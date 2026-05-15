Final FA Cup Man City Vs Chelsea: Guardiola Waspadai Kejutan McFarlane

Pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan tim asuhannya dalam kondisi siap menghadapi Chelsea pada final Piala FA di Stadion Wembley, London, Sabtu (16/5/2026).

Pep mengatakan sudah memberikan pesan kepada anak-anak asuhnya agar mengeluarkan segala kemampuan untuk mengalahkan Chelsea.

Selain itu, Pep juga menekankan bahwa City harus menampilkan kemampuan terbaik untuk membayar usaha para suporter yang datang langsung mendukung ke Wembley.

"Berusahalah untuk tampil sebaik mungkin agar menang. Dan selalu ada rencana permainan yang harus Anda lakukan," kata Pep.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu melanjutkan bermain di Wembley selalu menjadi hal yang spesial dan pertandingan final Piala FA merupakan laga yang patut dinantikan.

Pep mengatakan banyak hal spesial mengenai Stadion Wembley, terlebih pertandingan Piala FA kali ini akan menyajikan dua tim yang memiliki kemampuan terbaik.

"Semuanya sangat bagus. Lapangannya luar biasa, semoga cuacanya bagus, dan tidak akan terjadi apa-apa dengan penggemar yang datang ke stadion dari kedua sisi," ujar Pep.

"Dan kami sangat ingin tampil bagus. Lakukan apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi tim seperti Calum (McFarlane), Anda tahu, Anda melihat pola permainan mereka dan mereka melakukannya dengan sangat baik," katanya.

Manchester City memiliki peluang untuk mengemas gelar kedua musim ini dengan menjuarai Piala FA setelah sebelumnya berhasil menyabet Piala Liga Inggris.