Formula E Jakarta Dimulai Hari Ini, Nama Anies Langsung Mendunia di Twitter

Formula E Jakarta 2022 akan dimulai hari ini, Sabtu (4/6/2022) di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6). Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mendadak jadi perbincangan hingga trending topic di Twitter.

Pantauan inilah.com hingga pukul 09.45 WIB, setidaknya sudah ada 34 ribu lebih cuitan yang menyebut kata Anies. Bukan hanya cuitan netizen lokal, banyak netizen dari luar negeri pun menyenggol nama Anies. Bukan cuma itu, akun resmi Twitter dari Federasi Otomotif Internasional (FIA) pun ikut mengunggah momen kebersamaan dengan orang nomor satu di Jakarta tersebut.

Ahead of the first ever E-Prix of Jakarta, the ABB @FIAFormulaE World Championship was welcomed at the National Monument by Governor Anies Baswedan. This opening event saw reigning World Champion @nyckdevries showing off the Formula E Gen2 car.#ABBFormulaE #JakartaEPrix 🇮🇩 pic.twitter.com/MsmINxfwVd

— FIA (@fia) June 3, 2022

Selain itu banyak juga dari ofisial tim dan pebalap Formula E yang memberikan salam hormatnya dan terima kasih kepada Anies.

A message to our fans 🇮🇩

It is an honour to have Governor, @aniesbaswedan with us this weekend at the #JakartaEPrix ⚡️#ReimagineRacing pic.twitter.com/vgLQvMpt1q

— Jaguar TCS Racing (@JaguarRacing) June 3, 2022

Indonesia untuk kali pertama akan menjadi tuan rumah ajang balap mobil bertenaga listrik. Rangkaian balapan Formula E Jakarta 2022 akan terlaksana pada Jumat (3/6) hingga Sabtu (4/6).

Presiden Joko Widodo juga rencananya akan menyaksikan secara langsung ajang balap mobil listrik Formula E di Sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta, Sabtu (4/6).

Pada Jumat sore, tepatnya mulai pukul 15.30 WIB para pebalap sudah ada waktu untuk menjajal trek dalam sesi shakedown.

Lalu pada Sabtu pagi mulai pukul 07.15 WIB para pebalap akan menjalani sesi latihan bebas pertama (FP1) selama 30 menit dilanjutkan FP2, kualifikasi, Quarter Final, semifinal, hingga final yang dimulai pukul 11.50 WIB.

Kejuaraan dunia balap mobil listrik Formula E untuk pertama kalinya terselenggara di Indonesia dan merupakan seri balapan kesembilan pada kompetisi tahun 2022. Ajang bertajuk 2022 Jakarta E-Prix tersebut akan diikuti oleh 22 pebalap yang tergabung dalam 11 tim.

Jadwal Formula E Jakarta 2022:

Sabtu, 4 Juni 202207.15 - 07.45 WIB Latihan Bebas 109.00 - 09.30 WIB Latihan Bebas 210.40 - 10.52 WIB Kualifikasi Grup A10.57 - 11.09 WIB Kualifikasi Grup B11.17 - 11.32 WIB Quarter Final11.36 - 11.46 WIB Semifinal11.50 - 11.55 WIB Final15.04 - Selesai Race