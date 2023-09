Formula 1 GP Belgia: Max Verstappen Rebut Pole Position

Pembalap tim Red Bull Racing Max Verstappen merebut pole position di ajang balapan Formula 1 Grand Prix Belgia, di Sirkuit Spa-Francorchamps, Sabtu (28/8/2021), setelah sesi kualifikasi ketiga (Q3) sempat dihentikan sementara menyusul kecelakaan pembalap McLaren Lando Norris.



Norris kehilangan kendali mobilnya di kondisi trek yang basah ketika melaju ke tikungan Eau Rouge dan menabrak pagar pembatas di sisi kiri ketika menanjak dalam kecepatan tinggi.



Tim McLaren melaporkan bahwa Norris berada dalam baik-baik saja kendati meski terlihat memegangi sikunya ketika keluar dari mobil balapnya yang hancur sebelum menjalani cek medis.



Pembalap tim Aston Martin Sebastian Vettel sempat meminta race director menunda Q3 karena kondisi trek yang diguyur hujan lebat sebelum kecelakaan Norris terjadi.







Setelah kondisi trek dinyatakan aman dari serpihan kecelakaan, sesi terakhir kualifikasi dilanjutkan dan Verstappen mencetak waktu tercepat 1:59,765 ketika time attack lebih larut dengan ban intermediate demi membuyarkan asa George Russell meraih pole position pertamanya bagi tim Williams.



Russell harus puas tergeser ke P2 dengan selisih 0,321 detik, mengulangi hasil terbaik kualifikasi yang pernah ia raih di GP Sakhir ketika ditugasi Mercedes menjadi pembalap pengganti Lewis Hamilton yang terpapar COVID-19 di pengujung musim lalu.



Itu juga merupakan posisi start baris terdepan bagi Williams untuk pertama kalinya sejak GP Italia di Sirkuit Monza pada 2017.



"Saya rasa kami tampil baik ketika lolos Q1 dan kemudian kami mendapati baris terdepan. Kami tanpa beban, besok adalah yang paling penting jadi ayo kita ke sana dan mencetak poin," kata Russell seperti dikutip laman resmi F1.







Sementara itu, Hamilton akan mengawali balapan F1 GP Belgia kali ini dari P3 didampingi pembalap McLaren Daniel Ricciardo yang melengkapi baris kedua.



Adapun Vettel mengamankan P5 di depan Pierre Gasly dari tim AlphaTauri, sedangkan Sergio Perez membawa mobil Red Bull kedua di P7 setelah Valtteri Bottas finis P8.



Sang pebalap Finlandia bakal menjalani hukuman penalti mundur lima posisi grid menyusul insiden tabrakan beruntun di GP Hungaria.



Kali ini tak ada wakil Ferrari yang lolos ke Q3 saat Charles Leclerc dan Carlos Sainz hanya mampu mengamankan start dari P11 dan P13.







Setelah empat pekan jeda, Formula 1 kembali bergulir di paruh kedua musim diawali dengan GP Belgia akhir pekan ini.



Hamilton tiba di Sirkuit Spa-Francorchamps dengan keunggulan delapan poin atas Verstappen di klasemen sementara pembalap.



Upgrade yang dibawa Mercedes di GP Inggris membantu tim berjuluk Silver Arrow itu kembali ke puncak klasemen konstruktor, namun tim rival Red Bull Racing tak bisa diremehkan.



Sirkuit Spa-Francorchamps memiliki lap terpanjang di kalender balap F1 dan juga salah satu yang tercepat ketika para pebalap mampu melaju dengan kecepatan rata-rata 230 km/jam, melibas tikungan Eau Rouge dengan kecepatan 300 km/jam, dan bisa mencapai kecepatan 315 km/jam di tikungan high speed Blanchimont.



Lima pebalap di grid saat ini pernah menang di Spa-Francorchamps, mereka adalah Kimi Raikkonen (2004, 2005, 2007, dan 2009), Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020), Sebastian Vettel (2011, 2013, 2018), Daniel Ricciardo (2014), dan Charles Leclerc (2019).



Di tahun ini, penyelenggara mengizinkan 75.000 penonton per harinya di Spa-Francorchamps karena pembatasan terkait COVID-19, setelah balapan digelar tertutup tahun lalu.



Ricciardo akan menjalani Grand Prix ke-200 sepanjang kariernya di F1 akhir pekan ini sementara Hamilton bertekad mengejar kemenangan ke-100 dalam kariernya.







Hasil Kualifikasi Formula 1 GP Belgia:

1 Max Verstappen - Red Bull Racing 1:59,765

2 George Russell - Williams Racing 2:00,086

3 Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas Formula One Team 2:00,099

4 Daniel Ricciardo - McLaren F1 Team 2:00,864

5 Sebastian Vettel - Aston Martin Cognizant Formula One Team 2:00,935

6 Pierre Gasly - Scuderia AlphaTauri Honda 2:01,164

7 Sergio Perez - Red Bull Racing 2:02,399

8 Valtteri Bottas - Mercedes AMG Petronas Formula One Team 2:02,502

9 Esteban Ocon - Alpine F1 Team 2:03,513

10 Lando Norris - McLaren F1 Team

11 Charles Leclerc - Scuderia Ferrari Mission Winnow

12 Nicholas Latifi - Williams Racing

13 Carlos Sainz - Scuderia Ferrari Mission Winnow

14 Fernando Alonso - Alpine F1 Team

15 Lance Stroll - Aston Martin Cognizant Formula One Team

16 Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing Orlen

17 Yuki Tsunoda - Scuderia AlphaTauri Honda

18 Mick Schumacher - Uralkali Haas F1 Team

19 Kimi Raikkonen - Alfa Romeo Racing Orlen

20 Nikita Mazepin - Uralkali Haas F1 Team.