Fokus Persiapan Album, BTS Tak Bisa Hadiri Billboard Music Awards

Grup K-pop BTS tidak akan menghadiri ajang Billboard Music Awards (BBMA) 2022 di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Minggu (16/5/2022) waktu setempat.

Mengutip dari Yonhap pada Selasa, (10/5/2022) menyebutkan bahwa BTS saat ini tengah fokus untuk mempersiapkan album baru 'Proof' yang akan dirilis pada 10 Juni mendatang.

Diketahui, Billboard Music Awards dianggap sebagai salah satu dari tiga penghargaan musik terbesar di Amerika Serikat, bersama dengan American Music Awards dan Grammy Awards.

Kemungkinan BTS akan memenangkan beberapa penghargaan, mengingat 'Butter' (2021) menduduki puncak tangga lagu single utama Billboard's Hot 100 selama 10 minggu walau tidak berturut-turut.

Meski tidak hadir, grup tersebut dilaporkan berencana untuk menyampaikan pidato penerimaan secara virtual jika memenangkan penghargaan. Mereka juga tidak memiliki rencana untuk tampil di atas panggung BBMA.

Pada BBMA tahun lalu, BTS memboyong empat penghargaan dan menjadikannya tahun kelima berturut-turut untuk memenangkan setidaknya satu penghargaan di acara penghargaan tersebut.

Untuk BBMA mendatang, BTS telah mengantongi tujuh nominasi, menjadi nominasi terbanyak yang pernah diterima BTS di BBMA.

Nominasi tersebut terbagi dalam enam kategori duo/grup teratas, artis dengan penjualan lagu teratas, artis global Billboard teratas (tidak termasuk AS), lagu terlaris, lagu global Billboard teratas (tidak termasuk AS), dan lagu rock teratas. Dua lagu mereka, "Butter" dan "Permission to Dance", mendapat nominasi kategori lagu terlaris.