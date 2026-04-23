FOTO: Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK
Pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Foto: Antara/Reno Esnir)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.