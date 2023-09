Foto: Indonesia Masters 2023, The Babies Menang Lawan The Daddies

Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin atau yang dijuluki The Babies (kanan) bersalaman dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (The Daddies) dalam laga babak 16 besar Indonesia Masters 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2023). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin atau yang dijuluki The Babies bersalaman dengan Ganda Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau dijuluki The Daddies dalam laga babak 16 besar Indonesia Masters 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

The babies berhasil membungkam seniornya The Daddies dua set langsung dengan skor 21-14, 21-17. The Babies melaju ke babak perempat final Indonesia Masters 2023.

