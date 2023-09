Foto: Pertemuan Konsultasi AEM dengan Kanada ke-12

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, selaku AEM Chair, memimpin Pertemuan Konsultasi AEM dengan Kanada ke-12 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8/2023).

Delegasi Kanada dipimpin oleh Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng.

Pertemuan membahas perkembangan perundingan ASEAN-Canada FTA (ACAFTA), Work Plan for Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment 2021-2025, dan persiapan The ASEAN-Canada Summit At The 43rd ASEAN Summit and Related Summit.

Indonesia sebagai country coordinator menyampaikan laporan perkembangan perundingan ACAFTA dan target penyelesaian perundingan ACAFTA secara substansi pada tahun 2025 dan perkembangan implementasi Kerja Sama Perdagangan dan Investasi 2021–2025.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga didampingi oleh Direktur Perundingan ASEAN Dina Kurniasari, Deputi Kerja Sama Regional dan Sub-Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Dama Ekonomi ASEAN Kemlu, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Pada pertemuan ini, Mendag Zulhas didampingi oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Khrisna Hasibuan.