Foto: Malam dari Little Tokyo Blok M, Bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G

Suasana kelap-kelip malam hari "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G dengan mode malam di Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana malam hari "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Fotografer Inilah.com berkesempatan menjajal kamera smartphone vivo T1 Pro 5G untuk mengambarkan suasana malam hari "Little Tokyo Blok M" dengan warna-warni yang sangat contrast.

Kamera 64MP milik smartphone vivo T1 Pro 5G menghasilkan jepretan dengan subjek pengambilan pada malam hari dengan menggunakan mode malam. Hasilnya terekam dengan sempurna nampak detail dan juga warna yang matang namun tidak noise. Warna-warni lampu tetap terekam sempurna seperti aslinya.

Saat membidik fotografer menggunakan mode malam yang memiliki berbagai filter diantaranya hitam dan emas, cyberpunk, lampu sorot lamunan, hitam dan putih bertekstur, biru es, oranye hijau, merah tua, biru jingga, perak jingga.

Saat mengabadikan suasana malam "Little Tokyo Blok M", kami memilih berbagai subjek foto seperti lampu lampion, neon box Little Tokyo, dan Gapura. Hasilnya suasana temaram lengkap dengan warna-warni lampu Little Tokyo dapat terekam dengan jernih meski cahaya lampu sangat minim. Hal tersebut karena kemampuan kamera vivo T1 Pro 5G yang memiliki berbagai fitur fotografi mumpuni terutama mode malam dan mode Pro.

Terdapat berbagai pilihan mode dalam kamera vivo T1 Pro 5G, seperti kamera Pro dengan pilihan lensa lebar, Panorama, Mode manual, Mode Night, Mode Potrait. Kamera vivo T1 Pro 5G juga memiliki lensa sudut lebar yang memunginkan pengguna mengambil subjek lebih luas dengan jarak yang sangat dekat. Lensa ini cocok untuk mengambil gambar dengan sudut yang luas.

vivo T1 Pro 5G memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 64MP Extreme Night Camera, 8MP Super Wide-Angle Camera dan 2MP Super Macro Camera serta 16MP Extreme Night Selfie Camera.

Smartphone ini dilengkapi dengan berbagai fitur kamera terkini seperti 4K Video untuk kualitas video yang lebih baik, Dual-View Video yang dapat memaksimalkan kretivitas dalam membuat video serta Ultra Stable Video untuk hasil video yang lebih stabil dan jernih.

vivo T1 Pro 5G memiliki fitur kamera Pro dengan pilihan lensa lebar, Panorama, Mode manual, Mode Night, Mode Potrait,Mode Pano, dan Mode Foto Life. Kesemua fitur tersebut untuk menjawab kebutuhan setiap moment istimewa yang ingin direkam.

Berikut foto-foto suasana Little Tokyo Blok M di Jakarta hasil bidikan vivo T1 Pro 5G:

Suasana malam "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G dengan filter jingga di Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana kelap-kelip malam hari "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G dengan filter merah tua di Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana kelap-kelip malam hari "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G dengan mode malam filter hitam dan emas di Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana kelap-kelip malam hari "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G dengan filter merah tua di Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana kelap-kelip malam hari "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G dengan filter cyberpunk di Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana kelap-kelip malam hari "Little Tokyo Blok M" hasil bidikan Smartphone vivo T1 Pro 5G dengan filter jingga di Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.