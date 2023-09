Film Ticket to Paradise Resmi Tayang di Indonesia

Film Ticket to Paradise di Indonesia resmi tayang pada 30 September 2022. Salah satu pemeran utama Ticket to Paradise asal Indonesia, Maxime Bouttier, menghadiri malam pembukaan yang diadakan di Plaza Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

Mendapatkan kesempatan untuk beradu akting dengan dua bintang dunia, George Clooney dan Julia Roberts, menjadi sebuah pengalaman besar bagi Maxime.

Rekan-rekan selebriti mulai dari Aming, Ranty Maria, Syifa Hadju, Junior Roberts, Jordy Onsu, Sandrinna Michelle, Randy Martin, hingga Bryan Domani, turut hadir untuk mendukung Maxime yang melakukan debutnya di industri perfilman mancanegara lewat film komedi romantis ini.

Film tersebut diproduseri oleh Tim Bevan, Eric Fellner, Sarah Harvey, Deborah Balderstone, George Clooney, Grant Heslov, Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill.

Pemenang Academy Award® George Clooney dan Julia Roberts dipersatukan kembali di layer lebar sebagai mantan suami-istri yang bekerja sama untuk sebuah misi menghentikan putri mereka (Kaitlyn Dever), yang sedang jatuh cinta dengan pria asal Bali (Maxime Bouttier), dari melakukan kesalahan yang sama dengan mereka.

Dari Working Title, Smokehouse Pictures, dan Red Om Films, Ticket to Paradise adalah film komedi romantic tentang kejutan manis dari kesempatan kedua.

Disutradarai oleh Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again, penulis dari film Best Exotic Marigold Hotel dan sekuelnya) dengan naskah yang ditulis bersama Daniel Pipski, Ticket to Paradise diproduseri oleh Tim Bevan (Darkest Hour, The Danish Girl) dan Eric Fellner (The Theory of Everything, Les Misérables) dari Working Title, Sarah Harvey (The Best Exotic Marigold Hotel, co-producer In Bruges), Deborah Balderstone (Palm Beach, Gone), George Clooney dan pemenang Oscar® Grant Heslov (Argo, The Midnight Sky ) dari Smokehouse Pictures, serta Julia Roberts dan Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill (keduanya merupakan co-executive producer dari serial Homecoming) dari Red Om Films.

Pengambilan gambar Ticket to Paradise dilakukan di Queensland, Australia, dengan didukung oleh bantuan dana dari pemerintah federal Australia dan program Production Attraction Strategy milik Screen Queensland.