Foto: Aksi JoJo Gebrak Panggung BNI Java Jazz Festival 2022

Penyanyi asal Amerika Serikat Joanna Levesque atau JoJo tampil pada "special show" hari pertama BNI Java Jazz Festival 2022 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Penyanyi asal Amerika Serikat Joanna Levesque atau JoJo tampil membawakan lagu R&B dengan balutan jazz di acara BNI Java Jazz Festival 2022 pada hari pertama yang berlangsung di JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat (27/5/2022).

JoJo membawa pengunjung untuk kembali mengenang musik pop awal tahun 2000-an.Sebelum JoJo tampil, pengunjung diminta menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Lagu ini berkumandang mengisi setiap sudut di special show BNI Hall Java Jazz Festival 2022.Penyanyi wanita asal Amerika JoJo membawakan empat lagu tanpa jeda, yaitu What U Need, Man, Spiral SZN, dan Baby It's You.

