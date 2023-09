Foto: Pertemuan AEM dengan Direktur Jenderal WIPO

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan selaku AEM Chair, memimpin Pertemuan AEM dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8/2023).

Pada acara ini, Mendag Zulhas menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 'ASEAN-World Intellectual Property Organization (WIPO) on the Expansion of Cooperation in Specific Areas' di rangkaian agenda 55th ASEAN Economic Ministers’/AEM Meeting and Related Meetings. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan Direktur Jenderal WIPO Daren Tang Heng Shim.

Mendag Zulhas menyatakan, penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperluas kerja sama antara ASEAN dan WIPO untuk melengkapi kerja sama dalam kerangka AIPRAP (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan) 2025.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan peluncuran ASEAN IP Register yang merupakan teknologi satu pintu hasil konsultasi dan pengembangan bersama.

Pada pertemuan ini, Mendag Zulhas didampingi oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Khrisna Hasibuan.