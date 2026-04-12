Final AFF Futsal 2026: Indonesia tak Gentar Meski Thailand Main di Kandang

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, tidak mau anak asuhnya merasa inferior jelang Final Piala AFF Futsal 2026 kontra Timnas Futsal Thailand. Ia bakal menyiapkan tim sebaik mungkin untuk partai puncak.

Timnas Futsal Indonesia lolos ke final usai menang 3-2 atas Timnas Futsal Vietnam di semifinal. Sementara itu, Thailand menyudahi perlawanan Timnas Futsal Australia dengan skor 4-3.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand itu akan tersaji di Nonthaburi Hall, Thailand, Minggu (12/4/2026) pukul 20.00 WIB. Duel mempertemukan juara bertahan melawan penguasa turnamen.

Souto menegaskan tim asuhannya akan melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada. Hal tersebut agar Timnas Futsal Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya.

"Kami berada di sini untuk memainkan permainan kami. Kami bangga dengan identitas tim ini yang tidak pernah merasa inferior di hadapan siapa pun," kata Souto dikutip, Minggu (12/4/2026).

Pelatih asal Spanyol mengakui, Thailand lebih diunggulkan untuk menjadi juara Piala AFF. Namun, hal itu bukan berarti Timnas Futsal Indonesia tidak punya peluang.

"Thailand adalah favorit. Mereka bermain di kandang. Mereka memiliki pemain-pemain yang sudah bertahun-tahun bermain bersama," kata Souto.

Timnas Futsal Indonesia sejatinya memasuki turnamen ini sebagai juara bertahan. Dewa Rizki dan kawan-kawan juga dalam tren positif yakni tidak kalah saat melawan Timnas Futsal Thailand dalam dua pertemuan terakhir di Piala AFF Futsal 2024 serta SEA Games 2025.