Foto: Pembenahan Kawasan Ketapang Urban Aquaculture

Foto udara menunjukkan wisata mangrove di kawasan Ketapang Urban Aquaculture di Desa Ketapang, Tangerang, Senin (24/10/2022). Pemerintah Kabupaten Tangerang masih mengebut pembangunan kawasan Ketapang Urban Aquaculture, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Pembangunan yang digarap untuk menyongsong agenda Partnership in Environmental Management for The Seas of East Asia (Pemsea) Network of Local Government (PNLG) pada 25—29 Oktober 2022 itu, saat ini sudah berjalan hingga 90 persen.

Pembangunannya kini sudah 90 persen.

Pemkab Tangerang memang tengah gencar menata kawasan wisata urban aquaculture Ketapang dalam menyambut event Pemsea 2022.

Diantaranya pembangunan Jembatan Ketapang, akses jalan, dan tempat pengelolaan sampah terpadu dengan sistem reused, reduce, dan recycle (TPST 3R), juga revitalisasi Sungai Ketapang.

Kabupaten Tangerang diketahui menjadi tuan rumah pada tahun ini karena konsep pembangunan lingkungan hidup yang dilakukan melalui budidaya mangrove.