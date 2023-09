Foto: Mendag Zulhas Cek Harga dan Pasokan Bapok di Pasar Cendrawasih Lampung

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Cendrawasih, Kota Metro, Provinsi Lampung, Kamis (13/4/2023).

Mendag menyampaikan bahwa harga bapok menjelang Lebaran semakin stabil dan cenderung turun, khususnya di Kota Metro, Lampung.

Mendag Zulhas mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok di momen Ramadan dan menjelang Lebaran. Ia pun berharap, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok dapat terus dipertahankan.

Berdasarkan pantauan, harga sejumlah komoditas tercatat stabil, bahkan cenderung turun. Komoditas yang harganya turun antara lain telur ayam ras yang menjadi Rp28.000 per kg, bawang putih kating Rp32.000 per kg, cabai merah besar Rp25.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp25.000 per kg.

Turut hadir mendampingi Mendag Zulhas yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi, Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin, serta Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman.