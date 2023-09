First Citizens Bank Beli Aset Silicon Valley Bank

First Citizens Bank akan membeli aset senilai US$110 miliar dari Silicon Valley Bridge Bank, N.A., yang didirikan oleh FDIC setelah keruntuhan Silicon Valley Bank pada 10 Maret lalu. [foto: techzine.eu]

Bank regional AS, First Citizens BancShares, Inc. mengumumkan pada Senin (27/3/2023) bahwa anak perusahaannya First-Citizens Bank & Trust Company mengadakan perjanjian dengan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk membeli semua pinjaman dan menanggung semua simpanan pelanggan dari Silicon Valley Bank yang gagal.

First Citizens Bank akan membeli aset senilai US$110 miliar dari Silicon Valley Bridge Bank, N.A., yang didirikan oleh FDIC setelah keruntuhan Silicon Valley Bank pada 10 Maret lalu, demikian menurut First Citizens BancShares.

Pembelian tersebut termasuk US$35,26 miliar kas tunai, US$72,11 miliar pinjaman bruto, serta US$2,7 miliar aset lainnya.

Sementara itu, First Citizens Bank akan menanggung US$93,63 miliar kewajiban dari Silicon Valley Bridge Bank, N.A. termasuk US$56,49 miliar simpanan, US$34,6 miliar pinjaman, dan US$2,54 miliar kewajiban lainnya.

First Citizens Bank menyegel kesepakatan melalui proses penawaran kompetitif dengan diskon US$16,45 miliar dolar AS, menurut rilis First Citizens BancShares.

Silicon Valley Bridge Bank memiliki total aset sekitar US$167 miliar dan total simpanan sekitar US$119 miliar per 10 Maret, ketika Silicon Valley Bank ditutup oleh Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California dan berada di bawah kurator FDIC.

FDIC mengatakan sekitar 90 miliar dolar AS dalam sekuritas dan aset lainnya di bawah Silicon Valley Bridge Bank akan tetap berada dalam kurator untuk disposisi.

"First Citizens Bank juga akan menerima jalur kredit yang tersedia dari FDIC untuk keperluan likuiditas kontinjensi. Selain itu, First Citizens Bank telah menandatangani perjanjian pembagian kerugian dengan FDIC untuk memberikan perlindungan penurunan lebih lanjut terhadap potensi kerugian kredit," kata First Citizens BancShares dalam rilis.

Mulai Senin (27/3/2023), 17 cabang lama Silicon Valley Bridge Bank, N.A. akan mulai beroperasi sebagai Silicon Valley Bank, sebuah divisi dari First Citizens Bank.

First Citizens BancShares mengatakan telah menerima semua persetujuan peraturan dan transaksi telah ditutup.

Pada akhir 2022, First Citizens BancShares, yang berkantor pusat di Raleigh, North Carolina, memiliki 550 cabang dan kantor perbankan swasta di AS dengan aset US$109 miliar dan simpanan US$89 miliar, menurut presentasi oleh First Citizens BancShares.

Gejolak perbankan AS dalam keruntuhan Silicon Valley Bank yang berfokus pada teknologi baru-baru ini, dan dua pemberi pinjaman kripto Signature Bank dan Silvergate Bank mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar global dan meningkatkan kekhawatiran tentang risiko penularan.