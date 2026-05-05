Final Liga 2: Garudayaksa Vs PSS Sleman

Rabu, 6 Mei 2026 - 04:04 WIB

Meski sudah memastikan tiket promosi ke Super League musim depan, klub milik Prabowo Subianto, Garudayaksa FC masih menyisakan satu misi lagi, mengangkat trofi juara Liga 2!

Garudayaksa FC berambisi meraih gelar Pegadaian Championship Liga 2 2025/26 dan tak gentar meski tampil hadapan pendukung PSS Sleman.

Partai final Liga 2 akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada 9 Mei nanti. Pasukan Widodo Cahyono Putro siap tempur memenagkan laga.

CEO Garudayaksa FC Muhamad Reza Anugerah menegaskan timnya ingin mencetak sejarah juara Liga 2. Seluruh pemain bertekad meraih kesempatan emas ini.

"Kami semua fokus ke laga final menghadapi PSS. Bagi kami kesempatan harus diambil dan meraih gelar juara tahun ini," ujarnya.

Garudayaksa tak gentar tampil di hadapan pendukung fanatik PSS Sleman. Bagi mereka, tekanan suporter justru menjadi tantangan tersendiri.

"Tidak ada masalah main di Maguwoharjo, Sleman. Kehadiran banyak suporter tuan rumah akan menambah motivasi bagi para pemain," ucapnya

Pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro bermimpi meraih juara musim ini. Ia ingin membuktikan pelatih lokal layak diperhitungkan.

"Tugas kami belum selesai karena laga final masih menanti. Kami ingin menyelesaikan dengan meraih gelar untuk membuktikan bahwa kami sangat serius," tandasnya.