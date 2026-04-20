9 Foto Masa Muda BJ Habibie, Sudah Terlihat Jenius dari Dulu!

Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) saat masih muda (Foto: berbagai sumber)

Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), lahir 25 Juni 1936, adalah ilmuwan dirgantara jenius, teknokrat, dan Presiden Republik Indonesia ketiga.

Ia dikenal karena kontribusinya dalam teknologi pesawat terbang dan reformasi di Indonesia, serta peranannya di dunia internasional.

Habibie mengembangkan teori Crack Progression Theory, yang memberinya julukan "Mr. Crack", dan penemuan Habibie Factor, rumus untuk menghitung keretakan pada struktur pesawat.

Setelah menempuh pendidikan di Jerman, Habibie bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) Hamburg sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan Struktur Pesawat.

Ia kemudian kembali ke Indonesia dan diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 1978.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia memproduksi pesawat pertama, N-250 Gatotkaca, melalui IPTN (Industri Pesawat Terbang Nurtanio).

Pada 1998, Habibie naik menjadi Presiden RI, menggantikan Soeharto. Meski hanya menjabat selama satu tahun, ia memainkan peran penting dalam transisi reformasi dan demokratisasi Indonesia.

Intip Foto Masa Muda BJ Habibie

Jika melihat perjalanan hidup dan foto-foto masa mudanya, penampilan BJ Habibie di masa muda sangat khas dan memikat.

Di era 1950-an dan 1960-an, Habibie muda dikenal dengan kacamata tebal yang menjadi ciri khasnya. Gaya ini menggambarkan dirinya sebagai sosok yang cerdas dan fokus pada studi.

Wajahnya yang serius dan tatapan matanya yang tajam menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan kerja keras.

Habibie muda juga dikenal selalu gagah dan rapi, mengenakan jas atau setelan kemeja formal dalam berbagai kesempatan, mencerminkan profesionalisme dan ketekunan dalam segala hal yang ia kerjakan.

Salah satu momen ikonik dari masa mudanya adalah ketika ia berkuliah di Aachen, Jerman, di mana ia dikenal sering berjalan kaki ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas-tugas berat.

Lalu, seperti apa potret penampilan BJ Habibie saat masih muda?

1. Potret BJ Habibie saat masih kecil, dengan senyum tipis yang manis, menunjukkan pesona yang sudah tampak sejak masa kecilnya.

2. Foto potret Habibie di masa mudanya, yang kemungkinan diambil di Jerman, dengan senyumnya yang penuh ketenangan dan khas. (Foto: Wikipedia)

3. BJ Habibie dalam sebuah potret keluarga, bersama dengan ibu dan saudaranya, memperlihatkan kedekatan yang erat dalam keluarga.

4. Bacharuddin Jusuf Habibie saat beranjak dewasa, tampan dengan senyum tipis yang khas, menambah pesonanya yang sudah dikenal sejak muda. (Foto: Facebook / The Jadoel)

5. Masa muda Habibie dihabiskan di Aachen, Jerman pada tahun 1959, fokus pada studi Teknik Penerbangan yang menjadi langkah awal pencapaiannya.

6. B.J. Habibie muda berdiri bersama seorang rekannya dengan latar belakang Katedral Köln yang ikonik di Jerman, simbol dari perjalanan penuh dedikasi.

7. Potret BJ Habibie saat belajar bersama teman-temannya, yang menggambarkan semangat dan tekadnya untuk terus berkembang.

8. Bacharuddin Jusuf Habibie bersama Hasri Ainun Besari, pasangan yang tampak sangat manis dan tampaknya sempurna bersama.

9. Potret pernikahan BJ Habibie dan Hasri Ainun Besari pada 12 Mei 1962, mencatatkan momen bersejarah dalam kisah cinta mereka yang abadi.