Profil Fitria Yusuf, Putri Jusuf Hamka yang Jadi Pebisnis Level Sultan

Putri Jusuf Hamka, Fitria Yusuf, pertama kali dikenal melalui kiprahnya di dunia mode sebagai model dan influencer.

Wanita yang akrab di sapa Fifi ini juga memiliki rekam jejak yang mengesankan di dunia bisnis.

Jauh sebelum bergabung dengan perusahaan keluarga, ia memilih membangun karier dan mengembangkan sejumlah usaha secara mandiri.

Kini, Fitria Yusuf dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakil Direktur Utama di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Biodata Fitria Yusuf

Nama lengkap : Fitria Yusuf

: Fitria Yusuf Nama panggilan : Fifi

: Fifi Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Desember 1982

: Jakarta, 9 Desember 1982 Zodiak : Sagitarius

: Sagitarius Orang tua : Jusuf Hamka dan Lena Burhanuddin

: Jusuf Hamka dan Lena Burhanuddin Pasangan : Wakid Khalid

: Wakid Khalid Media sosial : @fitriayusuf_official (Instagram)

: @fitriayusuf_official (Instagram) Pendidikan : GS Fame Institute of Business, Menlo College

: GS Fame Institute of Business, Menlo College Pekerjaan: Model

Fitria Yusuf atau yang akrab disapa Fifi adalah anak sulung dari pasangan Jusuf Hamka dan Lena Burhanudin yang lahir di Jakarta pada 9 Desember 1982.

Ayahnya, Jusuf Hamka, dikenal sebagai konglomerat dan pendiri PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), sebuah perusahaan yang mengelola sejumlah ruas jalan tol strategis seperti Tol Cawang-Pluit sejak April 1987.

Karier Fitria Yusuf di Industri Mode

Wanita lulusan St Hilda’s Anglican School for Girls di Perth, Australia, memilih berkarier di industri hiburan sebagai sosialita, model, dan influencer.

Dengan paras wajahnya yang cantik, tinggi badan 167 cm serta rambut dan mata cokelat tua, membuatnya sering mendapat tawaran untuk menjadi model di berbagai sampul majalah bergengsi seperti Tatler, Fashion TV, Maxim, Dewi, hingga FRV Bali.

Berkat penampilannya yang memukau dan etos kerjanya yang begitu profesional sebagai model, Fifi beberapa kali dipercaya menjadi brand ambassador untuk berbagai produk di Indonesia dan Asia Tenggara.

Selain menjadi model, wanita yang hobi menulis ini juga berkarier sebagai penulis.

Bahkan dua buku tulisannya, Little Pink Book: Jakarta Style and Shopping Guide dan Hermes Temptation menjadi buku best-seller.

Prestasinya di industri mode diakui secara luas dengan penobatannya sebagai fashion icon oleh majalah Tatler dan HighEnd, serta undangan sebagai pembicara di Jakarta Fashion Week 2009 dan Ideafest 2016.

Terjun sebagai Pengusaha dan Kreator Konten

Sukses berkarier di dunia mode, Fifi yang terlahir dari keluarga pengusaha, mencoba mengasah kemampuan dirinya dengan mendirikan Twinkle-Twinkle, perusahaan yang memproduksi casing kristal untuk ponsel pintar di tahun 2009.

Ia juga dipercaya mengemban jabatan sebagai komisaris PT Mitra International Resources Tbk (2009-2011), Pemimpin Redaksi Aesthetic Beauty Guide Indonesia (2012-2013), dan CEO PT Fifefa International Jakarta sejak 2011.

Lalu di tahun 2015, ia terjun menjadi kreator konten melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, hingga situs web pribadinya untuk berbagi tips gaya hidup dan keseharian untuk menginspirasi pengikutnya.

Di waktu yang bersamaan, Fifi juga terus mengembangkan portofolio bisnisnya, mulai dari terlibat dalam Butik Ivy dan menjabat sebagai Direktur OZONE Hotel and Eatery di Pantai Indah Kapu, Jakarta.

Kiprah di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)

Fifi pertama kali bergabung dengan PT CMNP sebagai Komisaris, lalu dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakil Direktur Utama pada Oktober 2015, lalu naik kembali menjadi direktur utama.

Beruntung sebelumnya ia pernah mendirikan perusahaan dan berkarier di industri perhotelan, sehingga ia mampu terlibat dalam hampir seluruh aspek manajemen, mulai dari operasional, SDM, humas, hingga pengembangan usaha.

Selain fokus mengembangkan perusahaan dan menciptakan peluang bisnis yang baru, ia juga memimpin program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk penertiban area di bawah kolong tol dan penyediaan ruang terbuka hijau.

Setelah sekian lama berkiprah di PT CMNP, di akhir tahun 2024, Fifi resmi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.

