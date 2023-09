Final Piala Dunia Qatar 2022: Argentina vs Prancis

Argentina siap berjumpa Prancis pada final Piala Dunia 2022 pada akhir pekan ini. Begitu pula perebutan tempat ketiga yang akan bertanding yakni duel Kroasia vs Maroko.

Prancis berhasil melaju ke final Piala Dunia setelah mengalahkan sang pembunuh raksasa Maroko dengan skor 2-0. Dua gol Prancis dicetak oleh Theo Hernandez dan pemain pengganti Randal Kolo Muani.

Maroko sejatinya memberikan perlawanan cukup sengit pada Prancis, terutama ketika Les Bleus baru unggul 1-0. Namun sejumlah peluang yang didapat Maroko gagal membuahkan hasil.

Kemenangan ini mengantarkan Prancis meretas jalan menjadi tim pertama yang mempertahankan gelar juara dunia jika mengalahkan Argentina 18 Desember di Lusail Stadium Minggu (18/12) malam pukul 22.00 WIB.

Bagi Prancis, keberhasilan lolos ke final Piala Dunia 2022 adalah kali keempat untuk mereka. Di tiga kesempatan terdahulu, Prancis dua kali berhasil jadi juara (1998 dan 2018) dan satu kali jadi runner up (2006).

Sebelumnya Argentina lebih dulu memastikan diri melaju ke partai final Piala Dunia 2022. Albiceleste lolos ke partai puncak usai menaklukkan Kroasia dengan skor telak 3-0.

Kemenangan telak Argentina terjadi berkat gol penalti Lionel Messi. Penalti Argentina dapatkan usai Julian Alvarez terjatuh di kotak terlarang.

Setelah itu, Alvarez dua kali membobol gawang Kroasia. Pertama saat ia menunjukkan aksi individu dengan berlari dari tengah lapangan dan membobol gawang Kroasia.

Kedua saat ia meneruskan umpan matang Messi yang sukses menghancurkan sisi kiri pertahanan Kroasia.

Bagi Argentina, final Piala Dunia 2022 adalah final keenam dalam sejarah mereka. Dalam lima final sebelumnya, Argentina dua kali merebut gelar juara.

Argentina jadi juara Piala Dunia 1978 dengan mengalahkan Belanda dan memenangkan Piala Dunia 1986 dengan menaklukkan Jerman. Tiga kekalahan Argentina di final Piala Dunia terjadi pada 1930 dari Uruguay dan dua kali tumbang melawan Jerman (Barat) pada 1990 dan 2014.

