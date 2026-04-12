Final BAC 2026: Korea Selatan Berjaya di China! Indonesia Kapan Juara Lagi?

Korea Selatan tampil sebagai kekuatan dominan dengan merebut tiga gelar sekaligus memastikan diri sebagai juara umum pada Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC) 2026 di Ningbo Olympic Sports Center, China, Minggu (12/4/2026).

Kepastian itu didapat setelah sektor tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran dikuasai wakil Negeri Ginseng. Hasil tersebut menegaskan konsistensi Korea Selatan di level elite Asia.

Gelar pertama Korea Selatan hadir melalui tunggal putri An Se-young yang menundukkan wakil tuan rumah Wang Zhiyi dalam pertarungan tiga gim 21-12, 17-21, 21-18. Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang revans bagi An atas kekalahan dari lawan yang sama pada final All England, bulan lalu.

Dominasi Korea Selatan berlanjut di sektor ganda putra lewat pasangan Kim Won-ho/Seo Seung-jae yang memperpanjang tren tak terkalahkan sejak Oktober tahun lalu. Mereka mengatasi rekan senegara Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju dua gim langsung 21-13, 21-17.

Sementara itu, gelar ketiga dipastikan dari nomor ganda campuran melalui Kim Jae-hyeon/Jang Ha-jeong setelah pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran mundur akibat cedera.

Tuan Rumah 2 Gelar

Sementara, tuan rumah China harus puas finis di posisi kedua dengan dua gelar juara. Salah satunya dipersembahkan tunggal putra Shi Yuqi yang tampil dominan saat mengalahkan kuda hitam asal India, Ayush Shetty, dengan skor telak 21-8, 21-10.

Shi menutup turnamen dengan impresif, menunjukkan kontrol permainan sejak gim pertama dan tidak memberi ruang berkembang bagi Shetty yang sebelumnya mencuri perhatian dengan menyingkirkan sejumlah unggulan.

Gelar China lainnya datang dari sektor ganda putri melalui Li Yijing/Luo Xumin setelah pasangan senegara Liu Shengshu/Tan Ning mundur saat laga final.

Meski gagal menjadi juara umum, tambahan dua gelar tersebut menjadi penghibur bagi publik tuan rumah yang berharap lebih pada turnamen level kontinental ini.

Nasib Indonesia

Sementara itu, Indonesia belum mampu menembus partai puncak dan harus puas membawa pulang dua medali perunggu. Raihan tersebut datang dari ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Hasil ini menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi jelang turnamen besar berikutnya.

Berikut hasil lengkap partai final Kejuaraan Asia 2026 adalah sebagai berikut:

Tunggal putra: Shi Yuqi (China) mengalahkan Ayush Shetty (India) 21-8, 21-10

Tunggal putri: An Se-young (Korea Selatan) mengalahkan Wang Zhiyi (China) 21-12, 17-21, 21-18

Ganda putra: Kim Won-ho/Seo Seung-jae (Korea Selatan) mengalahkan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju (Korea Selatan) 21-13, 21-17

Ganda putri: Li Yijing/Luo Xumin (China) menang atas Liu Shengshu/Tan Ning (China) mundur

Ganda campuran: Kim Jae-hyeon/Jang Ha-jeong (Korea Selatan) menang atas Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) mundur

