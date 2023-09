Foto: Mendag Zulhas Tinjau Bazar Ramadan 2023 di Semarang

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Bazar Ramadan 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/4/2023). Mendag Zulhas didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim.

Bazar tersebut digelar di sejumlah titik seperti di Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Barat.

Bazar Ramadan 2023 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bazar tersebut dilaksanakan di 240 kota/kabupaten seluruh provinsi sebelum Lebaran.

Mendag Zulhas menyatakan acara ini ditujukan agar masyarakat dapat mendapatkan barang kebutuhan pokok (bapok) sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah selama puasa dan menjelang Lebaran.

Pada Bazar Ramadan kali ini dijual berbagai produk, di antaranya beras Bulog Rp45.000 per lima kilogram, MINYAKITA dengan harga Rp13.500 per liter, gula pasir Rp12.500 per kilogram, dan telur ayam ras Rp25.000 per kilogram.

Selain itu, terdapat juga ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat yang menjual sejumlah barang kebutuhan pangan lainnya dan produk makanan kering untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.