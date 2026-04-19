FOTO: Kartini Go Surf 2026 di Pantai Kuta Bali

Salini Rengganis --artis, presenter, sekaligus peselancar cantik asal Pacitan-- menerjang deburan ombak saat mengikuti Kartini Go Surf 2026 di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/4/2026). (Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo)

Sejumlah peselancar perempuan mengikuti Kartini Go Surf 2026 di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/4/2026). Kegiatan berselancar mengenakan kebaya tersebut diikuti 20 peserta dengan enam di antaranya penyandang tunarungu dan satu warga negara Jepang sebagai perayaan memperingati Hari Kartini.

Sejumlah peselancar perempuan melakukan persiapan saat mengikuti Kartini Go Surf 2026 di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/4/2026). (Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo)