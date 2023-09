Film Lightyear Dilarang Tayang di 14 Negara Termasuk Indonesia karena Konten LGBT

Film Disney-Pixar Lightyear dilaporkan telah dilarang di 14 negara karena menampilkan adegan "LGBT" yakni ciuman sesama jenis.

Pada Senin (13/6/2022), film animasi tersebut dilarang oleh Uni Emirat Arab karena melanggar standar media negara tersebut. Lightyear dijadwalkan rilis pada Kamis (16/6/2022).

Dikutip dari Independent, Selasa, Disney dilaporkan tidak dapat "mengamankan" perilisan Lightyear"di 14 negara Timur Tengah dan Asia, termasuk Arab Saudi, Lebanon, Kuwait, Mesir, Indonesia, dan Malaysia.

Film ini kemungkinan juga tidak akan dirilis di China, menurut laporan South China Morning Post.

The animated film "LIGHTYEAR" is not licensed to be shown in the cinemas of the #UAE.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/tyeXxWHFe6