sangat tidak cocok untuk penonton muda.

Ulasan IMDb oleh jeremykessler-55068:

Ada banyak kesalahpahaman tentang plot film ini dan pesan-pesannya. Awalnya, tampaknya tidak ada alasan untuk bunuh diri kecuali untuk kultus misterius dan grup pop aneh, tetapi saya menemukan penjelasan untuk film ini yang sekarang masuk akal. Setiap orang yang membunuh diri dalam film ini memiliki perasaan yang terpendam di dalam diri mereka yang tidak bisa mereka ungkapkan. Musik Deseret begitu kuat sehingga menimbulkan (entah itu sengaja atau tidak) bunuh diri pada semua orang yang mendengarkannya dan memiliki masalah kesehatan mental yang belum terselesaikan. Ini adalah karya seni yang luar biasa jika Anda memahami ceritanya. Saya akan memberikan nilai lebih tinggi, tetapi saya merasa penjelasan ini mungkin tidak jelas bagi semua orang, sehingga film ini mendapatkan nilai yang lebih rendah. Jika Anda orang yang filosofis, saya sarankan menonton film ini.

5. Tag (2015)

Tag (2015) (Foto: netflix)

Genre : Horror, Action, Surreal

Rating (IMDb) : 6.1/10

Pemain : Reina Triendl, Mariko Shinoda, Erina Mano, Yuki Sakurai

Situs atau platform streaming : Prime Video, Netflix, Google Play Movies

: Prime Video, Netflix, Google Play Movies Tonton trailer: Tag (2015)

Tag (2015), atau dalam judul aslinya Riaru Onigokko, adalah sebuah film horor aksi surreal yang disutradarai oleh Sion Sono.

Film ini didasarkan pada novel karya Yusuke Yamada dan dikenal karena adegan-adegannya yang sangat absurd dan mengejutkan.

Ceritanya berpusat pada seorang siswi SMA bernama Mitsuko yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk saat sebuah angin misterius yang kuat menghancurkan bus sekolahnya dan membunuh semua teman-temannya.

Mitsuko kemudian terjebak dalam sebuah realitas alternatif yang aneh, di mana ia terus berlari untuk menyelamatkan diri dari kekuatan tak kasat mata yang terus berusaha membunuhnya.

Film ini dipenuhi dengan kekerasan gore yang ekstrem, visual yang mengganggu, serta simbolisme dewasa yang sulit dimengerti oleh penonton muda.

Tag adalah sebuah film yang tidak hanya mengandalkan ketegangan fisik tetapi juga mengeksplorasi tema eksistensial yang kompleks tentang takdir dan kehidupan.

Film ini sangat tidak disarankan untuk anak-anak karena kekerasan gore yang ekstrem dan visual yang sangat mengganggu.

Adegan-adegan tubuh yang terbelah, kepala yang meledak, serta mutilasi ditampilkan dengan sangat gamblang dan brutal.

Tema depresif dan filosofis yang dibawakan film ini, termasuk simbolisme tentang eksploitasi tubuh wanita, juga merupakan unsur yang lebih cocok untuk audiens dewasa.

Ulasan IMDb oleh truemythmedia:

Tag menawarkan banyak momen yang bisa membuat Anda tertawa, serta beberapa momen yang cukup mendebarkan. Untuk penggemar horor/gore, ada banyak hal yang bisa Anda nikmati, dan jumlah korban lebih banyak dibandingkan banyak film aksi. Ini adalah perjalanan yang menyenangkan dan penuh ketegangan, dengan twist yang sebenarnya membuat Anda berpikir. Meskipun ada beberapa masalah dengan CGI yang terlihat agak murah, saya rasa sisa film ini cukup rapi, baik dari segi cerita, tempo, dan kegembiraan.

6. Battle Royale (2000)

Battle Royale (2000) (Foto: imdb)

Genre : Laga, Thriller, Distopia

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto, Takeshi Kitano, Masanobu Ando

Situs atau platform streaming : Amazon Prime

: Amazon Prime Tonton trailer: Battle Royale (2000)

Battle Royale (2000) adalah sebuah film laga-thriller distopia yang sangat legendaris, disutradarai oleh Kinji Fukasaku.

Film ini menjadi salah satu pelopor genre "death game" (permainan maut), jauh sebelum franchise, seperti The Hunger Games atau Squid Game mencuri perhatian global.

Battle Royale diadaptasi dari novel kontroversial karya Koushun Takami, dan sejak dirilis, film ini menjadi simbol dari kekerasan ekstrem dan kritik tajam terhadap sistem sosial, terutama di Jepang.

Cerita berfokus pada sebuah masa depan alternatif di mana pemerintah Jepang yang totaliter menghadapi krisis kenakalan remaja.

