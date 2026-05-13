Final Ulang LCC MPR akan Diulang dengan Juri di Luar Lingkungan Sekjen

Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Ketua MPR RI Ahmad Muzani, memastikan seluruh juri dalam pelaksanaan ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat, akan berasal dari pihak independen dan tidak terlibat dalam proses sebelumnya.

Muzani menjelaskan, pelaksanaan teknis kegiatan tetap akan ditangani oleh Sekretariat Jenderal MPR RI. Namun, unsur penjurian dipastikan sepenuhnya diisi pihak independen guna menjaga objektivitas dan rasa keadilan bagi seluruh peserta.

“Dari sisi pelaksanaan, tentu pelaksanaannya adalah Sekretariat Jenderal MPR, tetapi semua juri yang terlibat adalah orang yang independen, yang tidak terlibat dalam proses kemarin,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026).

Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada unsur dari Sekretariat Jenderal MPR yang masuk dalam tim juri pada pelaksanaan ulang nanti.

“Yakni, tidak ada unsur dari Sekretariat Jenderal MPR,” ujarnya menekankan.

Gelombang protes dan polemik yang viral di media sosial terkait kejanggalan hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat, akhirnya berujung pada keputusan tegas.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, resmi menganulir hasil sebelumnya dan memerintahkan agar babak final segera diulang.

Langkah intervensi ini diambil oleh pimpinan MPR setelah menampung berbagai masukan dan menyoroti tajam keresahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” tegas Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Guna menghindari terulangnya kontroversi dan kecurigaan publik, Muzani memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan final ulangan nanti akan dirombak. MPR tidak akan lagi mengambil risiko terkait netralitas penilaian.

Muzani menggaransi bahwa proses penjurian akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak luar yang tidak memiliki konflik kepentingan.

“Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen,” tegasnya.

Tidak berhenti di situ, pimpinan MPR RI juga berkomitmen untuk turun gunung melakukan pengawasan langsung.

Proses kompetisi akan dikawal ketat mulai dari tahap persiapan awal hingga ketukan palu penentuan hasil akhir.