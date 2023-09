Foto: Mendag Zulhas Tinjau Harga Bapok di Pasar Palapa Pekanbaru

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Palapa, Pekanbaru, Riau, Jumat (15/9/2023).

Mendag Zulhas mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, ketersediaan bapok harus ada banyak dan harga terkendali. Dari hasil pantauan pagi ini di Pasar Palapa, harga bapok terjangkau, pasokan cukup.

Di Pasar Palapa, Mendag Zulhas mencatat harga bawang merah yang rendah, yaitu Rp20.000 per kg di mana harga normalnya Rp30.000-Rp40.000 per kilogram. Komoditas lain yang terpantau turun yaitu ayam potong di kisaran harga Rp37.000 dari sebelumnya Rp42.000. Selain itu, ada sedikit kenaikan harga beras premium, tetapi kenaikan tersebut sudah dimitigasi melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Pada kesempatan ini, Mendag Zulhas juga meninjau pelaksanaan operasi pasar beras yang dilakukan Bulog di Pasar Palapa. Bulog siap berpartisipasi dalam kegiatan ini di mana telah menyiapkan empat titik toko (mitra) penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Pasar Palapa.

Pada kegiatan gerakan pangan murah (GPM) akan disiapkan mobil box dengan alokasi 1,5 ton setara 300 bungkus dengan berat per bungkusnya 5 kilogram dengan harga jual Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per bungkus (HET wilayah 2 sebesar Rp11.500 per kilogram).

Pada pemantauan ini, Mendag Zulhas didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Kepala BK Perdag Kasan, dan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun.