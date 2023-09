Formula E Jakarta 2022, Pembuktian Citra Positif Kepada Dunia

Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol diapresiasi sejumlah para pebalap top Formula E. Kini, Jakarta memasuki fase krusial untuk menunjukan pada dunia bahwa kota dengan populasi 10 juta penduduk ini bisa diandalkan, dengan menggelar seri Jakarta E-Prix atau Formula E Jakarta 2022 secara profesional.

Sehari jelang ajang balapan Formula E Jakarta 2022, perbincangan yang ke arah positif dan unik tentang adu cepat mobil bertenaga listrik ini kian deras di media sosial.

Selain dari akun resmi milik ABB FIA Formula E World Championship dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pebalap dan ofisial tim yang tiba di Tanah Air sejak 31 Mei turut meramaikan perbincangan lewat cuitan ataupun unggahan mereka.

Pebalap dan ofisial tim tiba melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka bakal adu pacu di Jakarta International E-Prix Circuit yang terletak di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, pada Sabtu (4/6/2022).

Maximilian Günther melalui akunnya, @maxg_official, masuk dalam pencarian populer tagar #JakartaEPrix di Twitter pada Kamis (2/6/2022).

Hello Jakarta 🙋🏼‍♂️Can't wait to race here this weekend! New location, new track, same goals ✔️#MAXG22 #JakartaEPrix #NissanFormulaE

— Maximilian Günther (@maxg_official) June 1, 2022

Cuitan berisi fotonya seusai balapan dengan kalimat ”Hello Jakarta Can’t wait to race here this weekend! New location, new track, same goals #MAXG22 #JakartaEPrix #NissanFormulaE” disukai 2.978 pengguna dan retweet kembali 526 kali.

Cuitan Jaguar TCS Racing melalui akun @JaguarRacing, ofisial dari pebalap Mitch Evans dan Sam Bird, turut masuk daftar populer tagar yang sama. Selain mencuitkan kesiapan pebalap, ada juga cuitan tentang aktivitas di Ibu Kota.

It's no Jaguar but you have got to love an Indonesian bajaj 😍💙#ReimagineRacing

— Jaguar TCS Racing (@JaguarRacing) June 2, 2022

Salah satunya cuitan foto bajaj disertai tulisan ”It's no Jaguar but you have got to love an Indonesian bajaj #ReimagineRacing ”. Alhasil, banyak komentar dari warga Indonesia, misalnya, ”alhamdulillah bajaj lebih mendunia”, ”naik ini dan ngebut menakutkan”, ”keren teknik fotonya”, dan ”Jaguar pasti kalah kalau lawan bajaj Jakarta”.

Ofisial Formula E tak ketinggalan dengan empat cuitan via akunnya, @FIAFormulaE. Cuitan-cuitan itu mendapat respons yang baik dari pengguna Twitter, setidaknya setiap cuitan dicuitkan kembali ataupun disukai ratusan hingga ribuan akun.

'There are few things that thrill me more in life than going to a new racetrack' 🤩🌍@JackNichollsF1E previews the all-new #JakartaEPrix track as final preparations are underway for Round 9! 👇

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 2, 2022

Cuitan yang paling banyak mendapat respon ialah cuitan foto Jakarta International E-Prix Circuit yang bersanding dengan Jakarta International Stadium (JIS). Cuitan dengan tagar #JakartaEPrix ini cuitkan kembali 2.776 kali dan mendapat suka 10.000 pengguna.

ABB FIA Formula E World Championship melalui laman resminya tak ketinggalan mempromosikan Formula E Jakarta 2022. Satu artikel yang mencuri perhatian ialah 10 hal yang tidak kamu ketahui tentang Jakarta dan mengapa Formula E cocok untuk kota ini. Artikel itu menyebutkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern, bersejarah, fenomena global hingga tantangan perubahan iklim dan banjir, serta transportasi berkelanjutan.

4 hari lagi!

4 hari lagi!

Sampai jumpa 4 Juni 2022, di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol.https://t.co/fGuFHkq5KR#JakartaEPrix #FormulaEJakarta#ABBFormulaE #JakartaLangitBiru#sustainableworld #motorsport

— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) May 31, 2022

Cuitan-cuitan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Formula E Jakarta melalui akunnya, @aniesbaswedan, juga masuk dalam deretan cuitan populer. Contohnya, cuitan berisi empat foto lintasan balap yang 4.927 pengguna sukai dan retweet kembali 1.124 kali.

Persiapan Sirkuit

Selain itu dari sisi persiapan Anies juga telah memastikan 22 ribu penonton akan memadati area sekitar sirkuit. Sementara persiapan akhir balapan kepastiannya tinggal penuntasan yang bersifat kosmetik.

”Kita bersyukur penjualan tiket sudah tuntas. Nanti ada sekitar 22 ribu orang yang berada di dalam kawasan sirkuit ini,” katanya di arena sirkuit Jakarta E-Prix, Rabu (1/6/2022).

Untuk menonton Formula E, tiket menonton tersedia 50 ribu tiket. Kuota itu terbagi atas tiket menonton di tribune, di sekitar sirkuit, dan di area Ancol, selain tiket VIP dan VVIP.

Pujian FEO untuk Sirkuit Formula E

Founder/Chief Championship Officer FEO Alberto Longo (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Sementara Formula E Operation (FEO) selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik tersebut mengunjungi sirkuit balapan itu di Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (1/6/2022).

Saat kunjungan tersebut, Founder/Chief Championship Officer FEO Alberto Longo melontarkan sejumlah pujian untuk sirkuit yang rampung dalam waktu cukup singkat itu, yakni 54 hari saja.

Di sisi lain, pada tiga hari menjelang perhelatan balapan semua fase persiapan sudah selesai. Persiapan akhir tinggal menyisakan beberapa finalisasi yang bersifat kosmetik, yakni pengecatan dan pemasangan stiker.

Alberto menyebutkan, untuk sirkuit, secara umum pembangunan sudah selesai. Beberapa hal yang perlu perampungan adalah soal branding dan beberapa detail.

Menurut dia, balapan di Ancol nanti akan menawarkan suasana berbeda dari balapan Formula E yang lain. Bagi para penonton yang menonton di rumah dan di sirkuit, semuanya akan merasa senang ketika menonton.

”Sebelumnya kami balapan di jalanan, bukan sirkuit. Tetapi, ini sirkuit di dalam kota, yang merupakan inti dari Formula E, ada dalam DNA kami. Sirkuit ini lebih lebar dari trek normal dan banyak rintangan,” ucapnya.