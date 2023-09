Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato politiknya saat acara PKB Road to Election 2024 di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Minggu (30/10/2022). PKB menggelar acara Road to Election 2024 dengan tema ‘Gus Muhaimin: The Next 2024’.

Acara tersebut dihadiri seluruh kader mewakili DPW dan DPC seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya Prabowo juga meminta PKB untuk menggenggam terus tangan Gerindra.

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar sekaligus untuk memantapkan koalisasi kedua partai politik (parpol) jelang Pilpres 2024.

Dalam sambutannya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan program-program yang bakal diperjuangkan PKB menuju 2024.

Program-program tersebut mencakup penurunan harga BBM, listrik gratis, subsidi pupuk hingga kenaikan dana pensiun TNI-Polri.