Sebagai solusinya, mereka memberlakukan "Battle Royale Act", yang mengharuskan sekelompok remaja, tepatnya satu kelas SMP (42 siswa), untuk berpartisipasi dalam permainan hidup dan mati di sebuah pulau terpencil.

Aturan mainnya sangat brutal, yaitu masing-masing siswa diberi senjata acak dan dipaksa untuk saling membunuh satu sama lain dalam waktu tiga hari hingga hanya satu yang tersisa hidup.

Selain itu, setiap siswa dipasangi kerah leher peledak, yang akan meledak jika mereka melanggar aturan atau berada di zona terlarang.

Dalam situasi yang penuh kekerasan dan ketegangan, para siswa harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang pengkhianatan, keputusasaan, dan survival.

Film ini menyampaikan sindiran sosial yang tajam, terutama terhadap sistem pendidikan Jepang yang menekan, budaya kekerasan, dan tekanan sosial yang dirasakan oleh generasi muda.

Dengan atmosfer yang gelap dan menegangkan, Battle Royale tidak hanya menggugah pertanyaan tentang moralitas, tetapi juga mempertanyakan apakah manusia akan saling membunuh demi bertahan hidup dalam situasi ekstrem.

Pemeran utamanya adalah Tatsuya Fujiwara sebagai Shuya Nanahara, Aki Maeda sebagai Noriko Nakagawa, dan Takeshi Kitano sebagai Kitano, seorang guru yang terpaksa mengawasi permainan ini.

Film ini jelas tidak layak untuk anak-anak. Dengan kekerasan berdarah yang ekstrem, film ini memperlihatkan remaja saling membunuh dengan cara yang sangat brutal menggunakan senjata seperti pisau, senapan, dan bahkan alat yang lebih kejam.

Selain itu, trauma psikologis yang ditimbulkan dari pengkhianatan teman-teman sekelas, serta keputusasaan dan ketegangan yang membebani, sangat mengguncang.

Tema dewasa juga hadir dengan penyajian kekerasan seksual dan konflik psikologis yang sangat rumit, membuat film ini lebih cocok untuk penonton berusia 15 tahun ke atas atau lebih.

Ulasan IMDb oleh bethlori:

Ini adalah salah satu film Jepang terbaik yang pernah saya tonton!! Memiliki elemen romansa dan ketegangan!! Sempurna, tetapi pada 2012, Hunger Games dirilis dan orang-orang mulai bertanya, "Apakah mereka baru saja meniru Battle Royale?" Saya rasa Suzanne Collins tahu apa yang dia lakukan ketika menulis novel dan membuat filmnya!! Tapi, Battle Royale jauh lebih baik!! Ini juga adalah film favorit Quentin Tarantino sepanjang masa!! Saya juga sangat menyukainya! Ini ada di dalam daftar top 10 saya!!

7. Crows Zero (2007)

Crows Zero (2007) (Foto: prime video)

Genre : Aksi, Drama, Sekolah

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Shun Oguri, Takayuki Yamada, Kyōsuke Yabe, Meisa Kuroki, Kenta Kiritani

Situs atau platform streaming : Netflix, Google Play Movies

: Netflix, Google Play Movies Tonton trailer: Crows Zero (2007)

Crows Zero (2007) adalah film aksi Jepang yang disutradarai oleh Takashi Miike, diadaptasi dari manga terkenal berjudul Crows karya Hiroshi Takahashi.

Film ini berlatar di SMA Suzuran, sebuah sekolah khusus pria yang dikenal dengan julukan "Sekolah Gagak" karena berisikan para siswa berandalan yang penuh kekerasan.

Cerita dimulai dengan kedatangan Takiya Genji (diperankan oleh Shun Oguri), seorang siswa pindahan tahun ketiga yang mencoba mengambil alih kekuasaan sekolah yang dipenuhi geng-geng pelajar dengan cara menyatukan faksi-faksi kecil.

Genji membentuk kelompok bernama GPS (Genji Perfect Sheisa) untuk menantang Tamao Serizawa (Takayuki Yamada), penguasa SMA Suzuran saat itu, dalam pertarungan brutal untuk meraih kekuasaan.

Film ini penuh dengan adegan perkelahian yang keras dan intens, menggambarkan dunia para berandalan remaja yang bergelut dengan kekerasan, tawuran, merokok, dan perilaku negatif lainnya.

Selain itu, Crows Zero juga menonjolkan persahabatan yang terbentuk di tengah kekerasan dan rivalitas, serta kisah perjuangan Genji dalam mencoba untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu kelamnya.

Dengan visual yang energik, karakter-karakter yang kuat, dan banyaknya aksi fisik, Crows Zero berhasil menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan.

Crow Zero penuh dengan kekerasan ekstrem dan brutal. Adegan perkelahian antar geng yang sangat intens, serta tema tawuran dan kekerasan fisik yang terus-menerus, menjadikan film ini sangat tidak layak untuk penonton muda.

Selain itu, gaya hidup berandalan yang ditampilkan, termasuk merokok dan perilaku kenakalan remaja lainnya, tidak pantas untuk dicontoh oleh anak-anak.

Film ini juga mengandung bahasa kasar dan umpatan yang mungkin dapat mempengaruhi remaja yang belum cukup matang untuk memahami dampak dari perilaku tersebut.

Ulasan IMDb oleh mattflohr:

Diadaptasi dari manga, ini adalah film beat-em-up Miike yang hebat dengan geng-geng yang bersaing untuk menguasai sebuah sekolah menengah. Karakter-karakter yang hebat, cerita yang solid. Energi rock n roll. Kombinasi aneh antara drama aksi yang keras dengan sedikit komedi, dan beberapa elemen yang sangat konyol. Tetapi di sekolah ini, tidak ada guru. Tidak ada polisi. Tidak ada orang tua. (Saya tidak menghitung ayah-ayah yakuza.) Hanya ada pertempuran. Hanya ada THE TOP. Dan pertempuran ini benar-benar epik. Mungkin salah satu film paling keren yang pernah ada.

8. Mother (2020)

Mother (2020) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Thriller, Psikologis

Rating (IMDb) : 6.8/10

Pemain : Masami Nagasawa, Daiken Okudaira, Sho Gunji, Sadao Abe, Kaho

Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Mother (2020)

Mother (2020) adalah film drama thriller psikologis Jepang yang mengangkat kisah kelam tentang hubungan ibu dan anak yang penuh dengan manipulasi dan kekerasan emosional.

Film ini berfokus pada Akiko (Masami Nagasawa), seorang ibu tunggal yang hidup dalam kekacauan emosional dan perilaku destruktif.

Akiko secara egois membesarkan anaknya, Shuhei, dalam kondisi yang sangat buruk, memaksanya untuk mencuri, mengabaikan kebutuhan dasarnya, dan bahkan terlibat dalam tindakan kriminal untuk mendanai gaya hidupnya yang serba mewah dan bergonta-ganti pasangan.

Diadaptasi dari kisah nyata yang dikenal sebagai Kawaguchi Elderly Couple Murder Case, film ini menggambarkan bagaimana ketergantungan emosional yang tidak sehat antara ibu dan anak dapat berkembang menjadi tragedi yang mengerikan.

Hubungan mereka yang sangat toksik membawa penonton pada perjalanan psikologis yang sangat berat, di mana Shuhei, anak yang sangat bergantung pada ibunya, akhirnya terjebak dalam perilaku kriminal dan kekerasan.

Dalam film ini, kita melihat bagaimana tindakan manipulatif dan pengabaian yang dilakukan oleh Akiko memengaruhi perkembangan anaknya secara mendalam, yang berujung pada tragedi yang tak terelakkan.

Film ini mengandung konten yang sangat berat dan disturbing. Penyiksaan emosional yang dilakukan oleh Akiko terhadap Shuhei, serta adegan kekerasan fisik yang melibatkan pemukulan dan kekerasan dalam rumah tangga, sangat tidak cocok untuk anak-anak.

Selain itu, film ini juga menggambarkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Akiko, serta peristiwa kriminal yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Tema psikologis yang rumit dan hubungan ibu-anak yang penuh dengan manipulasi dan pengabaian akan sangat sulit dipahami oleh penonton muda dan bisa menimbulkan trauma emosional.

Ulasan IMDb oleh nomisueil:

Saya akan mulai dengan mengatakan bahwa film ini sangat buruk dari awal hingga akhir. Setiap detiknya membuat Anda marah karena ada seorang wanita yang bisa menjadi orang yang tidak bisa ditebus. Sekarang saya tidak mengatakan bahwa ini adalah film yang buruk, sebenarnya penderitaan dan kemampuannya untuk membangkitkan kemarahan saya adalah yang membuatnya sangat layak ditonton. Aktris yang memerankan ibu itu sangat hebat dalam menjadi sosok yang paling rendah dan terkutuk. Anda merasa kasihan pada anak-anak ini yang dia gunakan hanya sebagai alat untuk melanjutkan agendanya. Menonton anak-anak tak berdaya ini, yang harus menanggung semuanya, begitu sulit, apalagi melihat anak tersebut terus-menerus diperlakukan buruk seolah dalam semacam kutukan. Sangat sulit untuk melihat kepolosan seorang anak yang dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindunginya dan menyayanginya. Itu menyakitkan untuk ditonton.

9. Ju-on: The Grudge (2002)

Ju-on: The Grudge (2002) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Thriller, Supranatural

Rating (IMDb) : 6.7/10

Pemain : Megumi Okina, Misaki Ito, Misa Uehara, Takako Fuji, Yuya Ozeki

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video, AMC+, Google Play Movies

: Amazon Prime Video, AMC+, Google Play Movies Tonton trailer: Ju-on: The Grudge (2002)

Ju-on: The Grudge (2002) adalah film horor Jepang yang disutradarai oleh Takashi Shimizu, yang dikenal sebagai pelopor dari genre J-Horror modern.

Film ini bercerita tentang kutukan yang lahir dari kemarahan dan kesedihan yang mendalam akibat pembunuhan brutal yang terjadi di sebuah rumah di Nerima, Tokyo.

Kutukan ini menyebar melalui mereka yang memasuki rumah terkutuk tersebut, di mana siapa pun yang datang akan dihantui oleh roh-roh pendendam, yaitu Kayako Saeki (diperankan oleh Takako Fuji) dan putranya, Toshio (Yuya Ozeki).

Cerita dalam film ini disusun secara non-linear, berfokus pada berbagai karakter yang berurusan dengan rumah tersebut, seperti seorang pekerja sosial, detektif, dan penghuni rumah baru.

Atmosfer horor yang sangat mencekam, ditambah dengan struktur cerita yang tidak teratur dan jumpscare yang efektif, membuat Ju-on menjadi salah satu film horor terbaik dari Jepang.

Suara rintihan Kayako dan penampakan Toshio yang menyeramkan akan terus membekas di benak penonton.

Dengan atmosfer yang sangat menakutkan dan suasana yang bisa mengganggu, film ini jelas tidak layak untuk anak-anak.

Selain horor psikologis yang intens, ada adegan kekerasan yang cukup grafis terhadap manusia dan hewan, serta kematian yang tampaknya tak terhindarkan bagi hampir semua karakter.

Jumpscare yang efektif dan penampakan roh yang menyeramkan bisa menyebabkan trauma bagi penonton muda.

Ulasan IMDb oleh jj805282:

Bagi saya, sulit untuk benar-benar merasa takut dengan film. Film harus realistis dalam cara yang membuat saya percaya itu bisa terjadi pada saya, dan film ini, Ju-On: The Grudge, adalah film yang realistis. Ini adalah cerita rumah berhantu dengan twist, tidak seperti The Changeling, The Innocents, atau film-film dengan kualitas tersebut, film ini lebih menakutkan pada level yang lebih tinggi. Setiap orang yang datang ke rumah tersebut diserang oleh hantu anak laki-laki yang ibunya dibunuh. Hantu-hantu di film ini sangat realistis dan sangat menakutkan. Sangat saya rekomendasikan.

10. Norwegian Wood (2010)

Norwegian Wood (2010) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Psikologis

Rating (IMDb) : 6.3/10

Pemain : Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko Mizuhara, Tetsuji Tamayama, Kengo Kora

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tonton trailer: Norwegian Wood (2010)

Norwegian Wood (2010) adalah film drama romantis asal Jepang yang disutradarai oleh Tran Anh Hung, berdasarkan novel karya Haruki Murakami.

Berlatar belakang Tokyo tahun 1960-an, film ini mengisahkan tentang Toru Watanabe (Kenichi Matsuyama), seorang mahasiswa yang mengenang masa mudanya yang penuh dengan kehilangan, cinta, dan depresi.

Setelah sahabat dekatnya, Kizuki, bunuh diri secara misterius, Toru terjerat dalam hubungan emosional yang rumit dengan dua wanita, yaitu Naoko (Rinko Kikuchi), pacar Kizuki yang rapuh, dan Midori (Kiko Mizuhara), seorang gadis ceria yang terlibat dengan Toru meski keduanya berada dalam dunia yang sangat berbeda.

Film ini menggali tema-tema seperti depresi, kehilangan, dan bunuh diri, yang dieksplorasi dengan penuh kepekaan melalui hubungan antara Toru dan dua wanita tersebut.

Norwegian Wood adalah film yang lebih cocok untuk penonton dewasa karena beratnya tema emosional yang diangkat.

Adegan seksual yang eksplisit dan kedalaman psikologis dari karakter-karakternya memerlukan kedewasaan emosional untuk bisa dipahami dan diterima.

Dengan banyaknya adegan seksual dan intimitas fisik yang eksplisit, film ini jelas tidak cocok untuk anak-anak.

Tema depresi dan bunuh diri yang menjadi inti cerita sangat berat, dan bisa mengganggu penonton muda.

Cerita yang penuh dengan trauma emosional dan kehilangan juga membutuhkan kedewasaan emosional untuk dipahami secara utuh.

Ulasan IMDb oleh GyatsoLa: