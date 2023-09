Fitur Google Lens Hadir di Laman Pencarian, Begini Caranya

Google kini resmi menghadirkan fitur "Google Lens" di bagian depan mesin pencariannya untuk memudahkan pengguna menjelajahi serta menemukan informasi baru lewat layanannya itu.

"Beranda Google memang jarang sekali mengalami perubahan. Namun kami berupaya untuk menjawab kebutuhan dan permintaan para pengguna. Kini anda semua bisa menanyakan pertanyaan dan mencarinya lewat visual dari layar anda,"kata VP of Engineering Google Rajan Patel dari cuitannya di Twitter, Rabu (2/11/2022).

Kini anda bisa menemukan ikon "Lens" berdampingan dengan ikon "Microphone" di bagian kanan kolom pencarian.

Untuk memanfaatkannya anda hanya perlu menekan ikon "Lens" lalu dengan mudah anda diarahkan untuk menaruh gambar di kotak yang sudah disediakan.

Anda bisa menariknya langsung ke kotak itu, menggunggahnya, atau menaruh link gambar yang ingin dicari.

Mesin pencarian pun akan bekerja mencari gambar yang sesuai atau serupa termasuk juga membantu mengekstrak ataupun menerjemahkan teks yang ada di dalam gambar.

Dengan kemunculan "Lens" di beranda Google maka kini lebih banyak orang yang menyadari dan menggunakan fitur pencarian berbasis visual itu dengan mudah.

Sebelumnya "Google Lens" dirilis secara eksklusif hanya untuk ponsel pintar besutan Google yaitu Pixels pada 2017.

Namun setahun kemudian di 2018 akhirnya pengguna Android serta pengguna iOS bisa mencicipi fitur itu melalui aplikasi Google Photos.

Kini fitur itu pun muncul di mesin pencarian untuk pengguna Google versi desktop.

The google homepage doesn't change often, but today it did. We're always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK