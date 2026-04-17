FOTO: Kecelakaan Helikopter di Sekadau Kalbar Tewaskan 8 Orang
Seorang warga melihat puing-puing Helikopter Airbus H130 registrasi PK-CFX yang jatuh di kawasan Bukit Puntak, Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2026). (Foto: Antara/Jessica Wuysang)
Helikopter Airbus H130 PK-CFX milik Matthew Air Nusantara dengan pilot Capt Marindra Wibowo bersama kopilot Harun Arasyid mengalami kecelakaan pada Kamis (16/4/2026). Insiden maut itu menewaskan dua awak beserta enam penumpang, dan seluruh jenazah telah dievakuasi ke Pontianak pada Jumat (17/4/2026).