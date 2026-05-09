Final Liga 2: 16.000 Slemaia Siap "Teror" Skuad Garudayaksa

Sabtu, 9 Mei 2026 - 13:31 WIB

Sabtu, 9 Mei 2026 - 13:31 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Stadion Maguwoharjo dipastikan akan menjadi "lautan hijau" yang penuh sesak.

Antusiasme luar biasa menyambut partai puncak Championship Liga 2 2025-2026 antara PSS Sleman vs Garudayaksa FC Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Hanya dalam waktu 30 menit, seluruh tiket yang disediakan manajemen ludes tak bersisa.

16.000 Tiket Habis

Bagi suporter Elang Jawa, ini adalah pesta perayaan setelah tim kesayangan mereka resmi memastikan diri promosi ke kasta tertinggi musim depan.

Manajemen PSS Sleman melaporkan bahwa loket daring yang dibuka pada Kamis (7/5/2026) malam langsung diserbu puluhan ribu suporter. Sebanyak 16.000 lembar tiket terjual habis seketika, meninggalkan puluhan ribu lainnya dalam antrean virtual yang menyesakkan.

Executive Representative PSS Sleman, Vita Subiyakti, mengungkapkan bahwa beban trafik mencapai angka yang mencengangkan.

"Data kami menunjukkan antrean mencapai sekitar 64 ribu pengguna dengan tambahan 2.500 user per menit. Kami memohon maaf jika ada ketidaknyamanan teknis karena sistem Cloudflare bekerja keras mengatur kepadatan ini," jelas Vita.

Ia juga meluruskan keluhan suporter terkait estimasi waktu tunggu yang berubah-ubah di layar pemesanan. Menurutnya, hal itu murni perhitungan otomatis sistem berdasarkan kecepatan transaksi, bukan karena posisi antrean yang disalip.

Sleman Siapkan Nobar

Menyadari ribuan suporter tidak bisa masuk ke stadion, Pemerintah Kabupaten Sleman bergerak cepat.

Demi menjaga kondusivitas wilayah dan menampung energi suporter yang meluap, titik-titik nonton bareng (nobar) resmi disiapkan.

"Kami berharap dukungan tetap mengalir deras dari luar lapangan. Wakil Bupati telah menyampaikan koordinasi untuk membuka titik nobar di Lapangan Pemda dan mengimbau setiap Kapanewon menyiapkan layar bagi masyarakat," tambah Vita.

Laga final melawan tim bertabur bintang Garudayaksa FC diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah di Maguwoharjo.

Meski tiket fisik sudah habis, semangat "Manunggal Rasa" dipastikan akan tetap menggema dari seluruh pelosok Sleman hingga peluit akhir dibunyikan.