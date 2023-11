Foto: Persemayaman Jenazah Maura Magnalia Putri Nurul Arifin di Rumah Duka

Maura Magnalia Madyaratri (27), putri sulung dari pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono, meninggal dunia. Maura mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Selasa (25/1/2022) pukul 05.37 WIB.

Anggota Komisi I DPR, Meutya Hafid berbincang dengan Nurul Arifin saat persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Kabar kepergian Maura disampaikan Nurul di akun Instagram pribadinya. "Gone to soon my angel Maura. Finally find your peace. Ibu, Bapak, dan Dimel will always miss you" tulis Nurul Arifin, seperti dikutip dari akun Instagram-nya.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Saat ini jenazah sedang disemayamkan di rumah duka di Jalan Ciloto, Perumahan Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Sementara itu, misa requiem akan diselenggarakan di kediaman Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono pada pukul 19.00 WIB malam nanti.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan CInere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Advertisement

Pemakaman di San Diego Hills Memorial Park

Rencananya, jenazah akan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat keesokan harinya hingga jadwal yang ditentukan. oleh keluarga.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan CInere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Keluarga dekat dan kerabat dari Nurul Arifin nampak hadir di rumah duka kediaman Nurul Arifin kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Karangan bunga ucapan duka saat persemayaman jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Tamu yang hadir melayat diantaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali.

Karangan bunga ucapan duka saat persemayaman jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Anggota DPR Komisi I Fraksi Golkar, Meutya Hafid dan beberapa anggota DPR dari Fraksi Golkar juga hadir ke rumah duka.

Karangan bunga ucapan duka saat persemayaman jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Berbagai karangan bunga ucapan duka turut memenuhi halaman rumah duka kediaman Nurul Arifin.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Karangan bunga datang dari kerabat dan politisi sahabat Nurul Arifin.

Menpora Zainudin Amali berbincang dengan Nurul Arifin saat persemayaman jenazah putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan CInere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Suasana Persemayaman Jenazah Putri Nurul Arifin, Maura Magnalia di Rumah Duka Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.