Final Stuttgart Open Rybakina Vs Muchova

Elena Rybakina mengalahkan Mirra Andreeva untuk mencapai final Porsche Tennis Grand Prix dan bertemu dengan Karolina Muchova dalam laga perebutan gelar ajang WTA 500 tersebut di Stuttgart.

Rybakina, yang memenangi laga ketat melawan Leylah Fernandez pada perempat final, tampil tajam saat melawan Andreeva pada semifinal, Sabtu (18/4/2026), dengan berhasil menutup kemenangan 7-5, 6-1 dalam 1 jam 17 menit atas petenis berusia 18 tahun itu.

"Set pertama, kami bermain cukup seimbang. Saya memiliki beberapa kesempatan untuk unggul tetapi tidak memanfaatkannya. Tapi saya senang bahwa di momen-momen penting ini, servis saya berhasil dan saya tetap agresif," kata Rybakina dikutip dari WTA.

"Kemudian di set kedua, setelah unggul, saya lebih leluasa untuk memukul, maju, dan bermain lebih agresif lagi. Jadi saya cukup senang dengan penampilan saya, benar-benar solid."

Andreeva melepaskan pukulan forehand return winner dari servis pertama Rybakina, yang menjadi pertanda awal set pembuka yang ketat.

Setelah gagal memanfaatkan peluang sebelumnya, Rybakina melakukan serangan balik untuk unggul 4-2, namun langsung dibalas Andreeva. Ia kemudian menahan servisnya tanpa kehilangan poin untuk skor 6-5, dan merebut set pertama.

Momen itu menjadi titik balik. Rybakina memanfaatkan momentum tersebut untuk mendominasi set kedua.

Ia melepaskan ace untuk mempertahankan servisnya dan unggul 1-0 sebelum berjuang melalui pertandingan yang penuh drama, lima kali deuce, untuk mematahkan servis dan unggul 2-0.

Beberapa saat kemudian, Andreeva tertinggal 5-0. Ia berhasil mempertahankan servisnya tanpa kehilangan poin untuk menghindari kekalahan telak, tetapi terlambat.

Rybakina menutup pertandingan dengan mempertahankan servisnya tanpa kehilangan poin untuk mengakhiri awal musim Andreeva yang tak terkalahkan di lapangan tanah liat.

Dalam pertandingan tersebut unggulan teratas itu mencetak 23 winner dan 18 unforced error, serta memenangkan 83 persen poin dari servis pertama.

Kemenangan itu menjaga peluangnya untuk meraih trofi Stuttgart kedua, dengan bonus utama turnamen sebuah Porsche baru.

"Itu motivasi yang luar biasa tepat di lapangan," kata Rybakina.

"Kapan pun Anda tidak fokus atau mungkin frustrasi, Anda hanya perlu melihat mobil, menetapkan tujuan, dan mencoba melakukan yang terbaik. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi."

Ia mengatakan masih memiliki ruang untuk mobil tersebut di garasinya. Namun, ia harus melewati Muchova, yang unggul tipis 2-1 dalam catatan pertemuan mereka.

Muchova Benamkan Svitolina

Muchova juga memenangi pertemuan terakhir mereka dalam tiga set awal tahun ini di Brisbane. Laga puncak di Suttgart akan menjadi pertandingan pertama mereka di lapangan tanah liat dan final pertama mereka.

Petenis peringkat 12 dunia Muchova mencapai final untuk kedua kalinya pada 2026, dengan mengalahkan unggulan keempat Elina Svitolina 6-4, 2-6, 6-4.

Sama seperti yang ia lakukan sebelumnya saat melawan Coco Gauff di perempat final, Muchova mengalahkan lawan yang belum pernah ia taklukkan sebelumnya. Ia mengalahkan Svitolina untuk pertama kalinya dalam empat kali percobaan.

Muchova kini akan memperebutkan gelar ketiga dalam kariernya dan final kedua musim ini, dua bulan setelah meraih gelar WTA 1000 di Qatar Open.