Foto: Jakarta di Peringkat 12 Dunia, Kota dengan 149 Gedung Pencakar Langit

Suasana gedung pencakar langit (perkantoran dan pusat perbelanjaan) saat senja di Jakarta, Selasa (10//5/2022). Laporan The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) menunjukkan, Jakarta menempati peringkat ke-12 dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di dunia per 13 Oktober 2021.

Ibu kota Jakarta ini tercatat memiliki 107 pencakar langit dengan ketinggian di atas 150 meter dan 42 gedung di atas 200 meter, total 149 gedung pencqkar langit yang di miliki Ibu kota Jakarta.

Nantinya, ada satu supertall alias gedung dengan tinggi di atas 300 meter di Jakarta, yakni Autographh Tower, yang kini dalam proses penyelesaian tahap akhir (finishing). Autographh Tower ini memiliki tinggi 382,9 meter.

Suasana gedung pencakar langit (perkantoran dan pusat perbelanjaan) saat senja di Jakarta, Selasa (10//5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

