Foto: Mendag Zulkifli Hasan Tinjau Pasar Murah di Lampung

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Kamis (13/4/2023) meninjau pelaksanaan pasar murah dan bazar Ramadan di Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Natar (Lampung Selatan), Gedongtataan (Pesawaran) serta Kedaton (Bandar Lampung).

Mendag Zulhas menyebut pasar murah dan bazar Ramadan ini bertujuan supaya masyarakat bisa mendapatkan barang kebutuhan bahan pokok atau bapok dengan mudah dan murah.

Adapun komoditas yang dijual pada pasar murah dan bazar Ramadan tersebut di antaranya telur dengan harga Rp26.000 per kg, gula pasir Rp12.500 per kg, MINYAKITA Rp14.000 per liter, serta beras kemasan Rp43.000 per lima kg.

Barang kebutuhan pokok itu juga dijual dalam bentuk paket. Selain itu, dipasarkan pula berbagai macam produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat setempat.

Turut mendampingi Mendag yaitu Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi.