Formula E Jakarta Tak Kekurangan Sponsor Meski Tak Ada BUMN

Ketua Penyelenggara Formula E Ahmad Sahroni memastikan ajang balap jet darat listrik di Jakarta tak kekurangan sponsor.

"Sponsor saat ini 31 sponsor dari pihak swasta," kata Sahroni di Jakarta, Rabu (1/6/2022).

Sahroni tak menyesali jika dari 31 sponsor Formula E Jakarta, tak ada satupun BUMN yang ikut serta. Padahal, gelaran internasional ini bisa menaikan citra Indonesia sebagai negara, tak hanya Jakarta sebagai kota penyelenggara.

Baca Juga: Duet Maserati Jadi yang Tercepat di Free Practice Formula E Jakarta

"Ya sudahlah kalau enggak dikasih, mau diapain, enggak usah dipaksa. Tapi yang pasti BUMN per hari ini belum memberikan sponsornya," jelasnya.

Panitia penyelenggara Jakarta E-Prix merilis semua sponsor baik swasta maupun global yang akan mendukung pelaksanaan ajang balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2022 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (4/6/2022) mendatang.

Berikut daftar 31 perusahaan sponsor tersebut:1. Indosat Ooredoo Hutchison Powered By Ericsson2. Ms Glow For Men3. Bank Artha Graha International4. Pertamina Renewable Diesel5. Erafone6. Electronic City7. Bank Dki8. Discovery Hotel9. J Water10. Paprika11. Grab12. Realme13. Pt Anugerah Utama Multifinance14. Teh Botol Sosro15. Pt Central Omega Resource Tbk16. Walking Drum17. Coca Cola18. Gulavit19. Medika Plaza20. Enesis21. Nescafe22. Krisbow23. PT Proline Finance Indonesia24. Waste For Changes25. PT Bank China Construction Bank Tbk26. Hyundai27. Sony28. Samsung29. Sharp30. LG31. Pt. BMW Indonesia