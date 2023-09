Foto: Gigi Sapa Penggemar di Free Your Soul Concert

Band Gigi menyapa para penggemar dalam konser bertajuk Free Your Soul Concert di Puri Agung Convention Center, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Jumat (17/3/2023). Konser GIGI – FREE YOUR SOUL LIVE IN JAKARTA merupakan bagian dari 'Road to 50 years Grand Sahid Jaya Jakarta.'

Grup band GIGI akan menginjak usia 29 tahun pada 22 Maret 2023, dan konser ini nantinya seakan menjadi pengantar yang indah menuju usia baru grup band terasebut.

Armand Maulana sang vokalis GIGI menyebut konser ini menjadi penghargaan tersendiri bagi bandnya di usia yang telah menginjak 29 tahun di industri musik Indonesia.

Selama berkarier di dunia musik Tanah Air, GIGI tercatat memiliki puluhan album yang sukses di pasaran.

Bahkan lagu-lagu mereka juga terkenal di mancanegara.