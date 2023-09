Final Piala Asia U-20 2023: Dua Lawan Indonesia Berebut Juara di Tashkent

Pertandingan final Piala Asia U-20 2023 akan menampilkan Uzbekistan melawan Irak. Kedua tim berhasil mengamankan tempat di pertandingan puncak setelah melewati drama adu penalti.

Uzbekistan melaju ke final setelah menang 3-1 melalui adu penalti, mengikuti hasil imbang 0-0 setelah 120 menit bermain melawan Korea. Sementara itu, Irak meraih kemenangan 5-3 atas Jepang dalam adu penalti, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan usai.

Dua tim ini merupakan bagian dari Grup A dalam fase penyisihan grup, di mana Timnas Indonesia juga ikut berpartisipasi. Sebelumnya, Uzbekistan dan Irak pernah berhadapan dalam fase grup, dengan Uzbekistan menang 1-0 atas Irak berkat gol dari Polatkhoja Kholdorkhonov.

Indonesia sendiri pernah menghadapi kedua tim tersebut. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan berhasil bermain imbang 0-0 melawan Uzbekistan. Pada akhir fase grup A, Indonesia mengumpulkan empat poin, sama seperti Irak. Namun, Indonesia tersingkir karena kalah head to head melawan Irak.

Pertandingan final Piala Asia U-20 2023 antara Uzbekistan dan Irak akan digelar pada Sabtu (18/3) di Milliy Stadium, Tashkent. Sebagai tuan rumah, Uzbekistan akan mendapatkan dukungan lebih besar dalam laga ini.

Selain memperebutkan gelar juara Asia, kedua tim juga telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U-20 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Mei-Juni mendatang. Jepang dan Korea Selatan yang kalah di semifinal juga akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

