Foto: Mendag Pantau Stok dan Harga Bapok di Pasar Peterongan Semarang

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau ketersediaan stok dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/4/2023).

Mendag Zulhas menyatakan bahwa harga bapok di Semarang menjelang Lebaran 1444 Hijriah terjaga dan terkendali. Harga bapok secara nasional pun terpantau turun pada pekan ketiga bulan puasa ini.

Berdasarkan pantauan di Pasar Peterongan, Semarang, komoditas yang turun antara lain cabai rawit merah menjadi Rp30.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp28.000 per kilogram.

Di sisi lain, komoditas yang terpantau stabil di antaranya adalah beras medium Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram, beras Bulog Rp9.450 per kilogram, beras premium Rp13.000 per kilogram, dan gula pasir Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram.

Selanjutnya, minyak curah Rp13.500 per liter, minyak goreng premium Rp17.500 hingga Rp20.000 per liter, MINYAKITA Rp14.000 per liter, daging sapi Rp130.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 hingga 35.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah besar Rp30.000 per kilogram.

Saat meninjau Pasar Peterongan, Mendag Zulhas didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dan Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Tengah Arif Sambodo.